https://sarabic.ae/20260206/أول-تعليق-من-وزير-الخارجية-الإيراني-بعد-انتهاء-المحادثات-مع-أمريكا-في-مسقط-1110065345.html

أول تعليق من وزير الخارجية الإيراني بعد انتهاء المحادثات مع أمريكا في مسقط

أول تعليق من وزير الخارجية الإيراني بعد انتهاء المحادثات مع أمريكا في مسقط

سبوتنيك عربي

أصدر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أول تصريحاته عقب انتهاء الجولة الحالية من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، في سلطنة عمان. 06.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-06T14:25+0000

2026-02-06T14:25+0000

2026-02-06T14:25+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سلطنة عمان

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109066779_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_6f8e3d0562bc993dc3e85302d8ad17a4.jpg

وأوضح عراقجي: "لقد أجرينا اليوم محادثات مطولة ومكثفة، لقد عُقدت عدة اجتماعات من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، وبذل وزير الخارجية العماني، البدر بوسعيدي، جهودا كبيرة، وتم تبادل وجهات النظر بيننا بعد فترة طويلة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وتابع: "لقد كانت المفاوضات بداية موفقة، لكن استمرارها يعتمد على إجراء مشاورات في العواصم وتحديد كيفية المضي قدما".في سياق متصل، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عبر منصة "إكس": "انتهت المحادثات الإيرانية الأمريكية في مسقط باتفاق الطرفين على استئنافها".وأردف في تغريدته: "اتفق الطرفان، بعد شرح وجهات نظرهما ومطالبهما، على تحديد موعد الجولة القادمة من المحادثات بالتشاور مع عاصمتي الدولتين".وأجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، محادثات مع الوفد الأمريكي، الذي يرأسه ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، في عاصمة عمان.ويعد هذا اللقاء الأول بين الطرفين بعد توقف المفاوضات، نتيجة تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي، في يونيو/ حزيران الماضي، ويذكر أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية كانتا قد أجريتا خمس جولات من المشاورات.وفي إطار استضافة سلطنة عمان لمفاوضات الملف النووي الإيراني، أجرى بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، اليوم الجمعة، مشاورات منفصلة مع الوفد الإيراني برئاسة عباس عراقجي، ومع الوفد الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجاريد كوشنر (صهر الرئيس الأمريكي).وتركزت المشاورات، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية العمانية على صفحتها عبر منصة "إكس"، على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية والفنية، مع التأكيد على أهمية هذه المفاوضات في ضوء حرص الأطراف المعنية على إنجاحها، بما يسهم في تحقيق استدامة الأمن والاستقرار.

https://sarabic.ae/20260206/الكرملين-روسيا-تريد-محادثات-مثمرة-بشأن-إيران-تؤدي-لخفض-التصعيد-1110062353.html

https://sarabic.ae/20260206/خارجية-عمان-المشاورات-مع-إيران-والولايات-المتحدة-تركز-على-تهيئة-الظروف-للمفاوضات---1110050912.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, العالم, أخبار العالم الآن