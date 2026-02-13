https://sarabic.ae/20260213/دميترييف-يعتزم-إجراء-محادثات-مع-الوفد-الأمريكي-في-جنيف-قريبا-1110336052.html
دميترييف يعتزم إجراء محادثات مع الوفد الأمريكي في جنيف قريبا
دميترييف يعتزم إجراء محادثات مع الوفد الأمريكي في جنيف قريبا
أفاد مصدر، اليوم الجمعة، بأن الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري-الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، سيجري قريبا محادثات مع ممثلين عن الوفد... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T17:30+0000
2026-02-13T17:30+0000
2026-02-13T17:30+0000
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سيجري الممثل الخاص للرئيس الروسي، كيريل دميترييف، الذي يرأس الجانب الروسي من فريق العمل الروسي الأمريكي المعني بالقضايا الاقتصادية، قريبا محادثات مع ممثلين عن الوفد الأمريكي في جنيف".وأوضح المصدر: "يركز دميترييف على إعادة بناء العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وكما كان الحال سابقا، لن يكون ضمن الوفد الروسي المشارك في المفاوضات الثلاثية مع أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن جولة المفاوضات المقبلة بشأن أوكرانيا، ستعقد يومي 17 و18 فبراير/ شباط الجاري، في جنيف.عملية السلام في أوكرانياوفي أواخر يناير/ كنون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، ناقشوا خلالها القضايا العالقة في خطة السلام، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية.وبحسب وسائل الإعلام الغربية، تضمنت المبادرة الأمريكية، في البداية، "نقل منطقة دونباس بأكملها إلى سيطرة موسكو، والاعتراف بها وبشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، وتجميد معظم خط التماس في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وخفض عدد القوات المسلحة الأوكرانية إلى النصف، وحظر نشر القوات الأجنبية والأسلحة البعيدة المدى في أوكرانيا".وأشار الكرملين، في وقت سابق، إلى إقرار الولايات المتحدة بأنه دون حل القضية الإقليمية، وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا (بين الرئيسين الروسي والأمريكي عام 2025)، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.الكرملين: الاجتماع القادم بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا يعقد الأسبوع المقبلوزير الخارجية الأمريكي: نعمل جاهدين لإنهاء الصراع في أوكرانيا
دميترييف يعتزم إجراء محادثات مع الوفد الأمريكي في جنيف قريبا
أفاد مصدر، اليوم الجمعة، بأن الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري-الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، سيجري قريبا محادثات مع ممثلين عن الوفد الأمريكي في جنيف.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سيجري الممثل الخاص للرئيس الروسي، كيريل دميترييف، الذي يرأس الجانب الروسي من فريق العمل الروسي الأمريكي المعني بالقضايا الاقتصادية، قريبا محادثات مع ممثلين عن الوفد الأمريكي في جنيف".
وأفاد مصدر آخر لوكالة "سبوتنيك" أن الممثل الخاص للرئيس الروسي، كيريل دميترييف، لن يكون ضمن الوفد الروسي المشارك في المفاوضات الثلاثية مع أوكرانيا في جنيف.
وأوضح المصدر: "يركز دميترييف على إعادة بناء العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وكما كان الحال سابقا، لن يكون ضمن الوفد الروسي المشارك في المفاوضات الثلاثية مع أوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن جولة المفاوضات المقبلة بشأن أوكرانيا، ستعقد يومي 17 و18 فبراير/ شباط الجاري، في جنيف.
وقال بيسكوف للصحفيين: "ستعقد الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية أيضًا في إطار ثلاثي روسي أمريكي أوكراني، في الفترة من 17 إلى 18 فبراير (الجاري) في جنيف".
وفي أواخر يناير/ كنون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، ناقشوا خلالها القضايا العالقة في خطة السلام، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب وسائل الإعلام الغربية، تضمنت المبادرة الأمريكية، في البداية، "نقل منطقة دونباس بأكملها إلى سيطرة موسكو، والاعتراف بها وبشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، وتجميد معظم خط التماس في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وخفض عدد القوات المسلحة الأوكرانية إلى النصف، وحظر نشر القوات الأجنبية والأسلحة البعيدة المدى في أوكرانيا".
وأشار الكرملين، في وقت سابق، إلى إقرار الولايات المتحدة بأنه دون حل القضية الإقليمية، وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا (بين الرئيسين الروسي والأمريكي عام 2025)، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.