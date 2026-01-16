https://sarabic.ae/20260116/الكرملين-المواقف-المعلنة-من-قبل-روما-وباريس-وبرلين-بشأن-الحوار-مع-روسيا-تمثل-تقدما-كبيرا--عاجل-1109301227.html
الكرملين: المواقف المعلنة من قبل روما وباريس وبرلين بشأن الحوار مع روسيا تمثل تقدما كبيرا- عاجل
الكرملين: المواقف المعلنة من قبل روما وباريس وبرلين بشأن الحوار مع روسيا تمثل تقدما كبيرا- عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن المواقف المعلنة من قبل روما وباريس وبرلين بشأن الحوار مع روسيا تمثل تقدما كبيرا. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T10:21+0000
2026-01-16T10:21+0000
2026-01-16T10:21+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104567/53/1045675315_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_379a6eea3dd0421c9d998ad5e22d9dcc.jpg
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104567/53/1045675315_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fca3ebef4e17418d94e01f23533abf5a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, إيطاليا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, إيطاليا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الكرملين: المواقف المعلنة من قبل روما وباريس وبرلين بشأن الحوار مع روسيا تمثل تقدما كبيرا- عاجل
يتبع
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن المواقف المعلنة من قبل روما وباريس وبرلين بشأن الحوار مع روسيا تمثل تقدما كبيرا.