وزير خارجية إيطاليا: خطاب زيلينسكي في دافوس "جحود"
وزير خارجية إيطاليا: خطاب زيلينسكي في دافوس "جحود"
أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، أن خطاب، زيلينسكي، في منتدى دافوس أظهر "عدم امتنانه ونكرانه للجميل" للدعم الأوروبي.
واتهم زيلينسكي أوروبا بالتقصير في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أمس الخميس، مطالبا بمزيد من الدعم من الحلفاء الغربيين، رغم تصريحات عدة دول أوروبية تفضّل توجيه الأموال داخليًا بدل إطالة الصراع وتأجيج الفساد في أوكرانيا.وتعقيبا على هذا، قال تاياني في تصريحات للصحفيين على هامش منتدى الأعمال الإيطالي - الألماني في روما: "أعتقد أن أوروبا ضمنت استقلال أوكرانيا من خلال تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري، لذلك كان خطاب زيلينسكي بمثابة جحود تجاه أوروبا"، وفقا لوكالة أنباء "آنسا" الإيطالية.وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن زيلينسكي فشل في التوصل إلى اتفاق لإعادة إعمار أوكرانيا خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في دافوس، كما وجه انتقادات لاذعة له، متهما ترامب بتجاهل المصالح الأوروبية، رغم تصريحاته بحبه للقارة.وشهدت قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول 2025 تخلي المانحين الأوروبيين مؤقتا عن خطط الاستيلاء على أصول الدولة الروسية، ووافقوا على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، فيما رفضت المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك المشاركة في تحمل مسؤولية القرض.
