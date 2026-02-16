باحث في الشأن الدولي: زيلينسكي "مندوب" لأوروبا في المفاوضات بدلا من تمثيل مصالح أوكرانيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الدولي: زيلينسكي "مندوب" لأوروبا في المفاوضات بدلا من تمثيل مصالح أوكرانيا

حصري
تناول الباحث اللبناني في الشأن الدولي، الدكتور بشارة صليبا، من بيروت، مسألة "هدنة الطاقة" وإمكان أن تشكل بوابة لانطلاق تفاوض حقيقي من جانب أوكرانيا، أو أن تتحول إلى معرقل أساسي إضافي في جولة المحادثات الثلاثية المرتقبة في جنيف بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة بشأن التسوية الاوكرانية.
وأوضح صليبا في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "اللافت في موضوع المفاوضات أنها تدور في دوامة غير مجدية لأنها غير قائمة على قاعدة القبول والنوايا الحسنة".
وأضاف: "زيلينسكي بات بمثابة مندوب القارة العجوز في المفاوضات، التي تسعى إلى تحقيق طموحاتها وعدم التخلي عنها، بدل تمثيل مصالح أوكرانيا التي وصلت إلى مرحلة استجداء المساعدات"، معتبرا أن " العقل الأوروبي الاستعماري، وإن بات دون غطاء أميركي، لا يزال يمارس عنجهيته".
ولفت إلى أن "قبول روسيا بالمفاوضات في جنيف هي بادرة حسن نية، وهي لم ترفض يوما التفاوض في أي مكان، كما أنها مستعدة لاستقبال زيلينسكي في موسكو، رغم رفضها له، إذا كان جادا في إنهاء الصراع."

وأشار الباحث اللبناني إلى أن الترويج الأوروبي لضرورة تمويل أوكرانيا وتسليحها بذريعة الاعتبارات الأخلاقية، يهدف إلى استمرار الصراع ولا سيما في وسط أوكرانيا حيث مناجم الطاقة الأساسية في محاولة للتغطية على فشل أوروبا في هذا المجال وضمان تزويدها بالطاقة.

وتساءل صليبا عما تراهن عليه أوروبا في مفاوضات جنيف و "هي غير ممثلة فيها"، مؤكدا ما قاله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مؤتمر ميونخ بشأن "عجز المؤسسات الدولية عن حل الأزمات، وأن الأوروبيين باتوا عاجزين عن التفاوض على أمنهم الذاتي، الذي أصبح مهمشا في القطاعات الاقتصادية والأمنية والزراعية، بعدما جرى استبعادهم عن خارطة البحث، لانهماك الولايات المتحدة بما هو أهم بالنسبة لها".
وختم: "ومع ذلك لا يزالون يسعون إلى العرقلة عبر العداء لروسيا، في حين حسمت واشنطن موقفها باعتبار موسكو شريكا لا عدوا".
روبيو: أفكار مثل عالم بلا حدود أثبتت "حماقتها" ودفعنا ثمنها غاليا
