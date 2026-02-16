الخارجية السويسرية: المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف خلف أبواب مغلقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260216/الخارجية-السويسرية-المفاوضات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-وأوكرانيا-ستعقد-في-جنيف-خلف-أبواب-مغلقة-1110439840.html
الخارجية السويسرية: المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف خلف أبواب مغلقة
الخارجية السويسرية: المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف خلف أبواب مغلقة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الاثنين، أن المفاوضات بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف ستُعقد خلف أبواب مغلقة، ولن يُسمح لممثلي وسائل... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T20:00+0000
2026-02-16T20:00+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/03/1059413437_0:285:3093:2025_1920x0_80_0_0_c42f93835286ffcabd339c1da1040552.jpg
وصرحت الوزارة قائلة: "يُمنع ممثلو وسائل الإعلام من حضور المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة".أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن مجموعة واسعة من القضايا، ستتم مناقشتها في مفاوضات جنيف بما في ذلك النقاش حول الأراضي.وأضاف بيسكوف للصحفيين: "هذه المرة، نعتزم مناقشة نطاق أوسع من القضايا، بما في ذلك، في الواقع، القضايا الرئيسية - القضايا التي تتعلق بالأراضي وكل شيء آخر - والتي ترتبط في الواقع بمطالبنا".وأكد بيسكوف، أن الوفد الروسي يتلقى تعليمات مفصلة من الرئيس فلاديمير بوتين قبل مغادرته إلى جنيف لإجراء محادثات حول الوضع في أوكرانيا.وأكد بيسكوف، أن هجمات فلاديمير زيلينسكي على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مرتبطة فعلياً بمعارضة المجر لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
https://sarabic.ae/20260216/شرطة-جنيف-تعزز-الإجراءات-الأمنية-وسط-المباحثات-حول-أوكرانيا-وإيران-1110419565.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/03/1059413437_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_afb36b5f80e5d96590f7dd04c2281c01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية السويسرية: المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف خلف أبواب مغلقة

20:00 GMT 16.02.2026
© Belta / الانتقال إلى بنك الصورمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني
مفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© Belta
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الاثنين، أن المفاوضات بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف ستُعقد خلف أبواب مغلقة، ولن يُسمح لممثلي وسائل الإعلام بحضورها.
وصرحت الوزارة قائلة: "يُمنع ممثلو وسائل الإعلام من حضور المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة".
وأعلنت الوزارة عن إنشاء مركز صحفي لوسائل الإعلام، يقع مقابل فندق إنتركونتيننتال.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن مجموعة واسعة من القضايا، ستتم مناقشتها في مفاوضات جنيف بما في ذلك النقاش حول الأراضي.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "هذه المرة، نعتزم مناقشة نطاق أوسع من القضايا، بما في ذلك، في الواقع، القضايا الرئيسية - القضايا التي تتعلق بالأراضي وكل شيء آخر - والتي ترتبط في الواقع بمطالبنا".
جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
شرطة جنيف تعزز الإجراءات الأمنية وسط المباحثات حول أوكرانيا وإيران
13:48 GMT
وأكد بيسكوف، أن الوفد الروسي يتلقى تعليمات مفصلة من الرئيس فلاديمير بوتين قبل مغادرته إلى جنيف لإجراء محادثات حول الوضع في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان بوتين يعتزم لقاء الوفد الروسي المتجه إلى جنيف لإجراء محادثات حول عملية السلام الأوكرانية: "بالتأكيد، يتلقون تعليمات مفصلة من الرئيس قبل مغادرتهم".

وأكد بيسكوف، أن هجمات فلاديمير زيلينسكي على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مرتبطة فعلياً بمعارضة المجر لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала