https://sarabic.ae/20260213/دميترييف-يعتزم-إجراء-محادثات-مع-الوفد-الأمريكي-في-جنيف-قريبا-1110336052.html

دميترييف يعتزم إجراء محادثات مع الوفد الأمريكي في جنيف قريبا

دميترييف يعتزم إجراء محادثات مع الوفد الأمريكي في جنيف قريبا

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر، اليوم الجمعة، بأن الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري-الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، سيجري قريبا محادثات مع ممثلين عن الوفد... 13.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-13T17:30+0000

2026-02-13T17:30+0000

2026-02-13T17:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_bc391f3d4ba92fe43f052ea72721797d.jpg

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سيجري الممثل الخاص للرئيس الروسي، كيريل دميترييف، الذي يرأس الجانب الروسي من فريق العمل الروسي الأمريكي المعني بالقضايا الاقتصادية، قريبا محادثات مع ممثلين عن الوفد الأمريكي في جنيف".وأوضح المصدر: "يركز دميترييف على إعادة بناء العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وكما كان الحال سابقا، لن يكون ضمن الوفد الروسي المشارك في المفاوضات الثلاثية مع أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن جولة المفاوضات المقبلة بشأن أوكرانيا، ستعقد يومي 17 و18 فبراير/ شباط الجاري، في جنيف.عملية السلام في أوكرانياوفي أواخر يناير/ كنون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني ​​في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، ناقشوا خلالها القضايا العالقة في خطة السلام، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية.وبحسب وسائل الإعلام الغربية، تضمنت المبادرة الأمريكية، في البداية، "نقل منطقة دونباس بأكملها إلى سيطرة موسكو، والاعتراف بها وبشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، وتجميد معظم خط التماس في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وخفض عدد القوات المسلحة الأوكرانية إلى النصف، وحظر نشر القوات الأجنبية والأسلحة البعيدة المدى في أوكرانيا".وأشار الكرملين، في وقت سابق، إلى إقرار الولايات المتحدة بأنه دون حل القضية الإقليمية، وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا (بين الرئيسين الروسي والأمريكي عام 2025)، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.الكرملين: الاجتماع القادم بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا يعقد الأسبوع المقبلوزير الخارجية الأمريكي: نعمل جاهدين لإنهاء الصراع في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20260213/الكرملين-جولة-المفاوضات-المقبلة-بشأن-أوكرانيا-تعقد-يومي-17-و18-فبراير-الجاري-في-جنيف-1110325819.html

https://sarabic.ae/20260213/الكرملين-الاجتماع-القادم-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-وأوكرانيا-سيعقد-الأسبوع-المقبل-1110323911.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن