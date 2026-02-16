عربي
https://sarabic.ae/20260216/إيران-واشنطن-تعترف-بحقوقنا-النووية-ومساع-عمانية-لدفع-المباحثات-نحو-اتفاق-1110433483.html
إيران: واشنطن تعترف بحقوقنا النووية ومساع عمانية لدفع المباحثات نحو اتفاق
إيران: واشنطن تعترف بحقوقنا النووية ومساع عمانية لدفع المباحثات نحو اتفاق
إيران: واشنطن تعترف بحقوقنا النووية ومساع عمانية لدفع المباحثات نحو اتفاق

17:36 GMT 16.02.2026
© AP Photoوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (على اليسار)، ونظيره العُماني السيد بدر البوسعيدي قبيل المحادثات مع المبعوث الأمريكي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (على اليسار)، ونظيره العُماني السيد بدر البوسعيدي قبيل المحادثات مع المبعوث الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن واشنطن اعترفت بحقوق إيران المنصوص عليها في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مشيرة إلى أن الموقف الأمريكي من القضية النووية الإيرانية أصبح "أكثر واقعية" خلال المرحلة الأخيرة من المشاورات
وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعرض، خلال لقائه بنظيره العُماني في جنيف، وجهات نظر طهران بشأن القضايا النووية وملف رفع العقوبات، في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية".
وأعرب عراقجي، عن تقديره للمساعي الحميدة التي تبذلها سلطنة عُمان للمساعدة في دفع العملية الدبلوماسية، مؤكداً جدية إيران في انتهاج دبلوماسية قائمة على النتائج بما يضمن تأمين حقوق الشعب الإيراني.
على لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
لاريجاني: لا نعارض هدف ترامب المعلن بشأن منع امتلاك إيران للسلاح النووي
03:52 GMT
من جانبه، أشار وزير الخارجية العُماني إلى دور إيران في حفظ وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيداً بثبات طهران في المسار الدبلوماسي، ومعرباً عن أمله في أن تتوج المباحثات الجارية بالنجاح خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، في الآونة الأخيرة، انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".
جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
شرطة جنيف تعزز الإجراءات الأمنية وسط المباحثات حول أوكرانيا وإيران
13:48 GMT
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.
