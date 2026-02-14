https://sarabic.ae/20260214/روبيو-أفكار-مثل-عالم-بلا-حدود-أثبتت-حماقتها-ودفعنا-ثمنها-غاليا-1110351739.html
روبيو: أفكار مثل عالم بلا حدود أثبتت "حماقتها" ودفعنا ثمنها غاليا
روبيو: أفكار مثل عالم بلا حدود أثبتت "حماقتها" ودفعنا ثمنها غاليا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن فكرة "عالم بلا حدود" واستبدال المصالح الوطنية بنظام عالمي، "أثبتت حماقتها". 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T08:40+0000
2026-02-14T08:40+0000
2026-02-14T08:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f59f94d90b0bf5a1c996f2b8c302b7b6.jpg
وقال روبيو، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لقد كانت فكرة حمقاء تجاهلت الطبيعة البشرية ودروس أكثر من 5000 عام من التاريخ الإنساني، وقد كلّفنا هذا المفهوم الخاطئ ثمنًا باهظًا".وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن "الهجرة الجماعية في الغرب بلغت مستويات غير مسبوقة، ما يهدد تماسك دول المنطقة ومستقبلها".وأكد روبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية "تسعى إلى أن تكون أوروبا قوية وقادرة على الصمود".وقال: "نريد لأوروبا أن تكون قوية، ونؤمن بضرورة صمودها، لأن الحربين العالميتين في القرن الماضي كانتا بمثابة تذكير دائم من التاريخ بأن مصيرنا مرتبط، وسيبقى، ارتباطًا وثيقًا بمصيركم".وأضاف: "حتى وإن اختلفنا في بعض الأحيان، فإن خلافاتنا تنبع من قلقنا العميق على أوروبا، التي تربطنا بها روابط ليس فقط اقتصادية وعسكرية، بل روحية وثقافية أيضًا".انتقاد لاذع استهدف الأمم المتحدةوكشف روبيو أن للأمم المتحدة إمكانات هائلة، لكنها "تفتقر إلى الحلول في القضايا الأكثر إلحاحًا، وتكاد لا تؤدي أي دور يُذكر".وقال روبيو إن الولايات المتحدة وحلفاءها "يتنازلون بشكل متزايد عن سيادتهم للمؤسسات الدولية، حيث يستثمر العديد منهم في الضمان الاجتماعي على حساب قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم".وأردف: "لقد تنازلنا بشكل متزايد عن سيادتنا للمؤسسات الدولية، حيث تستثمر العديد من الدول في أنظمة ضمان اجتماعي ضخمة على حساب قدرتها على الدفاع عن نفسها".مئات المتظاهرين في برلين ينددون بالهجوم الأمريكي على فنزويلا... فيديو
https://sarabic.ae/20260212/موسكو-ردا-على-تصريحات-غوتيريش-الأمم-المتحدة-ليست-منصة-لترويج-مواقف-الناتو-1110278009.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737375_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b3ebc9c9c6f6890968e7d29749b0439.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم
روبيو: أفكار مثل عالم بلا حدود أثبتت "حماقتها" ودفعنا ثمنها غاليا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن فكرة "عالم بلا حدود" واستبدال المصالح الوطنية بنظام عالمي، "أثبتت حماقتها".
وقال روبيو، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لقد كانت فكرة حمقاء تجاهلت الطبيعة البشرية ودروس أكثر من 5000 عام من التاريخ الإنساني، وقد كلّفنا هذا المفهوم الخاطئ ثمنًا باهظًا".
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن "الهجرة الجماعية في الغرب بلغت مستويات غير مسبوقة، ما يهدد تماسك دول المنطقة ومستقبلها".
وأضاف: "لقد فتحنا أبوابنا أمام موجة هجرة جماعية غير مسبوقة تهدد تماسك مجتمعاتنا، واستمرارية ثقافتنا، ومستقبل شعوبنا".
وأكد روبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية "تسعى إلى أن تكون أوروبا قوية وقادرة على الصمود".
وقال: "نريد لأوروبا أن تكون قوية، ونؤمن بضرورة صمودها، لأن الحربين العالميتين في القرن الماضي كانتا بمثابة تذكير دائم من التاريخ بأن مصيرنا مرتبط، وسيبقى، ارتباطًا وثيقًا بمصيركم".
وأضاف: "حتى وإن اختلفنا في بعض الأحيان، فإن خلافاتنا تنبع من قلقنا العميق على أوروبا، التي تربطنا بها روابط ليس فقط اقتصادية وعسكرية، بل روحية وثقافية أيضًا".
انتقاد لاذع استهدف الأمم المتحدة
وكشف روبيو أن للأمم المتحدة إمكانات هائلة، لكنها "تفتقر إلى الحلول في القضايا الأكثر إلحاحًا، وتكاد لا تؤدي أي دور يُذكر".
وتابع: "لا يزال للأمم المتحدة إمكانات هائلة لتكون أداة فعّالة، لكن لا يمكننا تجاهل حقيقة أنها اليوم، في القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجهنا، تفتقر إلى الحلول، وهي في جوهرها غير ذات صلة".
وقال روبيو إن الولايات المتحدة وحلفاءها "يتنازلون بشكل متزايد عن سيادتهم للمؤسسات الدولية، حيث يستثمر العديد منهم في الضمان الاجتماعي على حساب قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم".
وأردف: "لقد تنازلنا بشكل متزايد عن سيادتنا للمؤسسات الدولية، حيث تستثمر العديد من الدول في أنظمة ضمان اجتماعي ضخمة على حساب قدرتها على الدفاع عن نفسها".