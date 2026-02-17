عربي
2026-02-17T04:25+0000
2026-02-17T05:13+0000
العالم
ترامب: لقد حان الوقت لأوكرانيا بالإسراع للجلوس على طاولة المفاوضات

04:25 GMT 17.02.2026 (تم التحديث: 05:13 GMT 17.02.2026)
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في جنيف "مهمة"، داعيا كييف للجلوس بسرعة إلى طاولة المفاوضات لتسوية الأزمة.
وقال ترامب في للصحفيين: "من الأفضل لأوكرانيا أن تجلس إلى طاولة المفاوضات بسرعة".

كما وصف ترامب المفاوضات المقبلة بشأن التسوية الأوكرانية في جنيف بأنها مهمة، مضيفًا أن المحادثات ستكون "سهلة للغاية".

كان وفدًا روسيًا برئاسة مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي غادر إلى جنيف للمشاركة في المحادثات الثلاثية مع أوكرانيا والولايات المتحدة، المقرر عقدها يومي 17 و18 فبراير الجاري.
جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
شرطة جنيف تعزز الإجراءات الأمنية وسط المباحثات حول أوكرانيا وإيران
أمس, 13:48 GMT
وقد أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الوفد الروسي تلقى تعليمات مفصلة من الرئيس فلاديمير بوتين عشية مغادرته إلى جنيف لجولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، ستبحث مجموعة واسعة من القضايا، بينها الأراضي.
في 13 فبراير، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات بشأن التسوية في أوكرانيا ستستمر يومي 17 و18 فبراير. وسيترأس الوفد الروسي في جنيف مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي . كما سيشارك في اجتماع التسوية في جنيف يوم الثلاثاء كل من ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الكرملين: ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا في مفاوضات جنيف بما في ذلك الأراضي
الخارجية السويسرية: المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف خلف أبواب مغلقة
