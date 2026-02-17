https://sarabic.ae/20260217/الوفد-الروسي-يصل-إلى-جنيف-لإجراء-مفاوضات-بشأن-أوكرانيا--1110446069.html

الوفد الروسي يصل إلى جنيف لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا

وصل الوفد الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مطار جنيف على متن طائرة من طراز"إيل -96" تابعة لوحدة الطيران الخاصة "روسيا" لبدء المفاوضات المخطط لها اليوم بين روسيا... 17.02.2026, سبوتنيك عربي

وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن رحلة جوية خاصة تقل وفداً روسياً وصلت إلى جنيف لاستئناف المفاوضات اليوم بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقاً أن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط. ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي.كان وفدًا روسيًا برئاسة مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي غادر إلى جنيف للمشاركة في المحادثات الثلاثية مع أوكرانيا والولايات المتحدة، المقرر عقدها يومي 17 و18 فبراير الجاري.في 13 فبراير، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات بشأن التسوية في أوكرانيا ستستمر يومي 17 و18 فبراير. وسيترأس الوفد الروسي في جنيف مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي . كما سيشارك في اجتماع التسوية في جنيف يوم الثلاثاء كل من ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.إعلام: واشنطن وطهران قد تبحثان منح أمريكا وصولا مميزا إلى موارد إيرانترامب: لقد حان الوقت لأوكرانيا بالإسراع للجلوس على طاولة المفاوضات

