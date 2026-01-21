https://sarabic.ae/20260121/رئيس-الشؤون-الدولية-في-الدوما-الروسي-لا-ينبغي-لزيلينسكي-أن-يعول-على-اتفاق-مع-ترامب-1109495806.html

رئيس الشؤون الدولية في "الدوما" الروسي: لا ينبغي لزيلينسكي أن يعول على اتفاق مع ترامب

رئيس الشؤون الدولية في "الدوما" الروسي: لا ينبغي لزيلينسكي أن يعول على اتفاق مع ترامب

سبوتنيك عربي

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، الأربعاء، إن فلاديمير زيلينسكي لا ينبغي أن يعوّل على أن يوقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب... 21.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-21T22:50+0000

2026-01-21T22:50+0000

2026-01-21T22:50+0000

ترامب

ليونيد سلوتسكي

دافوس

منتدى دافوس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095603109_0:0:1418:798_1920x0_80_0_0_172a1e3d6af27fd7d53c1dc06719b051.jpg

وكتب سلوتسكي على قناته في "تلغرام": "وفقط زيلينسكي المفعم بالآمال، وفي الوقت نفسه المُهان (مرة أخرى!)، يسارع إلى حزم حقائبه. ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون عليه أن يعوّل على أن يوقّع ترامب معه أي اتفاقيات بشأن ما يسمى بـ'الضمانات الأمنية'".وبحسب السياسي الروسي، فإن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يسعى إليه النظام النيو-نازي، يقف على أعتاب أزمة داخلية كبرى، مضيفا: وكان ترامب قد أعلن أنه سيلتقي فلاديمير زيلينسكي يوم الخميس، بحسب ما أفاد به فريق الصحافة التابع للرئيس الأمريكي.وفي وقت سابق، نقل باراك رافيد، الصحفي في موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أوكراني، أن زيلينسكي قد يتوجه إلى دافوس في حال تنظيم لقاء مع ترامب لتوقيع اتفاق بشأن إعادة إعمار أوكرانيا.ويُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 19 إلى 23 يناير/كانون الثاني.

https://sarabic.ae/20260120/إعلام-ترامب-يتجنب-لقاء-زيلينسكي-في-دافوس-1109416436.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, ليونيد سلوتسكي, دافوس, منتدى دافوس