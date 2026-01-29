https://sarabic.ae/20260129/ترامب-تم-إحراز-تقدم-كبير-في-المفاوضات-بشأن-التسوية-الأوكرانية-1109785092.html
ترامب: تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إحراز تقدم كبير في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية، مؤكدًا أنه توجه بطلب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقف... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب، في جلسة لمجلس الوزراء: "فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، فقد أحرزنا تقدماً كبيراً".وأضاف الرئيس الأميركي: "لقد طلبت شخصياً من الرئيس بوتين عدم قصف كييف والمدن والبلدات لمدة أسبوع... خلال هذا البرد الاستثنائي".وقال ويتكوف اليوم الخميس، خلال اجتماع للحكومة: "لدينا اتفاقية بروتوكول أمني شبه مكتملة، واتفاقية ازدهار شبه مكتملة".وأضاف المبعوث الرئاسي أن المفاوضات حول أوكرانيا ستستأنف خلال حوالي أسبوع، مشيرًا إلى حدوث الكثير من التطورات الإيجابية، قائلًا: "ستستمر المحادثات خلال حوالي أسبوع، وهناك الكثير من الأمور الجيدة التي تحدث بين الأطراف التي تناقش صفقة الأراضي معًا".وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف انتهت بعد انعقادها لأكثر من 3 ساعات ونصف.
ترامب: تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إحراز تقدم كبير في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية، مؤكدًا أنه توجه بطلب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقف عن مهاجمة كييف.
وقال ترامب، في جلسة لمجلس الوزراء: "فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، فقد أحرزنا تقدماً كبيراً".
وأضاف الرئيس الأميركي: "لقد طلبت شخصياً من الرئيس بوتين عدم قصف كييف والمدن والبلدات لمدة أسبوع... خلال هذا البرد الاستثنائي".
وصرح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، بأن اتفاقية بروتوكول الأمن واتفاقية الازدهار المتعلقة بأوكرانيا شبه مكتملتين.
وقال ويتكوف اليوم الخميس، خلال اجتماع للحكومة: "لدينا اتفاقية بروتوكول أمني شبه مكتملة، واتفاقية ازدهار شبه مكتملة".
وأضاف المبعوث الرئاسي أن المفاوضات حول أوكرانيا ستستأنف خلال حوالي أسبوع، مشيرًا إلى حدوث الكثير من التطورات الإيجابية، قائلًا: "ستستمر المحادثات خلال حوالي أسبوع، وهناك الكثير من الأمور الجيدة التي تحدث بين الأطراف التي تناقش صفقة الأراضي معًا".
وأشار ويتكوف أيضًا إلى أن 5 جنرالات روس شاركوا في المفاوضات مع الوفد الأوكراني في أبو ظبي، حيث تم إحراز تقدم كبير.
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف انتهت بعد انعقادها لأكثر من 3 ساعات ونصف.