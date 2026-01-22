عربي
عالم سياسي يقيم فكرة بوتين بالإسهام بالأموال المجمدة في "مجلس السلام"
عالم سياسي يقيم فكرة بوتين بالإسهام بالأموال المجمدة في "مجلس السلام"

22.01.2026
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
أجرى بافيل دانيلين، عالم السياسة، تقييما لمقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية، للإسهام بها في مجلس السلام.
وقال السياسي "إن الرئيس بوتين، جعل باقتراحه الذي طرح حول الأصول الروسية المجمدة، في واشنطن، أداة دبلوماسية".
وأضاف: "من المستحيل الجزم بما إذا كانت روسيا ستسترد الأموال المجمدة في الولايات المتحدة أم لا. لذلك، فإن فكرة جعلها أداة دبلوماسية دولية فكرة جيدة للغاية، تستطيع موسكو إدارة هذه الأموال لتحقيق أهداف سياستها الخارجية".
وأشار دانيلين إلى أن "اقتراح بوتين تخصيص جزء من الأموال لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، على الرغم من أن الرئيس لم يحدد أي أراضٍ يقصد".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس يجريان محادثات في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
بوتين: دعم فلسطين أساس مبدئي والعلاقات معها راسخة وذات طابع خاص
10:31 GMT

وأكد أن: "اقتراح بوتين يعد بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة، لا سيما وأن جميع الدول الأوروبية الكبرى قد أعربت عن شكوكها بشأن الانضمام إلى مجلس السلام، وإن مشاركة قوة عالمية مثل روسيا في أعمال المجلس تجعل مبادرة البيت الأبيض أكثر أهمية وجدوى".

واختتم دانيلين حديثه، قائلا: "تجدر الإشارة أيضا إلى أن بروكسل وكييف ترغبان في الحصول على أصول روسية مجمدة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، لكن فرصهما معدومة".
عباس لبوتين: روسيا صديقنا الكبير الذي نعتمد عليه في جميع المجالات
ترامب: حل النزاع في أوكرانيا قريب إلى حد ما
