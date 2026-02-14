روبيو: أفكار مثل عالم بلا حدود أثبتت "حماقتها" ودفعنا ثمنها غاليا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
روبيو: أفكار مثل عالم بلا حدود أثبتت "حماقتها" ودفعنا ثمنها غاليا
وقال روبيو، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لقد كانت فكرة حمقاء تجاهلت الطبيعة البشرية ودروس أكثر من 5000 عام من التاريخ الإنساني، وقد كلّفنا هذا المفهوم الخاطئ ثمنًا باهظًا".وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن "الهجرة الجماعية في الغرب بلغت مستويات غير مسبوقة، ما يهدد تماسك دول المنطقة ومستقبلها".وأكد روبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية "تسعى إلى أن تكون أوروبا قوية وقادرة على الصمود".وقال: "نريد لأوروبا أن تكون قوية، ونؤمن بضرورة صمودها، لأن الحربين العالميتين في القرن الماضي كانتا بمثابة تذكير دائم من التاريخ بأن مصيرنا مرتبط، وسيبقى، ارتباطًا وثيقًا بمصيركم".وأضاف: "حتى وإن اختلفنا في بعض الأحيان، فإن خلافاتنا تنبع من قلقنا العميق على أوروبا، التي تربطنا بها روابط ليس فقط اقتصادية وعسكرية، بل روحية وثقافية أيضًا".انتقاد لاذع استهدف الأمم المتحدةوكشف روبيو أن للأمم المتحدة إمكانات هائلة، لكنها "تفتقر إلى الحلول في القضايا الأكثر إلحاحًا، وتكاد لا تؤدي أي دور يُذكر".وقال روبيو إن الولايات المتحدة وحلفاءها "يتنازلون بشكل متزايد عن سيادتهم للمؤسسات الدولية، حيث يستثمر العديد منهم في الضمان الاجتماعي على حساب قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم".وأردف: "لقد تنازلنا بشكل متزايد عن سيادتنا للمؤسسات الدولية، حيث تستثمر العديد من الدول في أنظمة ضمان اجتماعي ضخمة على حساب قدرتها على الدفاع عن نفسها".
روبيو: أفكار مثل عالم بلا حدود أثبتت "حماقتها" ودفعنا ثمنها غاليا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن فكرة "عالم بلا حدود" واستبدال المصالح الوطنية بنظام عالمي، "أثبتت حماقتها".
وقال روبيو، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لقد كانت فكرة حمقاء تجاهلت الطبيعة البشرية ودروس أكثر من 5000 عام من التاريخ الإنساني، وقد كلّفنا هذا المفهوم الخاطئ ثمنًا باهظًا".
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن "الهجرة الجماعية في الغرب بلغت مستويات غير مسبوقة، ما يهدد تماسك دول المنطقة ومستقبلها".

وأضاف: "لقد فتحنا أبوابنا أمام موجة هجرة جماعية غير مسبوقة تهدد تماسك مجتمعاتنا، واستمرارية ثقافتنا، ومستقبل شعوبنا".

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية "تسعى إلى أن تكون أوروبا قوية وقادرة على الصمود".
وقال: "نريد لأوروبا أن تكون قوية، ونؤمن بضرورة صمودها، لأن الحربين العالميتين في القرن الماضي كانتا بمثابة تذكير دائم من التاريخ بأن مصيرنا مرتبط، وسيبقى، ارتباطًا وثيقًا بمصيركم".
وأضاف: "حتى وإن اختلفنا في بعض الأحيان، فإن خلافاتنا تنبع من قلقنا العميق على أوروبا، التي تربطنا بها روابط ليس فقط اقتصادية وعسكرية، بل روحية وثقافية أيضًا".
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
موسكو ردا على تصريحات غوتيريش: الأمم المتحدة ليست منصة لترويج مواقف الناتو
12 فبراير, 06:47 GMT

انتقاد لاذع استهدف الأمم المتحدة

وكشف روبيو أن للأمم المتحدة إمكانات هائلة، لكنها "تفتقر إلى الحلول في القضايا الأكثر إلحاحًا، وتكاد لا تؤدي أي دور يُذكر".

وتابع: "لا يزال للأمم المتحدة إمكانات هائلة لتكون أداة فعّالة، لكن لا يمكننا تجاهل حقيقة أنها اليوم، في القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجهنا، تفتقر إلى الحلول، وهي في جوهرها غير ذات صلة".

وقال روبيو إن الولايات المتحدة وحلفاءها "يتنازلون بشكل متزايد عن سيادتهم للمؤسسات الدولية، حيث يستثمر العديد منهم في الضمان الاجتماعي على حساب قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم".
وأردف: "لقد تنازلنا بشكل متزايد عن سيادتنا للمؤسسات الدولية، حيث تستثمر العديد من الدول في أنظمة ضمان اجتماعي ضخمة على حساب قدرتها على الدفاع عن نفسها".
مئات المتظاهرين في برلين ينددون بالهجوم الأمريكي على فنزويلا... فيديو
