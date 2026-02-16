https://sarabic.ae/20260216/الخارجية-السويسرية-المفاوضات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-وأوكرانيا-ستعقد-في-جنيف-خلف-أبواب-مغلقة-1110439840.html
الخارجية السويسرية: المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف خلف أبواب مغلقة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الاثنين، أن المفاوضات بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف ستُعقد خلف أبواب مغلقة، ولن يُسمح لممثلي وسائل... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T20:00+0000
2026-02-16T20:00+0000
2026-02-16T20:00+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/03/1059413437_0:285:3093:2025_1920x0_80_0_0_c42f93835286ffcabd339c1da1040552.jpg
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن مجموعة واسعة من القضايا، ستتم مناقشتها في مفاوضات جنيف بما في ذلك النقاش حول الأراضي.وأضاف بيسكوف للصحفيين: "هذه المرة، نعتزم مناقشة نطاق أوسع من القضايا، بما في ذلك، في الواقع، القضايا الرئيسية - القضايا التي تتعلق بالأراضي وكل شيء آخر - والتي ترتبط في الواقع بمطالبنا".وأكد بيسكوف، أن الوفد الروسي يتلقى تعليمات مفصلة من الرئيس فلاديمير بوتين قبل مغادرته إلى جنيف لإجراء محادثات حول الوضع في أوكرانيا.وأكد بيسكوف، أن هجمات فلاديمير زيلينسكي على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مرتبطة فعلياً بمعارضة المجر لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/03/1059413437_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_afb36b5f80e5d96590f7dd04c2281c01.jpg
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الاثنين، أن المفاوضات بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف ستُعقد خلف أبواب مغلقة، ولن يُسمح لممثلي وسائل الإعلام بحضورها.
وصرحت الوزارة قائلة: "يُمنع ممثلو وسائل الإعلام من حضور المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة".
وأعلنت الوزارة عن إنشاء مركز صحفي لوسائل الإعلام، يقع مقابل فندق إنتركونتيننتال.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن مجموعة واسعة من القضايا، ستتم مناقشتها في مفاوضات جنيف بما في ذلك النقاش حول الأراضي.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "هذه المرة، نعتزم مناقشة نطاق أوسع من القضايا، بما في ذلك، في الواقع، القضايا الرئيسية - القضايا التي تتعلق بالأراضي وكل شيء آخر - والتي ترتبط في الواقع بمطالبنا".
وأكد بيسكوف، أن الوفد الروسي يتلقى تعليمات مفصلة من الرئيس فلاديمير بوتين قبل مغادرته إلى جنيف لإجراء محادثات حول الوضع في أوكرانيا.
وأضاف بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان بوتين يعتزم لقاء الوفد الروسي المتجه إلى جنيف لإجراء محادثات حول عملية السلام الأوكرانية: "بالتأكيد، يتلقون تعليمات مفصلة من الرئيس قبل مغادرتهم".
وأكد بيسكوف، أن هجمات فلاديمير زيلينسكي على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مرتبطة فعلياً بمعارضة المجر لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.