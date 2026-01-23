https://sarabic.ae/20260123/خبير-زيلينسكي-حاول-في-دافوس-إذلال-أوروبا-وترامب-وهو-يقف-على-الهاوية-1109563182.html

خبير: زيلينسكي حاول في دافوس إذلال أوروبا وترامب وهو "يقف على الهاوية"

خبير: زيلينسكي حاول في دافوس إذلال أوروبا وترامب وهو "يقف على الهاوية"

علق ليونيد ريشيتنيكوف، الفريق المتقاعد في جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، والمدير السابق للمعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، لوكالة "سبوتنيك" الدولية، على... 23.01.2026

وعبر ريشيتنيكوف، عن رأيه حول زعم زيلينسكي مرارا وتكرارا، في "دافوس"، أن أوكرانيا قادرة على الدفاع عن أوروبا، بما في ذلك غرينلاند، قائلا: "بالأمس، وفي كلمته في دافوس، حاول زيلينسكي إذلال أوروبا، وإلى حد ما، ترامب أيضا. هو الآن كالفأر المحاصر، يقف على حافة الهاوية ويخاطر بكل شيء، لأنه بعد أن سارع إلى "دافوس" بناء على طلب ترامب، لم يحصل مرة أخرى على شيء، لم تنتهِ المحادثة مع ترامب كما كان يأمل زيلينسكي، بموارد مالية جديدة، وأسلحة جديدة، ودعم من ترامب. لذلك، في خطابه في دافوس، خاطر بكل شيء".وذكر أن "الأمر نفسه ينطبق على ترامب. إنه يتقرب بحماس، لكنه يتلقى الرسالة نفسها القديمة: هيا، تفاوض وتنازل عن بعض الأراضي، لأنه إن لم تتنازل ولو عن جزء صغير، فسوف تُطرد من البلاد بالكامل، وتخسرها بأكملها، لذلك لاحظ العديد من الخبراء الدوليين، بمن فيهم خبراؤنا، طوال خطابه أمس، هذه المحاولة لاتباع نهج متشدد تجاه السياسة الأوروبية والأمريكية، على الأقل هو يريد التفاوض على شيء ما، التفاوض على دعم جاد".وأضاف: "مع ذلك، يجب التذكير، وهذا ما يدركه الكثيرون أيضا، بأن الهدف من هذه الهجمات على إمدادات الطاقة ليس قطع الكهرباء والتدفئة عن الأوكرانيين، بل هو، قبل كل شيء، شل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، أي جميع المصانع التي يتم فيها تجميع الطائرات المسيرة، والمصانع التي يتم فيها إجراء إصلاحات الدبابات والطائرات والمركبات المدرعة. باختصار، كل ما له صلة بالحرب. في نهاية المطاف، ليس الهدف الرئيسي من ضرباتنا هو لكي يعاني السكان، بل، وقبل كل شيء، تعطيل المجمع الصناعي العسكري بشكل كامل، فبدون الكهرباء والماء، لا يمكن لهذا المجمع أن يعمل بشكل طبيعي".عالم سياسي يقيم فكرة بوتين بالإسهام بالأموال المجمدة في "مجلس السلام"

