عربي
إعلام: واشنطن وطهران قد تبحثان منح أمريكا وصولا مميزا إلى موارد إيران
إعلام: واشنطن وطهران قد تبحثان منح أمريكا وصولا مميزا إلى موارد إيران
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن وطهران قد تبحثان مسألة منح الولايات المتحدة وصولاً مميّزًا إلى موارد الطاقة والمعادن النادرة الإيرانية في إطار الاتفاق... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
البرنامج النووي الإيراني
العالم
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، فقد ناقشت الأطراف خلال عدة جولات تفاوضية سابقة العام الماضي إمكانية إبرام صفقات موازية للاتفاق النووي، تشمل منح الولايات المتحدة حق الوصول المميّز إلى استغلال الموارد النفطية والغازية والمعادن النادرة الإيرانية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد صرّح سابقًا بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإبرام "اتفاق عادل ومنصف" يقضي بالتخلي الكامل عن الأسلحة النووية.ومن المقرر أن يعقد ممثلو طهران وواشنطن الجولة الثانية من المشاورات حول البرنامج النووي الإيراني في جنيف اليوم الثلاثاء، في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إشارات من الجانب الإيراني تدلّ على استعداده للتسويات.وتترأس الوفد الإيراني وزارة الخارجية برئاسة عباس عراقجي، فيما يترأس الوفد الأميركي المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.وعُقدت الجولة السابقة من المحادثات في السادس من فبراير بوساطة عُمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر في حوار الجانبين نتج عن دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في يونيو 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.ومع ذلك، شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.
إعلام: واشنطن وطهران قد تبحثان منح أمريكا وصولا مميزا إلى موارد إيران

23:50 GMT 16.02.2026
© AP Photo / Carlos Barriaالعلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Carlos Barria
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن وطهران قد تبحثان مسألة منح الولايات المتحدة وصولاً مميّزًا إلى موارد الطاقة والمعادن النادرة الإيرانية في إطار الاتفاق النووي.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، فقد ناقشت الأطراف خلال عدة جولات تفاوضية سابقة العام الماضي إمكانية إبرام صفقات موازية للاتفاق النووي، تشمل منح الولايات المتحدة حق الوصول المميّز إلى استغلال الموارد النفطية والغازية والمعادن النادرة الإيرانية.

وأفادت الشبكة بأنه "من المتوقع أن تُطرح هذه القضية مجددًا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد صرّح سابقًا بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإبرام "اتفاق عادل ومنصف" يقضي بالتخلي الكامل عن الأسلحة النووية.
ومن المقرر أن يعقد ممثلو طهران وواشنطن الجولة الثانية من المشاورات حول البرنامج النووي الإيراني في جنيف اليوم الثلاثاء، في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إشارات من الجانب الإيراني تدلّ على استعداده للتسويات.
وتترأس الوفد الإيراني وزارة الخارجية برئاسة عباس عراقجي، فيما يترأس الوفد الأميركي المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (على اليسار)، ونظيره العُماني السيد بدر البوسعيدي قبيل المحادثات مع المبعوث الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
إيران: واشنطن تعترف بحقوقنا النووية ومساع عمانية لدفع المباحثات نحو اتفاق
17:36 GMT
وعُقدت الجولة السابقة من المحادثات في السادس من فبراير بوساطة عُمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر في حوار الجانبين نتج عن دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في يونيو 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.
ومع ذلك، شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.
