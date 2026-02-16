وسائل إعلام: كالاس تذل زيلينسكي في ميونيخ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260216/-وسائل-إعلام-كالاس-تذل-زيلينسكي-في-ميونيخ--1110407089.html
وسائل إعلام: كالاس تذل زيلينسكي في ميونيخ
وسائل إعلام: كالاس تذل زيلينسكي في ميونيخ
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ردّت بشدة على طلب فلاديمير زيلينسكي توضيحاً بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T09:22+0000
2026-02-16T09:46+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار ألمانيا
أخبار المناخ في العالم
فلاديمير زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097820834_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_2478b18f250dea43035bb13bf5c2b44f.jpg
وقالت كلاس: "الدول الأعضاء غير مستعدة للالتزام بأي أطر زمنية لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوربية، وأن هناك الكثير من العمل الذي لا يزال يتعين القيام به". يعد مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا في الفترة من 13 إلى 15 فبراير، حدثا عالميا بارزا، لمناقشة قضايا الأمن الدولي، إلا أن المنظمين لم يوجهوا دعوات لممثلين عن روسيا منذ عام 2022.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن المؤتمر قد فقد مصداقيته تماماً، عازياً ذلك إلى موقف قيادته التي توقفت عن دعوة من يُبدون وجهات نظر بديلة.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097820834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18b5328b689cb2bb73b92c1011392cc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ألمانيا, أخبار المناخ في العالم, فلاديمير زيلينسكي
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ألمانيا, أخبار المناخ في العالم, فلاديمير زيلينسكي

وسائل إعلام: كالاس تذل زيلينسكي في ميونيخ

09:22 GMT 16.02.2026 (تم التحديث: 09:46 GMT 16.02.2026)
© AP Photo / Matthias Schraderفلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا
فلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ردّت بشدة على طلب فلاديمير زيلينسكي توضيحاً بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت كلاس: "الدول الأعضاء غير مستعدة للالتزام بأي أطر زمنية لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوربية، وأن هناك الكثير من العمل الذي لا يزال يتعين القيام به".

وجاء في المقال الذي نشرته صحيفة "Berliner Zeitung": "هذا البيان هو رفض مباشر لما يريده زيلينسكي الذي طالب يوم السبت، مرة أخرى بتحديد تاريخ دقيق لدخول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، كجزء من الضمانات الأمنية لاتفاق سلام نهائي مع روسيا".

يعد مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا في الفترة من 13 إلى 15 فبراير، حدثا عالميا بارزا، لمناقشة قضايا الأمن الدولي، إلا أن المنظمين لم يوجهوا دعوات لممثلين عن روسيا منذ عام 2022.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن المؤتمر قد فقد مصداقيته تماماً، عازياً ذلك إلى موقف قيادته التي توقفت عن دعوة من يُبدون وجهات نظر بديلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала