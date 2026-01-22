https://sarabic.ae/20260122/ديميترييف-اعتقالات-مقربي-زيلينسكي-أصبحت-تقليدا-متبعا-قبل-أي-لقاء-مع-ترامب-1109497746.html

ديميترييف: اعتقالات مقربي زيلينسكي أصبحت "تقليدا متبعا" قبل أي لقاء مع ترامب

صرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل ديميترييف، اليوم الخميس، بأن... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

ونشر ديميترييف على شبكة "إكس" الاجتماعية: "للمرة الثانية على التوالي – مباشرة قبل لقاء زيلينسكي مع ترامب – يتم اعتقال / توجيه اتهام بالفساد لأحد المقربين من زيلينسكي. هذا أصبح تقليدًا جيدًا لمكافحة الفساد".وجاء تصريح ديميترييف تعليقًا على إعلان مكتب مكافحة الفساد الوطني في أوكرانيا (НАБУ) توجيه اتهامات بالاختلاس بمبلغ 3.2 مليون دولار لنائب رئيس مكتب زيلينسكي السابق، دون الكشف عن اسمه رسميًا.وأشار النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنيك، عبر قناته على "تيليغرام"، إلى أن الشخص المعني هو روستيسلاف شورما، الذي شغل المنصب في الفترة بين 2021 و2024.وتتكرر التقارير حول الفساد في أوكرانيا، لا سيما في المجال العسكري، حيث أظهر استطلاع نشره موقع "أوكرينسكايا برافدا" في أبريل/نيسان 2024 أن أكثر من نصف سكان أوكرانيا يعتبرون الفساد أكبر تهديد للتنمية في البلاد.

