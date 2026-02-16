https://sarabic.ae/20260216/إعلام-واشنطن-وطهران-قد-تبحثان-منح-أمريكا-وصولا-مميزا-إلى-موارد-إيران-1110443608.html

إعلام: واشنطن وطهران قد تبحثان منح أمريكا وصولا مميزا إلى موارد إيران

إعلام: واشنطن وطهران قد تبحثان منح أمريكا وصولا مميزا إلى موارد إيران

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن وطهران قد تبحثان مسألة منح الولايات المتحدة وصولاً مميّزًا إلى موارد الطاقة والمعادن النادرة الإيرانية في إطار الاتفاق... 16.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-16T23:50+0000

2026-02-16T23:50+0000

2026-02-16T23:50+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

البرنامج النووي الإيراني

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c8c2b6ab55d0620a0291680cf3f5998f.jpg

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، فقد ناقشت الأطراف خلال عدة جولات تفاوضية سابقة العام الماضي إمكانية إبرام صفقات موازية للاتفاق النووي، تشمل منح الولايات المتحدة حق الوصول المميّز إلى استغلال الموارد النفطية والغازية والمعادن النادرة الإيرانية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد صرّح سابقًا بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإبرام "اتفاق عادل ومنصف" يقضي بالتخلي الكامل عن الأسلحة النووية.ومن المقرر أن يعقد ممثلو طهران وواشنطن الجولة الثانية من المشاورات حول البرنامج النووي الإيراني في جنيف اليوم الثلاثاء، في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إشارات من الجانب الإيراني تدلّ على استعداده للتسويات.وتترأس الوفد الإيراني وزارة الخارجية برئاسة عباس عراقجي، فيما يترأس الوفد الأميركي المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.وعُقدت الجولة السابقة من المحادثات في السادس من فبراير بوساطة عُمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر في حوار الجانبين نتج عن دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في يونيو 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.ومع ذلك، شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.

https://sarabic.ae/20260216/إيران-واشنطن-تعترف-بحقوقنا-النووية-ومساع-عمانية-لدفع-المباحثات-نحو-اتفاق-1110433483.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, البرنامج النووي الإيراني, العالم