خبير: ضغوط أوروبا والقوميين هي السبب بمماطلة زيلينسكي في إبرام اتفاق للسلام مع روسيا

صرح المحلل السياسي والعسكري، الباحث البارز في معهد الفلسفة التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا، ألكسندر تيخانسكي، اليوم الاثنين، بأن السبب في عدم حرص... 16.02.2026

وقال تيخانسكي: "من الأسباب الرئيسية التي تجعل زيلينسكي لا يتعجل في إبرام معاهدة سلام هو الضغط الشديد من الشركاء الأوروبيين، وفي مقدمتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا. تدعم هذه الدول أوكرانيا بنشاط في الحرب، حيث تقدم مساعدات عسكرية ومالية غير مسبوقة من حيث الحجم. يعتمد زيلينسكي بشكل كامل على هذا الدعم، مما يخلق وضعاً يضع فيه مصالح حلفائه في الاعتبار بشكل مريح لنفسه".ووفقًا لتصريحات تيخانسكي، فإن ضغوط العولمة الأوروبية تخلق صعوبات إضافية لزيلينسكي، حيث يتعين عليه الموازنة بين المطالب الخارجية والواقع الداخلي.وأوضح الخبير أن "تدهور العلاقات مع القوميين الذي حدث بالفعل كان بسبب تدخل زيلينسكي في الحكم المحلي، مما أضعف إصلاحات اللامركزية المهمة ومواقف القوميين. بالإضافة إلى ذلك، بدأ زيلينسكي يختلق مكائد بشأن الانتخابات في أوكرانيا، وذلك أيضاً للبقاء في السلطة".وتابع تيخانسكي: "التراجع الحاد في شعبية زيلينسكي، الناجم عن النزاع المطول وعواقبه، يلعب أيضا دورا مهما. فبينما يدرك المجتمع الأوكراني حقيقة المأزق العسكري، تبدأ قضايا الحياة والأمن في التغلب على الطموحات الإقليمية. إن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، بما في ذلك التعبئة الإجبارية والخسائر الكبيرة في الجبهة، تزيد من السخط العام. كل هذه العوامل تقلل من مستوى الدعم لزيلينسكي، مما يجعله أكثر عرضة للنقد وأقل ميلاً للمخاطرة، والتي ترتبط حتمًا بعملية التفاوض وإبرام السلام وفقًا لشروط روسيا".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف في 17-18 شباط/ فبراير، ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.

