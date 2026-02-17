https://sarabic.ae/20260217/الوفد-الروسي-يصل-إلى-جنيف-لإجراء-مفاوضات-بشأن-أوكرانيا--1110446069.html
الوفد الروسي يصل إلى جنيف لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا
الوفد الروسي يصل إلى جنيف لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
وصل الوفد الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مطار جنيف على متن طائرة من طراز"إيل -96" تابعة لوحدة الطيران الخاصة "روسيا" لبدء المفاوضات المخطط لها اليوم بين روسيا... 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T06:17+0000
2026-02-17T06:17+0000
2026-02-17T06:18+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/03/1059413437_0:285:3093:2025_1920x0_80_0_0_c42f93835286ffcabd339c1da1040552.jpg
وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن رحلة جوية خاصة تقل وفداً روسياً وصلت إلى جنيف لاستئناف المفاوضات اليوم بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقاً أن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط. ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي.كان وفدًا روسيًا برئاسة مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي غادر إلى جنيف للمشاركة في المحادثات الثلاثية مع أوكرانيا والولايات المتحدة، المقرر عقدها يومي 17 و18 فبراير الجاري.في 13 فبراير، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات بشأن التسوية في أوكرانيا ستستمر يومي 17 و18 فبراير. وسيترأس الوفد الروسي في جنيف مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي . كما سيشارك في اجتماع التسوية في جنيف يوم الثلاثاء كل من ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.إعلام: واشنطن وطهران قد تبحثان منح أمريكا وصولا مميزا إلى موارد إيرانترامب: لقد حان الوقت لأوكرانيا بالإسراع للجلوس على طاولة المفاوضات
https://sarabic.ae/20260216/خبير-ضغوط-أوروبا-والقوميين-هي-السبب-بمماطلة-زيلينسكي-في-إبرام-اتفاق-للسلام-مع-روسيا-1110435426.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/03/1059413437_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_afb36b5f80e5d96590f7dd04c2281c01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الوفد الروسي يصل إلى جنيف لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا
06:17 GMT 17.02.2026 (تم التحديث: 06:18 GMT 17.02.2026)
وصل الوفد الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مطار جنيف على متن طائرة من طراز"إيل -96" تابعة لوحدة الطيران الخاصة "روسيا" لبدء المفاوضات المخطط لها اليوم بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن رحلة جوية خاصة تقل وفداً روسياً وصلت إلى جنيف لاستئناف المفاوضات اليوم بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقاً أن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط. ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي.
كان وفدًا روسيًا برئاسة مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي غادر إلى جنيف للمشاركة في المحادثات الثلاثية
مع أوكرانيا والولايات المتحدة، المقرر عقدها يومي 17 و18 فبراير الجاري.
في 13 فبراير، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات بشأن التسوية في أوكرانيا ستستمر يومي 17 و18 فبراير. وسيترأس الوفد الروسي في جنيف مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي . كما سيشارك في اجتماع التسوية في جنيف يوم الثلاثاء كل من ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.