https://sarabic.ae/20260216/باحث-في-الشأن-الدولي-زيلينسكي-مندوب-لأوروبا-في-المفاوضات-بدلا-من-تمثيل-مصالح-أوكرانيا--1110406309.html
باحث في الشأن الدولي: زيلينسكي "مندوب" لأوروبا في المفاوضات بدلا من تمثيل مصالح أوكرانيا
باحث في الشأن الدولي: زيلينسكي "مندوب" لأوروبا في المفاوضات بدلا من تمثيل مصالح أوكرانيا
سبوتنيك عربي
تناول الباحث اللبناني في الشأن الدولي، الدكتور بشارة صليبا، من بيروت، مسألة "هدنة الطاقة" وإمكان أن تشكل بوابة لانطلاق تفاوض حقيقي من جانب أوكرانيا، أو أن... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T08:34+0000
2026-02-16T08:34+0000
2026-02-16T08:34+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109613426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af939735bc190e76b31b3eec19fc5970.jpg
وأوضح صليبا في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "اللافت في موضوع المفاوضات أنها تدور في دوامة غير مجدية لأنها غير قائمة على قاعدة القبول والنوايا الحسنة".وأضاف: "زيلينسكي بات بمثابة مندوب القارة العجوز في المفاوضات، التي تسعى إلى تحقيق طموحاتها وعدم التخلي عنها، بدل تمثيل مصالح أوكرانيا التي وصلت إلى مرحلة استجداء المساعدات"، معتبرا أن " العقل الأوروبي الاستعماري، وإن بات دون غطاء أميركي، لا يزال يمارس عنجهيته".ولفت إلى أن "قبول روسيا بالمفاوضات في جنيف هي بادرة حسن نية، وهي لم ترفض يوما التفاوض في أي مكان، كما أنها مستعدة لاستقبال زيلينسكي في موسكو، رغم رفضها له، إذا كان جادا في إنهاء الصراع."وتساءل صليبا عما تراهن عليه أوروبا في مفاوضات جنيف و "هي غير ممثلة فيها"، مؤكدا ما قاله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مؤتمر ميونخ بشأن "عجز المؤسسات الدولية عن حل الأزمات، وأن الأوروبيين باتوا عاجزين عن التفاوض على أمنهم الذاتي، الذي أصبح مهمشا في القطاعات الاقتصادية والأمنية والزراعية، بعدما جرى استبعادهم عن خارطة البحث، لانهماك الولايات المتحدة بما هو أهم بالنسبة لها".وختم: "ومع ذلك لا يزالون يسعون إلى العرقلة عبر العداء لروسيا، في حين حسمت واشنطن موقفها باعتبار موسكو شريكا لا عدوا".روبيو: أفكار مثل عالم بلا حدود أثبتت "حماقتها" ودفعنا ثمنها غاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109613426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7237fec92b2fe6b210df82d1dc2b328a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
باحث في الشأن الدولي: زيلينسكي "مندوب" لأوروبا في المفاوضات بدلا من تمثيل مصالح أوكرانيا
حصري
تناول الباحث اللبناني في الشأن الدولي، الدكتور بشارة صليبا، من بيروت، مسألة "هدنة الطاقة" وإمكان أن تشكل بوابة لانطلاق تفاوض حقيقي من جانب أوكرانيا، أو أن تتحول إلى معرقل أساسي إضافي في جولة المحادثات الثلاثية المرتقبة في جنيف بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة بشأن التسوية الاوكرانية.
وأوضح صليبا في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "اللافت في موضوع المفاوضات أنها تدور في دوامة غير مجدية لأنها غير قائمة على قاعدة القبول والنوايا الحسنة".
وأضاف: "زيلينسكي بات بمثابة مندوب القارة العجوز في المفاوضات، التي تسعى إلى تحقيق طموحاتها وعدم التخلي عنها، بدل تمثيل مصالح أوكرانيا التي وصلت إلى مرحلة استجداء المساعدات"، معتبرا أن " العقل الأوروبي الاستعماري، وإن بات دون غطاء أميركي، لا يزال يمارس عنجهيته".
ولفت إلى أن "قبول روسيا بالمفاوضات في جنيف هي بادرة حسن نية، وهي لم ترفض يوما التفاوض في أي مكان، كما أنها مستعدة لاستقبال زيلينسكي في موسكو، رغم رفضها له، إذا كان جادا في إنهاء الصراع."
وأشار الباحث اللبناني إلى أن الترويج الأوروبي لضرورة تمويل أوكرانيا وتسليحها بذريعة الاعتبارات الأخلاقية، يهدف إلى استمرار الصراع ولا سيما في وسط أوكرانيا حيث مناجم الطاقة الأساسية في محاولة للتغطية على فشل أوروبا في هذا المجال وضمان تزويدها بالطاقة.
وتساءل صليبا عما تراهن عليه أوروبا في مفاوضات جنيف و "هي غير ممثلة فيها"، مؤكدا ما قاله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مؤتمر ميونخ بشأن "عجز المؤسسات الدولية عن حل الأزمات، وأن الأوروبيين باتوا عاجزين عن التفاوض على أمنهم الذاتي، الذي أصبح مهمشا في القطاعات الاقتصادية والأمنية والزراعية، بعدما جرى استبعادهم عن خارطة البحث، لانهماك الولايات المتحدة بما هو أهم بالنسبة لها".
وختم: "ومع ذلك لا يزالون يسعون إلى العرقلة عبر العداء لروسيا، في حين حسمت واشنطن موقفها باعتبار موسكو شريكا لا عدوا".