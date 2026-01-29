https://sarabic.ae/20260129/ويتكوف-اتفاقية-الأمن-الخاصة-بأوكرانيا-شبه-مكتملة-1109779721.html

ويتكوف: اتفاقية الأمن الخاصة بأوكرانيا شبه مكتملة

ويتكوف: اتفاقية الأمن الخاصة بأوكرانيا شبه مكتملة

سبوتنيك عربي

صرح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، بأن اتفاقية بروتوكول الأمن واتفاقية الازدهار المتعلقة بأوكرانيا شبه مكتملتين. 29.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-29T17:57+0000

2026-01-29T17:57+0000

2026-01-29T17:57+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109686209_0:0:1700:957_1920x0_80_0_0_b067ce21f1fd39b45812cb5dd87346b0.jpg

وقال ويتكوف اليوم الخميس، خلال اجتماع للحكومة: "لدينا اتفاقية بروتوكول أمني شبه مكتملة، واتفاقية ازدهار شبه مكتملة".وأضاف المبعوث الرئاسي أن المفاوضات حول أوكرانيا ستستأنف خلال حوالي أسبوع، مشيرًا إلى حدوث الكثير من التطورات الإيجابية، قائلًا: "ستستمر المحادثات خلال حوالي أسبوع، وهناك الكثير من الأمور الجيدة التي تحدث بين الأطراف التي تناقش صفقة الأراضي معًا". وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف انتهت بعد انعقادها لأكثر من 3 ساعات ونصف. وقالت الرئاسة الروسية إن مباحثات الرئيس "فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف اختتمت"، مشيرةً إلى أن الاجتماع بدأ في تمام الساعة 11:25 مساءً بتوقيت موسكو، وانتهى في تمام الساعة 3:04 صباحًا بتوقيت موسكو، حيث استمر ثلاث ساعات و39 دقيقة. وقد بدأت المفاوضات في الساعة 23:25 مساء الخميس، ورحب الرئيس الروسي بالضيوف بحرارة، مصافحًا إياهم ومعبّرًا عن سعادته بلقائهم. ويُعقد الاجتماع في قاعة الاستقبال الواقعة في قصر مجلس الشيوخ الروسي. وشارك في المفاوضات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، ومن الجانب الأمريكي صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مفوض "خدمة المشتريات الفيدرالية" جوش غرونباوم.وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وناقش الطرفان جوهر المبادرة السلمية الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية. وكما صرّح الرئيس، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.

https://sarabic.ae/20260129/ترامب-ويتكوف-وكوشنر-يعملان-بجد-على-حل-النزاع-في-أوكرانيا-والتسوية-قادمة-1109776768.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية