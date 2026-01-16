https://sarabic.ae/20260116/منظمة-شنغهاي-للتعاون-تؤكد-معارضتها-التدخل-في-شؤون-إيران-الداخلية-1109307217.html
"منظمة شنغهاي للتعاون" تؤكد معارضتها التدخل في شؤون إيران الداخلية
أكدت "منظمة شنغهاي للتعاون" اليوم الجمعة، معارضتها للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، وعن وجوب احترام مبادئ سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
وقالت المنظمة في بيان لها حول الوضع في إيران: "منظمة شنغهاي للتعاون تعارض التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية". وشددت على أنها "تدعو للتعاون إلى حل سلمي للوضع الراهن (حول إيران)، عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".قال نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة سون لي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن بلاده تعارض فرض الإرادة على الدول الأخرى وعودة العالم إلى منطق "شريعة الغاب"، وذلك على خلفية التهديدات الأمريكية لإيران. وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران، وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني: بكين تعارض استخدام القوة والعودة لـ" قانون الغاب"إعلام: واشنطن تنقل حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط
أكدت "منظمة شنغهاي للتعاون" اليوم الجمعة، معارضتها للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، وعن وجوب احترام مبادئ سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية.
وقالت المنظمة في بيان لها حول الوضع في إيران: "منظمة شنغهاي للتعاون تعارض التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
".
وأكدت أنها "تلتزم بمبادئ احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية".
وشددت على أنها "تدعو للتعاون إلى حل سلمي للوضع الراهن (حول إيران)، عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".
قال نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة سون لي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن بلاده تعارض فرض الإرادة على الدول الأخرى وعودة العالم إلى منطق "شريعة الغاب"، وذلك على خلفية التهديدات الأمريكية لإيران.
وأضاف الدبلوماسي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لبحث الوضع في إيران: "نحن نعارض استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، ونعارض فرض الإرادة على الدول الأخرى، ونعارض أي تراجع بالعالم إلى قوانين الغاب".
وكانت الاحتجاجات في إيران
قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران، وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.