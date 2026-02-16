عربي
خبير: ضغوط أوروبا والقوميين هي السبب بمماطلة زيلينسكي في إبرام اتفاق للسلام مع روسيا
خبير: ضغوط أوروبا والقوميين هي السبب بمماطلة زيلينسكي في إبرام اتفاق للسلام مع روسيا
خبير: ضغوط أوروبا والقوميين هي السبب بمماطلة زيلينسكي في إبرام اتفاق للسلام مع روسيا

18:32 GMT 16.02.2026
صرح المحلل السياسي والعسكري، الباحث البارز في معهد الفلسفة التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا، ألكسندر تيخانسكي، اليوم الاثنين، بأن السبب في عدم حرص فلاديمير زيلينسكي على سرعة إبرام اتفاقية سلام، يرجع إلى الضغوط الشديدة من الشركاء الأوروبيين، وكذلك خوفا من القوميين الأوكرانيين.
وقال تيخانسكي: "من الأسباب الرئيسية التي تجعل زيلينسكي لا يتعجل في إبرام معاهدة سلام هو الضغط الشديد من الشركاء الأوروبيين، وفي مقدمتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا. تدعم هذه الدول أوكرانيا بنشاط في الحرب، حيث تقدم مساعدات عسكرية ومالية غير مسبوقة من حيث الحجم. يعتمد زيلينسكي بشكل كامل على هذا الدعم، مما يخلق وضعاً يضع فيه مصالح حلفائه في الاعتبار بشكل مريح لنفسه".
وأشار الخبير إلى أن "الدول الأوروبية، التي تسعى إلى استمرار النزاع، تعتبره فرصة تاريخية لإضعاف روسيا وتعزيز أمنها، خاصة وأن زيلينسكي يظهر في أوروبا باعتباره القوة الوحيدة التي تحفز عسكرة الصناعة الأوروبية".
فلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
وسائل إعلام: كالاس تذل زيلينسكي في ميونيخ
09:22 GMT
ووفقًا لتصريحات تيخانسكي، فإن ضغوط العولمة الأوروبية تخلق صعوبات إضافية لزيلينسكي، حيث يتعين عليه الموازنة بين المطالب الخارجية والواقع الداخلي.
وأضاف: "أما السبب الآخر للمماطلة في توقيع معاهدة السلام، فهو الخوف من القوميين الأوكرانيين. زيلينسكي يواجه تهديدًا من القوميين الذين ينظرون إلى الحرب على أنها "نضال مقدس" من أجل الاستقلال والهوية. تتمتع هذه المجموعات بنفوذ كبير على الرأي العام ويمكنها الضغط على زيلينسكي إذا قرر تقديم تنازلات. وهكذا، يصبح زيلينسكي رهينة لهذه المشاعر الراديكالية، مما يحد من قدرته على اتخاذ قرارات قائمة على التسوية".
وأوضح الخبير أن "تدهور العلاقات مع القوميين الذي حدث بالفعل كان بسبب تدخل زيلينسكي في الحكم المحلي، مما أضعف إصلاحات اللامركزية المهمة ومواقف القوميين. بالإضافة إلى ذلك، بدأ زيلينسكي يختلق مكائد بشأن الانتخابات في أوكرانيا، وذلك أيضاً للبقاء في السلطة".
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
باحث في الشأن الدولي: زيلينسكي "مندوب" لأوروبا في المفاوضات بدلا من تمثيل مصالح أوكرانيا
08:34 GMT
وتابع تيخانسكي: "التراجع الحاد في شعبية زيلينسكي، الناجم عن النزاع المطول وعواقبه، يلعب أيضا دورا مهما. فبينما يدرك المجتمع الأوكراني حقيقة المأزق العسكري، تبدأ قضايا الحياة والأمن في التغلب على الطموحات الإقليمية. إن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، بما في ذلك التعبئة الإجبارية والخسائر الكبيرة في الجبهة، تزيد من السخط العام. كل هذه العوامل تقلل من مستوى الدعم لزيلينسكي، مما يجعله أكثر عرضة للنقد وأقل ميلاً للمخاطرة، والتي ترتبط حتمًا بعملية التفاوض وإبرام السلام وفقًا لشروط روسيا".
وبحسب الخبير، فإن كل هذه الجوانب تخلق شبكة معقدة من الظروف التي يضطر فيها زيلينسكي إلى التصرف بحذر للحفاظ على سلطته وضمان سلامته.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف في 17-18 شباط/ فبراير، ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.
