إعلام: ترامب يتجنب لقاء زيلينسكي في "دافوس"
أفادت وسائل إعلامية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتجنب التواصل مع فلاديمير زيلينسكي، على هامش فعاليات منتدى "دافوس". 20.01.2026
وأضافت إحدى تلك الوسائل أنه "وبحسب أحد الخبراء في السياسة الخارجية، يرغب زيلينسكي في إجراء محادثة شخصية مع ترامب، فيما يتجنب البيت الأبيض عقد هذا اللقاء".وبحسب ما نقلته عن مصادر، فإن "زيلينسكي يرى أن المنافع المترتبة على التواصل مع ترامب، تفوق التكاليف المحتملة، وأنه إذا لم يقم هو شخصيًا بالتواصل مع الزعيم الأمريكي، فسيتولى آخرون هذه المهمة".وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، عن اعتقاده بأن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا، محمّلًا فلاديمير زيلينسكي، مسؤولية تأخير التوصل إلى هذا الاتفاق.وعند سؤاله عن أسباب عدم نجاح جهود واشنطن لتحقيق السلام حتى الآن، أجاب ترامب: "زيلينسكي".برلماني أوكراني: عاجزون عن استعادة حدود عام 1991
