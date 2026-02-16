https://sarabic.ae/20260216/باحث-في-الشأن-الدولي-زيلينسكي-مندوب-لأوروبا-في-المفاوضات-بدلا-من-تمثيل-مصالح-أوكرانيا--1110406309.html

باحث في الشأن الدولي: زيلينسكي "مندوب" لأوروبا في المفاوضات بدلا من تمثيل مصالح أوكرانيا

تناول الباحث اللبناني في الشأن الدولي، الدكتور بشارة صليبا، من بيروت، مسألة "هدنة الطاقة" وإمكان أن تشكل بوابة لانطلاق تفاوض حقيقي من جانب أوكرانيا، أو أن... 16.02.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح صليبا في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "اللافت في موضوع المفاوضات أنها تدور في دوامة غير مجدية لأنها غير قائمة على قاعدة القبول والنوايا الحسنة".وأضاف: "زيلينسكي بات بمثابة مندوب القارة العجوز في المفاوضات، التي تسعى إلى تحقيق طموحاتها وعدم التخلي عنها، بدل تمثيل مصالح أوكرانيا التي وصلت إلى مرحلة استجداء المساعدات"، معتبرا أن " العقل الأوروبي الاستعماري، وإن بات دون غطاء أميركي، لا يزال يمارس عنجهيته".ولفت إلى أن "قبول روسيا بالمفاوضات في جنيف هي بادرة حسن نية، وهي لم ترفض يوما التفاوض في أي مكان، كما أنها مستعدة لاستقبال زيلينسكي في موسكو، رغم رفضها له، إذا كان جادا في إنهاء الصراع."وتساءل صليبا عما تراهن عليه أوروبا في مفاوضات جنيف و "هي غير ممثلة فيها"، مؤكدا ما قاله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مؤتمر ميونخ بشأن "عجز المؤسسات الدولية عن حل الأزمات، وأن الأوروبيين باتوا عاجزين عن التفاوض على أمنهم الذاتي، الذي أصبح مهمشا في القطاعات الاقتصادية والأمنية والزراعية، بعدما جرى استبعادهم عن خارطة البحث، لانهماك الولايات المتحدة بما هو أهم بالنسبة لها".وختم: "ومع ذلك لا يزالون يسعون إلى العرقلة عبر العداء لروسيا، في حين حسمت واشنطن موقفها باعتبار موسكو شريكا لا عدوا".روبيو: أفكار مثل عالم بلا حدود أثبتت "حماقتها" ودفعنا ثمنها غاليا

