وزارة الخزانة الأمريكية تعلن توسيع نطاق العقوبات على إيران
وسعت الولايات المتحدة قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات المفروضة على إيران، بإضافة 21 فرداً وكياناً وسفينة، وذلك لارتباطهم بجماعة "أنصار الله"، التي تسيطر على شمالي اليمن.
وفقاً لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "الأفراد والشركات المدرجة على القائمة، متورطة في نقل المنتجات البترولية، وشراء الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وتقديم الخدمات المالية للحوثيين".
وأعلنت الصين، يوم الثلاثاء، معارضتها الشديدة للعقوبات الأحادية الجانب غير المشروعة، والتي وصفتها بأنها "تتجاوز الأطر القانونية".
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن موقف بكين الرافض لفرض الرسوم الجمركية بشكل عشوائي "ثابت وواضح"، مؤكدًا أن حروب التعريفات الجمركية والحروب التجارية لا تحقق مكاسب لأي طرف، وأن سياسات الإكراه والضغط لا تُسهم في حل المشكلات.
وشدد على أن بلاده "ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح بأن "أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران، ستدفع تعرفة جمركية بنسبة 25 بالمئة على معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية"، على حد قوله.

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "اعتبارًا من الآن، ستدفع أي دولة تتعامل تجاريًا مع جمهورية إيران الإسلامية، تعريفة جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية".
