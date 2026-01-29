https://sarabic.ae/20260129/ترامب-ويتكوف-وكوشنر-يعملان-بجد-على-حل-النزاع-في-أوكرانيا-والتسوية-قادمة-1109776768.html

ترامب: ويتكوف وكوشنر يعملان بجد على حل النزاع في أوكرانيا والتسوية قادمة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر يبذلان جهوداً حثيثة لحل النزاع الأوكراني، مضيفاً أن الحل "قريب". 29.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "يبذل ستيف ويتكوف جهوداً جبارة، وكذلك جاريد، وجميع العاملين الآخرين، وأعتقد أن الحل قريب".وقالت الرئاسة الروسية، يوم الجمعة، إن مباحثات الرئيس "فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف اختتمت"، مشيرةً إلى أن الاجتماع بدأ في تمام الساعة 11:25 مساءً بتوقيت موسكو، وانتهى في تمام الساعة 3:04 صباحًا بتوقيت موسكو، حيث استمر ثلاث ساعات و39 دقيقة. وقد بدأت المفاوضات في الساعة 23:25 مساء الخميس، ورحّب الرئيس الروسي بالضيوف بحرارة، مصافحًا إياهم ومعبّرًا عن سعادته بلقائهم. ويُعقد الاجتماع في قاعة الاستقبال الواقعة في قصر مجلس الشيوخ الروسي. وشارك في المفاوضات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، ومن الجانب الأمريكي صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مفوض "خدمة المشتريات الفيدرالية" جوش غرونباوم. وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وناقش الطرفان جوهر المبادرة السلمية الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية. وكما صرّح الرئيس، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.

