https://sarabic.ae/20260212/موسكو-ردا-على-تصريحات-غوتيريش-الأمم-المتحدة-ليست-منصة-لترويج-مواقف-الناتو-1110278009.html

موسكو ردا على تصريحات غوتيريش: الأمم المتحدة ليست منصة لترويج مواقف الناتو

اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أو الاتحاد... 12.02.2026, سبوتنيك عربي

العالم

منظمة الأمم المتحدة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096917853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6bf637113949e93ae368bcf85cee9aa.jpg

وقالت زاخاروفا: "غوتيريش، غير مخوّل بالإدلاء بمثل هذه التصريحات، التي تتوافق مع آراء أقلية غربية".وأوضحت زاخاروفا لقناة "آر تي": "إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة يعتقد أنه المتحدث باسم هذه المجموعة من الدول، فربما يحتاج إلى العمل وأن يصبح الأمين العام لهذه التجمعات".وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، صرّح غوتيريش أنه "من وجهة نظر الأمم المتحدة، فإن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها لا ينطبق على القرم ودونباس"، ثم وصفت زاخاروفا هذا التصريح الصادر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنه "استنتاج متهور".وسبق أن ذكر لافروف أنه بعد إعلان الولايات المتحدة عن خططها بشأن غرينلاند، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، معلقًا على هذا الموضوع، إنه يجب حل هذه القضية على أساس القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة مملكة الدنمارك واحترام حق شعب غرينلاند في تقرير مصيره.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الأمم المتحدة: حق تقرير المصير لا ينطبق على شبه جزيرة القرم ودونباس

