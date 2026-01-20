إعلام: ترامب يتجنب لقاء زيلينسكي في "دافوس"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
12:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: ترامب يتجنب لقاء زيلينسكي في "دافوس"
إعلام: ترامب يتجنب لقاء زيلينسكي في "دافوس"
أفادت وسائل إعلامية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتجنب التواصل مع فلاديمير زيلينسكي، على هامش فعاليات منتدى "دافوس". 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T07:27+0000
2026-01-20T07:27+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
ترامب
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098272412_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_e06a69cce1795d6dcd42317e860ac5dc.jpg
وأضافت إحدى تلك الوسائل أنه "وبحسب أحد الخبراء في السياسة الخارجية، يرغب زيلينسكي في إجراء محادثة شخصية مع ترامب، فيما يتجنب البيت الأبيض عقد هذا اللقاء".وبحسب ما نقلته عن مصادر، فإن "زيلينسكي يرى أن المنافع المترتبة على التواصل مع ترامب، تفوق التكاليف المحتملة، وأنه إذا لم يقم هو شخصيًا بالتواصل مع الزعيم الأمريكي، فسيتولى آخرون هذه المهمة".وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، عن اعتقاده بأن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا، محمّلًا فلاديمير زيلينسكي، مسؤولية تأخير التوصل إلى هذا الاتفاق.وعند سؤاله عن أسباب عدم نجاح جهود واشنطن لتحقيق السلام حتى الآن، أجاب ترامب: "زيلينسكي".برلماني أوكراني: عاجزون عن استعادة حدود عام 1991
https://sarabic.ae/20260115/دميترييف-ترامب-يرى-زيلينسكي-معرقلا-لعملية-التسوية-في-أوكرانيا-1109255430.html
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, ترامب, العالم, العالم العربي

07:27 GMT 20.01.2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Mystyslav Chernov
أفادت وسائل إعلامية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتجنب التواصل مع فلاديمير زيلينسكي، على هامش فعاليات منتدى "دافوس".
وأضافت إحدى تلك الوسائل أنه "وبحسب أحد الخبراء في السياسة الخارجية، يرغب زيلينسكي في إجراء محادثة شخصية مع ترامب، فيما يتجنب البيت الأبيض عقد هذا اللقاء".
وبحسب ما نقلته عن مصادر، فإن "زيلينسكي يرى أن المنافع المترتبة على التواصل مع ترامب، تفوق التكاليف المحتملة، وأنه إذا لم يقم هو شخصيًا بالتواصل مع الزعيم الأمريكي، فسيتولى آخرون هذه المهمة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دميترييف: ترامب يرى زيلينسكي معرقلا لعملية التسوية في أوكرانيا
15 يناير, 05:25 GMT
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، عن اعتقاده بأن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا، محمّلًا فلاديمير زيلينسكي، مسؤولية تأخير التوصل إلى هذا الاتفاق.

وقال ترامب في مقابلة حصرية مع وكالة "رويترز": "أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) مستعد لإبرام اتفاق. أما أوكرانيا، فأعتقد أنها أقل استعدادًا لذلك".

وعند سؤاله عن أسباب عدم نجاح جهود واشنطن لتحقيق السلام حتى الآن، أجاب ترامب: "زيلينسكي".
برلماني أوكراني: عاجزون عن استعادة حدود عام 1991
