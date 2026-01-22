https://sarabic.ae/20260122/عالم-سياسي-يقيم-فكرة-بوتين-بالإسهام-بالأموال-المجمدة-في-مجلس-السلام-1109515183.html
عالم سياسي يقيم فكرة بوتين بالإسهام بالأموال المجمدة في "مجلس السلام"
عالم سياسي يقيم فكرة بوتين بالإسهام بالأموال المجمدة في "مجلس السلام"
سبوتنيك عربي
أجرى بافيل دانيلين، عالم السياسة، تقييما لمقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية، للإسهام بها في مجلس... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T12:50+0000
2026-01-22T12:50+0000
2026-01-22T12:50+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
خبير
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108772093_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85d4b4f54c19aec15d938c7c85fa3e8b.jpg
وقال السياسي "إن الرئيس بوتين، جعل باقتراحه الذي طرح حول الأصول الروسية المجمدة، في واشنطن، أداة دبلوماسية".وأضاف: "من المستحيل الجزم بما إذا كانت روسيا ستسترد الأموال المجمدة في الولايات المتحدة أم لا. لذلك، فإن فكرة جعلها أداة دبلوماسية دولية فكرة جيدة للغاية، تستطيع موسكو إدارة هذه الأموال لتحقيق أهداف سياستها الخارجية".واختتم دانيلين حديثه، قائلا: "تجدر الإشارة أيضا إلى أن بروكسل وكييف ترغبان في الحصول على أصول روسية مجمدة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، لكن فرصهما معدومة".عباس لبوتين: روسيا صديقنا الكبير الذي نعتمد عليه في جميع المجالاتترامب: حل النزاع في أوكرانيا قريب إلى حد ما
https://sarabic.ae/20260122/بث-مباشر-بوتين-يعقد-محادثات-مع-الرئيس-الفلسطيني-في-الكرملين-1109502051.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108772093_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_45dc90f72e87e35496e1bf83d482b954.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, خبير, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, خبير, العالم, العالم العربي
عالم سياسي يقيم فكرة بوتين بالإسهام بالأموال المجمدة في "مجلس السلام"
أجرى بافيل دانيلين، عالم السياسة، تقييما لمقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية، للإسهام بها في مجلس السلام.
وقال السياسي "إن الرئيس بوتين، جعل باقتراحه الذي طرح حول الأصول الروسية المجمدة، في واشنطن، أداة دبلوماسية".
وأضاف: "من المستحيل الجزم بما إذا كانت روسيا ستسترد الأموال المجمدة في الولايات المتحدة أم لا. لذلك، فإن فكرة جعلها أداة دبلوماسية دولية فكرة جيدة للغاية، تستطيع موسكو إدارة هذه الأموال لتحقيق أهداف سياستها الخارجية".
وأشار دانيلين إلى أن "اقتراح بوتين تخصيص جزء من الأموال لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، على الرغم من أن الرئيس لم يحدد أي أراضٍ يقصد".
وأكد أن: "اقتراح بوتين يعد بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة، لا سيما وأن جميع الدول الأوروبية الكبرى قد أعربت عن شكوكها بشأن الانضمام إلى مجلس السلام، وإن مشاركة قوة عالمية مثل روسيا في أعمال المجلس تجعل مبادرة البيت الأبيض أكثر أهمية وجدوى".
واختتم دانيلين حديثه، قائلا: "تجدر الإشارة أيضا إلى أن بروكسل وكييف ترغبان في الحصول على أصول روسية مجمدة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، لكن فرصهما معدومة".