رئيس الشؤون الدولية في "الدوما" الروسي: لا ينبغي لزيلينسكي أن يعول على اتفاق مع ترامب
قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، الأربعاء، إن فلاديمير زيلينسكي لا ينبغي أن يعوّل على أن يوقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
وكتب سلوتسكي على قناته في "تلغرام": "وفقط زيلينسكي المفعم بالآمال، وفي الوقت نفسه المُهان (مرة أخرى!)، يسارع إلى حزم حقائبه. ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون عليه أن يعوّل على أن يوقّع ترامب معه أي اتفاقيات بشأن ما يسمى بـ'الضمانات الأمنية'".وبحسب السياسي الروسي، فإن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يسعى إليه النظام النيو-نازي، يقف على أعتاب أزمة داخلية كبرى، مضيفا: وكان ترامب قد أعلن أنه سيلتقي فلاديمير زيلينسكي يوم الخميس، بحسب ما أفاد به فريق الصحافة التابع للرئيس الأمريكي.وفي وقت سابق، نقل باراك رافيد، الصحفي في موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أوكراني، أن زيلينسكي قد يتوجه إلى دافوس في حال تنظيم لقاء مع ترامب لتوقيع اتفاق بشأن إعادة إعمار أوكرانيا.ويُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 19 إلى 23 يناير/كانون الثاني.
قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، الأربعاء، إن فلاديمير زيلينسكي لا ينبغي أن يعوّل على أن يوقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معه أي اتفاقيات بشأن "ضمانات أمنية".
وكتب سلوتسكي على قناته في "تلغرام": "وفقط زيلينسكي المفعم بالآمال، وفي الوقت نفسه المُهان (مرة أخرى!)، يسارع إلى حزم حقائبه. ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون عليه أن يعوّل على أن يوقّع ترامب معه أي اتفاقيات بشأن ما يسمى بـ'الضمانات الأمنية'".
وبحسب السياسي الروسي، فإن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يسعى إليه النظام النيو-نازي، يقف على أعتاب أزمة داخلية كبرى، مضيفا:
"لقد جرى استخدام 'الزعيم الأوكراني' ببساطة في لعبة سياسية يُضحّى فيها بسهولة بـ'البيادق'".
وكان ترامب قد أعلن أنه سيلتقي فلاديمير زيلينسكي يوم الخميس، بحسب ما أفاد به فريق الصحافة التابع للرئيس الأمريكي.
وفي وقت سابق، نقل باراك رافيد، الصحفي في موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أوكراني، أن زيلينسكي قد يتوجه إلى دافوس في حال تنظيم لقاء مع ترامب لتوقيع اتفاق
بشأن إعادة إعمار أوكرانيا.
ويُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 19 إلى 23 يناير/كانون الثاني.