https://sarabic.ae/20260216/خبير-ضغوط-أوروبا-والقوميين-هي-السبب-بمماطلة-زيلينسكي-في-إبرام-اتفاق-للسلام-مع-روسيا-1110435426.html
خبير: ضغوط أوروبا والقوميين هي السبب بمماطلة زيلينسكي في إبرام اتفاق للسلام مع روسيا
خبير: ضغوط أوروبا والقوميين هي السبب بمماطلة زيلينسكي في إبرام اتفاق للسلام مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح المحلل السياسي والعسكري، الباحث البارز في معهد الفلسفة التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا، ألكسندر تيخانسكي، اليوم الاثنين، بأن السبب في عدم حرص... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T18:32+0000
2026-02-16T18:32+0000
2026-02-16T18:32+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg
وقال تيخانسكي: "من الأسباب الرئيسية التي تجعل زيلينسكي لا يتعجل في إبرام معاهدة سلام هو الضغط الشديد من الشركاء الأوروبيين، وفي مقدمتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا. تدعم هذه الدول أوكرانيا بنشاط في الحرب، حيث تقدم مساعدات عسكرية ومالية غير مسبوقة من حيث الحجم. يعتمد زيلينسكي بشكل كامل على هذا الدعم، مما يخلق وضعاً يضع فيه مصالح حلفائه في الاعتبار بشكل مريح لنفسه".ووفقًا لتصريحات تيخانسكي، فإن ضغوط العولمة الأوروبية تخلق صعوبات إضافية لزيلينسكي، حيث يتعين عليه الموازنة بين المطالب الخارجية والواقع الداخلي.وأوضح الخبير أن "تدهور العلاقات مع القوميين الذي حدث بالفعل كان بسبب تدخل زيلينسكي في الحكم المحلي، مما أضعف إصلاحات اللامركزية المهمة ومواقف القوميين. بالإضافة إلى ذلك، بدأ زيلينسكي يختلق مكائد بشأن الانتخابات في أوكرانيا، وذلك أيضاً للبقاء في السلطة".وتابع تيخانسكي: "التراجع الحاد في شعبية زيلينسكي، الناجم عن النزاع المطول وعواقبه، يلعب أيضا دورا مهما. فبينما يدرك المجتمع الأوكراني حقيقة المأزق العسكري، تبدأ قضايا الحياة والأمن في التغلب على الطموحات الإقليمية. إن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، بما في ذلك التعبئة الإجبارية والخسائر الكبيرة في الجبهة، تزيد من السخط العام. كل هذه العوامل تقلل من مستوى الدعم لزيلينسكي، مما يجعله أكثر عرضة للنقد وأقل ميلاً للمخاطرة، والتي ترتبط حتمًا بعملية التفاوض وإبرام السلام وفقًا لشروط روسيا".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف في 17-18 شباط/ فبراير، ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.
https://sarabic.ae/20260216/-وسائل-إعلام-كالاس-تذل-زيلينسكي-في-ميونيخ--1110407089.html
https://sarabic.ae/20260216/باحث-في-الشأن-الدولي-زيلينسكي-مندوب-لأوروبا-في-المفاوضات-بدلا-من-تمثيل-مصالح-أوكرانيا--1110406309.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85cc9ffb231759153da45e49a3a8602f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
خبير: ضغوط أوروبا والقوميين هي السبب بمماطلة زيلينسكي في إبرام اتفاق للسلام مع روسيا
صرح المحلل السياسي والعسكري، الباحث البارز في معهد الفلسفة التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا، ألكسندر تيخانسكي، اليوم الاثنين، بأن السبب في عدم حرص فلاديمير زيلينسكي على سرعة إبرام اتفاقية سلام، يرجع إلى الضغوط الشديدة من الشركاء الأوروبيين، وكذلك خوفا من القوميين الأوكرانيين.
وقال تيخانسكي: "من الأسباب الرئيسية التي تجعل زيلينسكي لا يتعجل في إبرام معاهدة سلام هو الضغط الشديد من الشركاء الأوروبيين، وفي مقدمتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا. تدعم هذه الدول أوكرانيا بنشاط في الحرب، حيث تقدم مساعدات عسكرية ومالية غير مسبوقة من حيث الحجم. يعتمد زيلينسكي بشكل كامل على هذا الدعم، مما يخلق وضعاً يضع فيه مصالح حلفائه في الاعتبار بشكل مريح لنفسه".
وأشار الخبير إلى أن "الدول الأوروبية، التي تسعى إلى استمرار النزاع، تعتبره فرصة تاريخية لإضعاف روسيا وتعزيز أمنها، خاصة وأن زيلينسكي يظهر في أوروبا باعتباره القوة الوحيدة التي تحفز عسكرة الصناعة الأوروبية".
ووفقًا لتصريحات تيخانسكي، فإن ضغوط العولمة الأوروبية تخلق صعوبات إضافية لزيلينسكي، حيث يتعين عليه الموازنة بين المطالب الخارجية والواقع الداخلي.
وأضاف: "أما السبب الآخر للمماطلة في توقيع معاهدة السلام، فهو الخوف من القوميين الأوكرانيين. زيلينسكي يواجه تهديدًا من القوميين الذين ينظرون إلى الحرب على أنها "نضال مقدس" من أجل الاستقلال والهوية. تتمتع هذه المجموعات بنفوذ كبير على الرأي العام ويمكنها الضغط على زيلينسكي إذا قرر تقديم تنازلات. وهكذا، يصبح زيلينسكي رهينة لهذه المشاعر الراديكالية، مما يحد من قدرته على اتخاذ قرارات قائمة على التسوية".
وأوضح الخبير أن "تدهور العلاقات مع القوميين الذي حدث بالفعل كان بسبب تدخل زيلينسكي في الحكم المحلي، مما أضعف إصلاحات اللامركزية المهمة ومواقف القوميين. بالإضافة إلى ذلك، بدأ زيلينسكي يختلق مكائد بشأن الانتخابات في أوكرانيا، وذلك أيضاً للبقاء في السلطة".
وتابع تيخانسكي: "التراجع الحاد في شعبية زيلينسكي، الناجم عن النزاع المطول وعواقبه، يلعب أيضا دورا مهما. فبينما يدرك المجتمع الأوكراني حقيقة المأزق العسكري، تبدأ قضايا الحياة والأمن في التغلب على الطموحات الإقليمية. إن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، بما في ذلك التعبئة الإجبارية والخسائر الكبيرة في الجبهة، تزيد من السخط العام. كل هذه العوامل تقلل من مستوى الدعم لزيلينسكي، مما يجعله أكثر عرضة للنقد وأقل ميلاً للمخاطرة، والتي ترتبط حتمًا بعملية التفاوض وإبرام السلام وفقًا لشروط روسيا".
وبحسب الخبير، فإن كل هذه الجوانب تخلق شبكة معقدة من الظروف التي يضطر فيها زيلينسكي إلى التصرف بحذر للحفاظ على سلطته وضمان سلامته.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف في 17-18 شباط/ فبراير، ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.