ويتكوف: اتفاقية الأمن الخاصة بأوكرانيا شبه مكتملة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260129/ويتكوف-اتفاقية-الأمن-الخاصة-بأوكرانيا-شبه-مكتملة-1109779721.html
ويتكوف: اتفاقية الأمن الخاصة بأوكرانيا شبه مكتملة
ويتكوف: اتفاقية الأمن الخاصة بأوكرانيا شبه مكتملة
ويتكوف: اتفاقية الأمن الخاصة بأوكرانيا شبه مكتملة

17:57 GMT 29.01.2026
© REUTERS LUDOVIC MARINالمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف
المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© REUTERS LUDOVIC MARIN
تابعنا عبر
صرح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، بأن اتفاقية بروتوكول الأمن واتفاقية الازدهار المتعلقة بأوكرانيا شبه مكتملتين.
وقال ويتكوف اليوم الخميس، خلال اجتماع للحكومة: "لدينا اتفاقية بروتوكول أمني شبه مكتملة، واتفاقية ازدهار شبه مكتملة".
وأضاف المبعوث الرئاسي أن المفاوضات حول أوكرانيا ستستأنف خلال حوالي أسبوع، مشيرًا إلى حدوث الكثير من التطورات الإيجابية، قائلًا: "ستستمر المحادثات خلال حوالي أسبوع، وهناك الكثير من الأمور الجيدة التي تحدث بين الأطراف التي تناقش صفقة الأراضي معًا".
وأشار ويتكوف أيضًا إلى أن 5 جنرالات روس شاركوا في المفاوضات مع الوفد الأوكراني في أبو ظبي، حيث تم إحراز تقدم كبير.
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف انتهت بعد انعقادها لأكثر من 3 ساعات ونصف.
وقالت الرئاسة الروسية إن مباحثات الرئيس "فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف اختتمت"، مشيرةً إلى أن الاجتماع بدأ في تمام الساعة 11:25 مساءً بتوقيت موسكو، وانتهى في تمام الساعة 3:04 صباحًا بتوقيت موسكو، حيث استمر ثلاث ساعات و39 دقيقة.
المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
ترامب: ويتكوف وكوشنر يعملان بجد على حل النزاع في أوكرانيا والتسوية قادمة
17:14 GMT
وقد بدأت المفاوضات في الساعة 23:25 مساء الخميس، ورحب الرئيس الروسي بالضيوف بحرارة، مصافحًا إياهم ومعبّرًا عن سعادته بلقائهم. ويُعقد الاجتماع في قاعة الاستقبال الواقعة في قصر مجلس الشيوخ الروسي.
وشارك في المفاوضات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، ومن الجانب الأمريكي صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مفوض "خدمة المشتريات الفيدرالية" جوش غرونباوم.
وكان بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن ممثلي الولايات المتحدة سيصلون إلى موسكو لمواصلة الحوار بشأن التسوية الأوكرانية. إضافة إلى ذلك، يعتزم مناقشة مسألة المساهمة بأموال في مجلس السلام لغزة من الأصول الروسية المجمّدة في الولايات المتحدة.
وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وناقش الطرفان جوهر المبادرة السلمية الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية. وكما صرّح الرئيس، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.
