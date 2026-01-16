https://sarabic.ae/20260116/الكرملين-روسيا-تثمن-جهود-الولايات-المتحدة-بشأن-التسوية-الأوكرانية-1109302542.html
الكرملين: روسيا تثمن جهود الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تُثمن جهود الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T11:17+0000
2026-01-16T11:17+0000
2026-01-16T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عن إمكانية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا: "لهذا ، بالطبع، هناك حاجة إلى حوار (من أجل الأمن) ونحن نجري هذا الحوار مع الأمريكيين، ونقيّم عاليا جهودهم في هذا الصدد".وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تصريح ترامب، بأن موسكو مستعدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية، وأن زيلينسكي هو المسؤول عن تأخير حل النزاع: "يمكننا الاتفاق على ذلك، هذا هو الواقع".وتابع: "الوضع يزداد سوءا يومًا بعد يوم بالنسبة لنظام كييف، تحدثنا عن ذلك. يضيق حيّز اتخاذ القرارات لدى نظام كييف.. وقلنا العام الماضي، إن الوقت قد حان بالطبع لكي يتحمل زيلينسكي المسؤولية ويتخذ القرار المناسب، وحتى الآن لم تفعل كييف ذلك".وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا، محمّلًا فلاديمير زيلينسكي، مسؤولية تأخير التوصل إلى هذا الاتفاق.وقال ترامب في مقابلة حصرية مع وكالة "رويترز": أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) مستعد لإبرام اتفاق. أما أوكرانيا، فأعتقد أنها أقل استعدادًا لذلك".وعند سؤاله عن أسباب عدم نجاح جهود واشنطن لتحقيق السلام حتى الآن، أجاب ترامب: "زيلينسكي".ترامب: روسيا كانت تعتزم السيطرة على أوكرانيا بالكامل لولا تدخلي
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عن إمكانية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا: "لهذا ، بالطبع، هناك حاجة إلى حوار (من أجل الأمن) ونحن نجري هذا الحوار مع الأمريكيين، ونقيّم عاليا جهودهم في هذا الصدد".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، أن الكرملين يوافق على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن فلاديمير زيلينسكي، يعرقل عملية السلام في أوكرانيا، والتي لا يزال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتحا عليها.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تصريح ترامب، بأن موسكو مستعدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية، وأن زيلينسكي هو المسؤول عن تأخير حل النزاع: "يمكننا الاتفاق على ذلك، هذا هو الواقع".
وأضاف بيسكوف: "الرئيس بوتين والجانب الروسي لا يزالان منفتحين. موقف الجانب الروسي معروف جيدًا لدى كل من المفاوضين الأمريكيين والرئيس (دونالد ترامب)، وهو معروف جيدًا في كييف ولدى قيادة النظام في كييف، هذا الموقف ثابت".
وتابع: "الوضع يزداد سوءا يومًا بعد يوم بالنسبة لنظام كييف، تحدثنا عن ذلك. يضيق حيّز اتخاذ القرارات لدى نظام كييف.. وقلنا العام الماضي، إن الوقت قد حان بالطبع لكي يتحمل زيلينسكي المسؤولية ويتخذ القرار المناسب، وحتى الآن لم تفعل كييف ذلك".
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا، محمّلًا فلاديمير زيلينسكي، مسؤولية تأخير التوصل إلى هذا الاتفاق.
وقال ترامب في مقابلة حصرية مع وكالة "رويترز": أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) مستعد لإبرام اتفاق. أما أوكرانيا، فأعتقد أنها أقل استعدادًا لذلك".
وعند سؤاله
عن أسباب عدم نجاح جهود واشنطن لتحقيق السلام حتى الآن، أجاب ترامب: "زيلينسكي".