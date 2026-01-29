https://sarabic.ae/20260129/هنغاريا-بروكسل-تطالب-بتحويل-أموال-بنك-الاستثمار-الأوروبي-لتسليح-أوكرانيا-1109767549.html
هنغاريا: بروكسل تطالب بتحويل أموال بنك الاستثمار الأوروبي لتسليح أوكرانيا
هنغاريا: بروكسل تطالب بتحويل أموال بنك الاستثمار الأوروبي لتسليح أوكرانيا
صرّح وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي في هنغاريا، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي يطالب بشكل عاجل بتحويل أموال بنك الاستثمار الأوروبي لتسليح أوكرانيا.
وقال سيارتو للصحفيين المجريين عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "سيعد الاتحاد الأوروبي مقترحًا لإعادة توجيه موارد بنك الاستثمار الأوروبي لتسليح أوكرانيا، ينبغي لبنك الاستثمار الأوروبي تمويل تنمية الاقتصاد الأوروبي، وبناء السكك الحديدية والطرق وغيرها من البنى التحتية، بدلًا من تحسين حياة الأوروبيين وتنمية الاقتصاد الأوروبي، يريدون تحويل موارد بنك الاستثمار الأوروبي لشراء أسلحة لأوكرانيا".صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، في وقت سابق، بأن تقديم 800 مليار يورو لأوكرانيا سيؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديًا، مؤكدا أن هنغاريا ستواصل إعطاء الأولوية لشعبها.وأضاف: "نرفض ذلك رفضا قاطعا، فهذا المسار يضعف أوروبا، ويدفعها نحو الانهيار الاقتصادي. وستواصل المجر إعطاء الأولوية لشعبها".دميترييف: زيلينسكي سبب تأخير عملية السلام في أوكرانياوزير خارجية إيطاليا: خطاب زيلينسكي في دافوس "جحود"
صرّح وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي في هنغاريا، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي يطالب بشكل عاجل بتحويل أموال بنك الاستثمار الأوروبي لتسليح أوكرانيا.
وقال سيارتو للصحفيين المجريين عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "سيعد الاتحاد الأوروبي مقترحًا لإعادة توجيه موارد بنك الاستثمار الأوروبي لتسليح أوكرانيا، ينبغي لبنك الاستثمار الأوروبي تمويل تنمية الاقتصاد الأوروبي، وبناء السكك الحديدية والطرق وغيرها من البنى التحتية، بدلًا من تحسين حياة الأوروبيين وتنمية الاقتصاد الأوروبي، يريدون تحويل موارد بنك الاستثمار الأوروبي لشراء أسلحة لأوكرانيا".
وأضاف أن "بروكسل وكييف قدّمتا أيضًا مطالب جديدة: يجب على دول الاتحاد الأوروبي استثمار المزيد من الأموال في الصندوق لدعم نظام الطاقة الأوكراني".
صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، في وقت سابق، بأن تقديم 800 مليار يورو لأوكرانيا سيؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديًا، مؤكدا أن هنغاريا ستواصل إعطاء الأولوية لشعبها.
وكتب أوربان على حسابه في منصة "إكس": "تطالب أوكرانيا بمبلغ 800 مليار يورو على مدى العقد المقبل، دون احتساب التكاليف العسكرية. ولذلك، تطالب بروكسل هنغاريا بإلغاء دعم الأسر، والمعاشات التقاعدية، والطاقة الرخيصة، والمستشفيات، والضرائب العادلة، حتى تحوّل هذه الأموال إلى أوكرانيا".
وأضاف: "نرفض ذلك رفضا قاطعا، فهذا المسار يضعف أوروبا، ويدفعها نحو الانهيار الاقتصادي. وستواصل المجر إعطاء الأولوية لشعبها".