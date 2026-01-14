عربي
بكين ردا على تهديدات ترامب بشأن إيران: نعارض التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت أي ذريعة
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن الصين تعارض استخدام القوة العسكرية أو التهديد بها في العلاقات الدولية.
وقالت في مؤتمر صحفي، تعليقًا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العمل العسكري ضد طهران: "لا نتغاضى عن استخدام القوة أو التهديد بها، ونعارض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت أي ذريعة".

وأشارت ماو نينغ إلى أن بكين تأمل في قدرة الحكومة والشعب الإيرانيين على تجاوز الصعوبات الراهنة والحفاظ على الاستقرار في البلاد، داعيًا جميع الأطراف إلى الإسهام في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

ويوم أمس، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن صدمتها من تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي تحدثت علنًا عن "رغبة الاتحاد في رؤية تغيير سياسي في إيران، على خلفية الاحتجاجات الجارية هناك".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
عراقجي في اتصال مع فيدان وابن زايد: عناصر إرهابية مدعومة من أمريكا وإسرائيل تحرض على العنف في إيران
07:43 GMT
في وقت سابق، حثت السفارة الأمريكية "الافتراضية" في إيران المواطنين الأمريكيين على مغادرة البلاد، وإن تعذر ذلك، فعليهم البحث عن مكان آمن وتخزين المؤن. ويأتي هذا النداء الأخير للأمريكيين في إيران على مغادرة البلاد وسط احتجاجات مستمرة في الجمهورية الإسلامية. وفي خضم هذه الاحتجاجات، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقاً عن رأيه بأن الجمهورية الإسلامية تسعى جاهدة لنيل الحرية وأن الولايات المتحدة مستعدة "للمساعدة". كما أكد مراراً استعداده لشن ضربة قوية ضد إيران في حال مقتل أي متظاهر هناك.
وتأتي هذه التصريحات في ظل موجة احتجاجات شهدتها إيران، منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني.
وتصاعدت التظاهرات في عدد من المدن، وتحولت في بعض المناطق إلى مواجهات مع قوات الأمن، وسط اتهامات رسمية لطهران للولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات. وأعلنت السلطات الإيرانية لاحقا أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: محاكمات عاجلة وعلنية لمتورطين في أعمال عنف خلال الاحتجاجات
الخارجية الروسية: موسكو تدين بشدة التدخل الأجنبي غير القانوني في شؤون إيران الداخلية
