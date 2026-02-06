وزارة الخزانة الأمريكية تضيف 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات على إيران

عربي
وأشارت الوزارة إلى أن الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى. وكما يوحي اسمها، فإن العديد منها يعمل في مجال النقل البحري. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة إضافة شخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران.وفي سياق متصل، انتهت اليوم الجولة الحالية من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، في سلطنة عمان، ويعد هذا اللقاء الأول بين الطرفين بعد توقف المفاوضات، نتيجة تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي، في يونيو/ حزيران الماضي، ويذكر حينها أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية كانتا قد أجريتا خمس جولات من المشاورات.واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل، بالوقوف وراء الاضطرابات، وأعلنت في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن "الوضع قد تم السيطرة عليه".
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى.
وكما يوحي اسمها، فإن العديد منها يعمل في مجال النقل البحري. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة إضافة شخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران.

وفي وقت سابق، اعترف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بِسنت، بأن إجراءات وزارته هي التي تسببت في "أزمة الدولار" في إيران، وأدت إلى اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية.

وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
وزير الخزانة الأمريكي يعترف بأن واشنطن ساعدت في إثارة الاحتجاجات في إيران
أمس, 23:40 GMT
وفي سياق متصل، انتهت اليوم الجولة الحالية من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، في سلطنة عمان، ويعد هذا اللقاء الأول بين الطرفين بعد توقف المفاوضات، نتيجة تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي، في يونيو/ حزيران الماضي، ويذكر حينها أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية كانتا قد أجريتا خمس جولات من المشاورات.

وبدأت الاحتجاجات في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية (التومان)، لكنها سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب واحتجاجات ضد السلطات. وتوقف الإنترنت في البلاد، وأُبلغ عن وقوع ضحايا من جانب القوات الأمنية والمحتجين.

واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل، بالوقوف وراء الاضطرابات، وأعلنت في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن "الوضع قد تم السيطرة عليه".
أول تعليق من وزير الخارجية الإيراني بعد انتهاء المحادثات مع أمريكا في مسقط
الخارجية الأمريكية تعاقب مسؤولين إيرانيين بـ"سحب امتيازات السفر"
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن توسيع نطاق العقوبات على إيران
