الوفد الروسي يصل إلى جنيف لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260217/الوفد-الروسي-يصل-إلى-جنيف-لإجراء-مفاوضات-بشأن-أوكرانيا--1110446069.html
الوفد الروسي يصل إلى جنيف لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا
الوفد الروسي يصل إلى جنيف لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
وصل الوفد الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مطار جنيف على متن طائرة من طراز"إيل -96" تابعة لوحدة الطيران الخاصة "روسيا" لبدء المفاوضات المخطط لها اليوم بين روسيا... 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T06:17+0000
2026-02-17T06:18+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/03/1059413437_0:285:3093:2025_1920x0_80_0_0_c42f93835286ffcabd339c1da1040552.jpg
وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن رحلة جوية خاصة تقل وفداً روسياً وصلت إلى جنيف لاستئناف المفاوضات اليوم بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقاً أن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط. ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي.كان وفدًا روسيًا برئاسة مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي غادر إلى جنيف للمشاركة في المحادثات الثلاثية مع أوكرانيا والولايات المتحدة، المقرر عقدها يومي 17 و18 فبراير الجاري.في 13 فبراير، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات بشأن التسوية في أوكرانيا ستستمر يومي 17 و18 فبراير. وسيترأس الوفد الروسي في جنيف مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي . كما سيشارك في اجتماع التسوية في جنيف يوم الثلاثاء كل من ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.إعلام: واشنطن وطهران قد تبحثان منح أمريكا وصولا مميزا إلى موارد إيرانترامب: لقد حان الوقت لأوكرانيا بالإسراع للجلوس على طاولة المفاوضات
https://sarabic.ae/20260216/خبير-ضغوط-أوروبا-والقوميين-هي-السبب-بمماطلة-زيلينسكي-في-إبرام-اتفاق-للسلام-مع-روسيا-1110435426.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/03/1059413437_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_afb36b5f80e5d96590f7dd04c2281c01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الوفد الروسي يصل إلى جنيف لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا

06:17 GMT 17.02.2026 (تم التحديث: 06:18 GMT 17.02.2026)
© Belta / الانتقال إلى بنك الصورمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني
مفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
© Belta
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصل الوفد الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مطار جنيف على متن طائرة من طراز"إيل -96" تابعة لوحدة الطيران الخاصة "روسيا" لبدء المفاوضات المخطط لها اليوم بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن رحلة جوية خاصة تقل وفداً روسياً وصلت إلى جنيف لاستئناف المفاوضات اليوم بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقاً أن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط. ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي.
كان وفدًا روسيًا برئاسة مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي غادر إلى جنيف للمشاركة في المحادثات الثلاثية مع أوكرانيا والولايات المتحدة، المقرر عقدها يومي 17 و18 فبراير الجاري.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
خبير: ضغوط أوروبا والقوميين هي السبب بمماطلة زيلينسكي في إبرام اتفاق للسلام مع روسيا
أمس, 18:32 GMT
في 13 فبراير، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات بشأن التسوية في أوكرانيا ستستمر يومي 17 و18 فبراير. وسيترأس الوفد الروسي في جنيف مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي . كما سيشارك في اجتماع التسوية في جنيف يوم الثلاثاء كل من ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
إعلام: واشنطن وطهران قد تبحثان منح أمريكا وصولا مميزا إلى موارد إيران
ترامب: لقد حان الوقت لأوكرانيا بالإسراع للجلوس على طاولة المفاوضات
