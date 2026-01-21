رئيس الشؤون الدولية في "الدوما" الروسي: لا ينبغي لزيلينسكي أن يعول على اتفاق مع ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260121/رئيس-الشؤون-الدولية-في-الدوما-الروسي-لا-ينبغي-لزيلينسكي-أن-يعول-على-اتفاق-مع-ترامب-1109495806.html
رئيس الشؤون الدولية في "الدوما" الروسي: لا ينبغي لزيلينسكي أن يعول على اتفاق مع ترامب
رئيس الشؤون الدولية في "الدوما" الروسي: لا ينبغي لزيلينسكي أن يعول على اتفاق مع ترامب
سبوتنيك عربي
قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، الأربعاء، إن فلاديمير زيلينسكي لا ينبغي أن يعوّل على أن يوقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T22:50+0000
2026-01-21T22:50+0000
ترامب
ليونيد سلوتسكي
دافوس
منتدى دافوس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095603109_0:0:1418:798_1920x0_80_0_0_172a1e3d6af27fd7d53c1dc06719b051.jpg
وكتب سلوتسكي على قناته في "تلغرام": "وفقط زيلينسكي المفعم بالآمال، وفي الوقت نفسه المُهان (مرة أخرى!)، يسارع إلى حزم حقائبه. ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون عليه أن يعوّل على أن يوقّع ترامب معه أي اتفاقيات بشأن ما يسمى بـ'الضمانات الأمنية'".وبحسب السياسي الروسي، فإن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يسعى إليه النظام النيو-نازي، يقف على أعتاب أزمة داخلية كبرى، مضيفا: وكان ترامب قد أعلن أنه سيلتقي فلاديمير زيلينسكي يوم الخميس، بحسب ما أفاد به فريق الصحافة التابع للرئيس الأمريكي.وفي وقت سابق، نقل باراك رافيد، الصحفي في موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أوكراني، أن زيلينسكي قد يتوجه إلى دافوس في حال تنظيم لقاء مع ترامب لتوقيع اتفاق بشأن إعادة إعمار أوكرانيا.ويُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 19 إلى 23 يناير/كانون الثاني.
https://sarabic.ae/20260120/إعلام-ترامب-يتجنب-لقاء-زيلينسكي-في-دافوس-1109416436.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095603109_157:0:1418:946_1920x0_80_0_0_a0ab6f5f332600ebaaca952d3cd0b2c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, ليونيد سلوتسكي, دافوس, منتدى دافوس
ترامب, ليونيد سلوتسكي, دافوس, منتدى دافوس

رئيس الشؤون الدولية في "الدوما" الروسي: لا ينبغي لزيلينسكي أن يعول على اتفاق مع ترامب

22:50 GMT 21.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، الأربعاء، إن فلاديمير زيلينسكي لا ينبغي أن يعوّل على أن يوقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معه أي اتفاقيات بشأن "ضمانات أمنية".
وكتب سلوتسكي على قناته في "تلغرام": "وفقط زيلينسكي المفعم بالآمال، وفي الوقت نفسه المُهان (مرة أخرى!)، يسارع إلى حزم حقائبه. ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون عليه أن يعوّل على أن يوقّع ترامب معه أي اتفاقيات بشأن ما يسمى بـ'الضمانات الأمنية'".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
إعلام: ترامب يتجنب لقاء زيلينسكي في "دافوس"
أمس, 07:27 GMT
وبحسب السياسي الروسي، فإن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يسعى إليه النظام النيو-نازي، يقف على أعتاب أزمة داخلية كبرى، مضيفا:
"لقد جرى استخدام 'الزعيم الأوكراني' ببساطة في لعبة سياسية يُضحّى فيها بسهولة بـ'البيادق'".
وكان ترامب قد أعلن أنه سيلتقي فلاديمير زيلينسكي يوم الخميس، بحسب ما أفاد به فريق الصحافة التابع للرئيس الأمريكي.
وفي وقت سابق، نقل باراك رافيد، الصحفي في موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أوكراني، أن زيلينسكي قد يتوجه إلى دافوس في حال تنظيم لقاء مع ترامب لتوقيع اتفاق بشأن إعادة إعمار أوكرانيا.
ويُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 19 إلى 23 يناير/كانون الثاني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала