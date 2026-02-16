https://sarabic.ae/20260216/-وسائل-إعلام-كالاس-تذل-زيلينسكي-في-ميونيخ--1110407089.html
وسائل إعلام: كالاس تذل زيلينسكي في ميونيخ
وسائل إعلام: كالاس تذل زيلينسكي في ميونيخ
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ردّت بشدة على طلب فلاديمير زيلينسكي توضيحاً بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T09:22+0000
2026-02-16T09:22+0000
2026-02-16T09:46+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار ألمانيا
أخبار المناخ في العالم
فلاديمير زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097820834_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_2478b18f250dea43035bb13bf5c2b44f.jpg
وقالت كلاس: "الدول الأعضاء غير مستعدة للالتزام بأي أطر زمنية لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوربية، وأن هناك الكثير من العمل الذي لا يزال يتعين القيام به". يعد مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا في الفترة من 13 إلى 15 فبراير، حدثا عالميا بارزا، لمناقشة قضايا الأمن الدولي، إلا أن المنظمين لم يوجهوا دعوات لممثلين عن روسيا منذ عام 2022.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن المؤتمر قد فقد مصداقيته تماماً، عازياً ذلك إلى موقف قيادته التي توقفت عن دعوة من يُبدون وجهات نظر بديلة.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097820834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18b5328b689cb2bb73b92c1011392cc2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ألمانيا, أخبار المناخ في العالم, فلاديمير زيلينسكي
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ألمانيا, أخبار المناخ في العالم, فلاديمير زيلينسكي
وسائل إعلام: كالاس تذل زيلينسكي في ميونيخ
09:22 GMT 16.02.2026 (تم التحديث: 09:46 GMT 16.02.2026)
أفادت وسائل إعلام غربية أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ردّت بشدة على طلب فلاديمير زيلينسكي توضيحاً بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت كلاس: "الدول الأعضاء غير مستعدة للالتزام بأي أطر زمنية لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوربية، وأن هناك الكثير من العمل الذي لا يزال يتعين القيام به".
وجاء في المقال الذي نشرته صحيفة "Berliner Zeitung": "هذا البيان هو رفض مباشر لما يريده زيلينسكي الذي طالب يوم السبت، مرة أخرى بتحديد تاريخ دقيق لدخول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، كجزء من الضمانات الأمنية لاتفاق سلام نهائي مع روسيا".
يعد مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا في الفترة من 13 إلى 15 فبراير، حدثا عالميا بارزا، لمناقشة قضايا الأمن الدولي، إلا أن المنظمين لم يوجهوا دعوات لممثلين عن روسيا منذ عام 2022.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن المؤتمر قد فقد مصداقيته تماماً، عازياً ذلك إلى موقف قيادته التي توقفت عن دعوة من يُبدون وجهات نظر بديلة.