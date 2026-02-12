https://sarabic.ae/20260212/موسكو-ردا-على-تصريحات-غوتيريش-الأمم-المتحدة-ليست-منصة-لترويج-مواقف-الناتو-1110278009.html
موسكو ردا على تصريحات غوتيريش: الأمم المتحدة ليست منصة لترويج مواقف الناتو
موسكو ردا على تصريحات غوتيريش: الأمم المتحدة ليست منصة لترويج مواقف الناتو
سبوتنيك عربي
اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أو الاتحاد... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T06:47+0000
2026-02-12T06:47+0000
2026-02-12T06:47+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096917853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6bf637113949e93ae368bcf85cee9aa.jpg
وقالت زاخاروفا: "غوتيريش، غير مخوّل بالإدلاء بمثل هذه التصريحات، التي تتوافق مع آراء أقلية غربية".وأوضحت زاخاروفا لقناة "آر تي": "إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة يعتقد أنه المتحدث باسم هذه المجموعة من الدول، فربما يحتاج إلى العمل وأن يصبح الأمين العام لهذه التجمعات".وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، صرّح غوتيريش أنه "من وجهة نظر الأمم المتحدة، فإن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها لا ينطبق على القرم ودونباس"، ثم وصفت زاخاروفا هذا التصريح الصادر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنه "استنتاج متهور".وسبق أن ذكر لافروف أنه بعد إعلان الولايات المتحدة عن خططها بشأن غرينلاند، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، معلقًا على هذا الموضوع، إنه يجب حل هذه القضية على أساس القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة مملكة الدنمارك واحترام حق شعب غرينلاند في تقرير مصيره.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الأمم المتحدة: حق تقرير المصير لا ينطبق على شبه جزيرة القرم ودونباس
https://sarabic.ae/20260129/الخارجية-الروسية-تصريح-غوتيريش-بأن-مبدأ-تقرير-المصير-لا-يسري-على-القرم-ودونباس-هو-استنتاج-متهور-1109788217.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096917853_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a39335c84ea1c2b3b6ae52a86162dc1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, منظمة الأمم المتحدة, روسيا
العالم, منظمة الأمم المتحدة, روسيا
موسكو ردا على تصريحات غوتيريش: الأمم المتحدة ليست منصة لترويج مواقف الناتو
اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أو الاتحاد الأوروبي، إذا كان يعتقد أنه يمثل وجهات نظر تلك الكتلتين فيما يتعلق بحق تقرير المصير لسكان جمهورية القرم ودونباس".
وقالت زاخاروفا: "غوتيريش، غير مخوّل بالإدلاء بمثل هذه التصريحات، التي تتوافق مع آراء أقلية غربية".
وأشارت إلى أنه "من وجهة نظر هذه المجموعة، يحق لها فقط تحديد من يملك الحق في إجراء استفتاءات حول الانفصال أو الانضمام إلى دولة أخرى، ومن لا يملكه".
وأوضحت زاخاروفا لقناة "آر تي": "إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة يعتقد أنه المتحدث باسم هذه المجموعة من الدول، فربما يحتاج إلى العمل وأن يصبح الأمين العام لهذه التجمعات".
وفي الوقت ذاته، أكدت زاخاروفا أنه إذا كان غوتيريش يمثل الأمم المتحدة بأكملها ولديه صلاحيات محددة بوضوح، فليس له الحق في الإدلاء بمثل هذه التصريحات.
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، صرّح غوتيريش أنه "من وجهة نظر الأمم المتحدة، فإن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها لا ينطبق على القرم ودونباس"، ثم وصفت زاخاروفا هذا التصريح الصادر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنه "استنتاج متهور".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن في يناير الماضي، أن روسيا توجهت إلى الأمم المتحدة بطلب لمعرفة ما إذا كان بإمكانها الاعتراف بحق شعوب دونباس ونوفوروسيا وجمهورية القرم في تقرير المصير، كما فعلت مع غرينلاند.
وسبق أن ذكر لافروف أنه بعد إعلان الولايات المتحدة عن خططها بشأن غرينلاند، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، معلقًا على هذا الموضوع، إنه يجب حل هذه القضية على أساس القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة مملكة الدنمارك واحترام حق شعب غرينلاند في تقرير مصيره.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.