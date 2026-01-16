https://sarabic.ae/20260116/العراق-يرد-على-مزاعم-عبور-مقاتلين-إلى-إيران-عبر-الحدود-1109303069.html

العراق يرد على مزاعم عبور مقاتلين إلى إيران عبر الحدود

العراق يرد على مزاعم عبور مقاتلين إلى إيران عبر الحدود

وقال علاوي إن "الحكومة العراقية أصدرت بيانا فيما يخص الصراع الحالي والتطورات في إيران.. وأكدت أننا لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد أي دولة جارة".وأضاف للموقع الإلكتروني "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الجمعة، بأن "ما يروج ليس إلا أخبار.. هذه معلومات تحاول زج العراق بمكان خطر.. تقارير تسلل مسلحين عراقيين لإيران هي مضللة تهدف لتضليل الرأي العام الدولي والإقليمي".وأشار علاوي إلى أن الجانب الإيراني لديه قدرات وليس بحاجة لدعمه من قبل العراق، مشددا على أن العراق ملتزم بالمعاهدات الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.ولفت مستشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الأجهزة الأمنية العراقية تعمل للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الشعب"، منوها بأن "هناك استقرار في العراق ونحن نترقب تشكيل الحكومة العراقية والتوافق على رئيس الجمهورية".يذكر أن بعض وسائل الإعلام الغربية قد أفادت نقلا عن مصادر عسكرية أوروبية وأمنية عراقية بأن "آلاف المقاتلين العراقيين تسللوا خلال الأسابيع الماضية إلى داخل إيران لمساندة قوات الأمن الإيرانية في قمع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد".وقالت تقارير إعلامية إن "نحو خمسة آلاف مُقاتل من ميليشيات عراقية مُوالية لطهران دخلوا إلى الأراضي الإيرانية عبر معبرين حدوديين في جنوب العراق".ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الثلاثاء الماضي، عن المكتب الاعلامي لمستشارية الأمن القومي العراقي في بغداد، تلقي قاسم الأعرجي، اتصالا هاتفيا من علي لاريجاني، استعرضا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة.وجاء الاتصال الهاتفي بين مستشار الأمن القومي العراقي، والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني، والتي تركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.ولاحقا، تحولت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعا سياسيا، موجهة سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.

