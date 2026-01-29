https://sarabic.ae/20260129/الأمم-المتحدة-حق-تقرير-المصير-لا-ينطبق-على-شبه-جزيرة-القرم-ودونباس--1109786167.html
الأمم المتحدة: حق تقرير المصير لا ينطبق على شبه جزيرة القرم ودونباس
الأمم المتحدة: حق تقرير المصير لا ينطبق على شبه جزيرة القرم ودونباس
سبوتنيك عربي
قررت الأمم المتحدة أنه، على عكس غرينلاند، لا ينطبق مبدأ تقرير المصير على شبه جزيرة القرم ودونباس. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T19:32+0000
2026-01-29T19:32+0000
2026-01-29T19:32+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/16/1046603944_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8443cd3011014bcb19539d29522c3625.jpg
وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس: "بعد مراجعة دقيقة للغاية من قبل مكتبنا للشؤون القانونية، خلصنا إلى أن مبدأ تقرير المصير لا ينطبق على وضع القرم ودونباس. ونرى أن مبدأ السلامة الإقليمية هو السائد في هذه الحالة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260129/ترامب-تم-إحراز-تقدم-كبير-في-المفاوضات-بشأن-التسوية-الأوكرانية-1109785092.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/16/1046603944_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8b43d8114d7978269417f16e26a492a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: حق تقرير المصير لا ينطبق على شبه جزيرة القرم ودونباس
قررت الأمم المتحدة أنه، على عكس غرينلاند، لا ينطبق مبدأ تقرير المصير على شبه جزيرة القرم ودونباس.
وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس: "بعد مراجعة دقيقة للغاية من قبل مكتبنا للشؤون القانونية، خلصنا إلى أن مبدأ تقرير المصير لا ينطبق على وضع القرم ودونباس. ونرى أن مبدأ السلامة الإقليمية هو السائد في هذه الحالة".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.