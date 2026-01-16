https://sarabic.ae/20260116/التحشيد-الأوروبي-يتمخض-عن-جمع-34-جندي-للدفاع-عن-غرينلاند-1109291596.html
التحشيد العسكري الأوروبي يتمخض عن جمع 34 جنديا للدفاع عن غرينلاند
التحشيد العسكري الأوروبي يتمخض عن جمع 34 جنديا للدفاع عن غرينلاند
سبوتنيك عربي
قامت وكالة "سبوتنيك"، بحساب "حشود" دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأوروبية، المرسلة بناءً على طلب كوبنهاغن، للدفاع عن غرينلاند ضد الولايات المتحدة، حيث وصلت... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T04:41+0000
2026-01-16T04:41+0000
2026-01-16T05:46+0000
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الدنمارك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104223/71/1042237195_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_5ef7d0642164b7944aafaa8c032d557e.jpg
وأعلنت القوات المسلحة الدنماركية، يوم الأربعاء، أنها ستعزز وجودها العسكري في الإقليم بالتعاون الوثيق مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي، وستكثف أنشطتها التدريبية في الجزيرة.وقد أعلنت سبع دول أوروبية في الحلف بالفعل عن نيتها إرسال قوات، ومن المتوقع وصول 34 جندياً إلى غرينلاند قريباً.وتُرسل أكبر المجموعات بناءً على طلب باريس وبرلين، وذكرت وسائل إعلام فرنسية وصول مجموعة تضم 15 جندياً، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قوات برية وبحرية وجوية ستصل إلى غرينلاند في الأيام المقبلة لتعزيز هذه القوة.أما الدول المتبقية في حلف الناتو التي انضمت إلى المبادرة، فترسل أعدادًا متواضعة نسبيًا من القوات.وقد قررت السويد أيضًا دعم جارتها الإسكندنافية. وأعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، يوم الأربعاء، أن الضباط قد وصلوا بالفعل إلى الجزيرة بناءً على طلب الدنمارك، لكنه لم يحدد عددهم.مع ذلك، ليست كل الدول الأوروبية مستعدة للمشاركة في الدعم. لم تستبعد وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز الانضمام إلى المهمة، لكنها حثت على "عدم التسرع في استخلاص النتائج".في غضون ذلك، رفض رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بالفعل إرسال قوات إلى الجزيرة الدنماركية.خطط ترامب للسيطرة على الجزيرةومنذ بداية ولايته الثانية، صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بضرورة ضمّ جزيرة غرينلاند إلى الولايات المتحدة، ورفض الالتزام بعدم استخدام القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف، أو تقديم إجابة قاطعة على سؤال ما هو الأهم بالنسبة له: غرينلاند أم الحفاظ على حلف الناتو.بعد العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا مطلع يناير/كانون الثاني، بدأ ترامب يتحدث بشكل متزايد عن خططه بشأن غرينلاند.وفي هذا السياق، نشرت زوجة نائب رئيس أركان البيت الأبيض، ستيفن ميلر، صورة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تُظهر خريطة للجزيرة بألوان العلم الأمريكي، مع تعليق "قريبًا".واشنطن: نشر القوات الأوروبية في غرينلاند لا يؤثر على عملية صنع القرار الأمريكية
https://sarabic.ae/20260114/ألمانيا-ترسل-13-عسكريا-إلى-غرينلاند-لـضمان-أمن-الجزيرة-1109250280.html
https://sarabic.ae/20260115/وزير-خارجية-الدنمارك-مطالبات-ترامب-بالاستيلاء-على-غرينلاند-جدية-وممكنة-1109252305.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الدنمارك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104223/71/1042237195_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_430a6ea0626905159c7bb58bbe5520a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الدنمارك
الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الدنمارك
التحشيد العسكري الأوروبي يتمخض عن جمع 34 جنديا للدفاع عن غرينلاند
04:41 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 05:46 GMT 16.01.2026)
قامت وكالة "سبوتنيك"، بحساب "حشود" دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأوروبية، المرسلة بناءً على طلب كوبنهاغن، للدفاع عن غرينلاند ضد الولايات المتحدة، حيث وصلت إلى ما يزيد قليلاً عن 30 جندياً.
وأعلنت القوات المسلحة الدنماركية، يوم الأربعاء، أنها ستعزز وجودها العسكري في الإقليم بالتعاون الوثيق مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي، وستكثف أنشطتها التدريبية في الجزيرة.
وقد أعلنت سبع دول أوروبية في الحلف بالفعل عن نيتها إرسال قوات، ومن المتوقع وصول 34 جندياً إلى غرينلاند قريباً.
وتُرسل أكبر المجموعات بناءً على طلب باريس وبرلين، وذكرت وسائل إعلام فرنسية وصول مجموعة تضم 15 جندياً، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قوات برية وبحرية وجوية ستصل إلى غرينلاند في الأيام المقبلة لتعزيز هذه القوة.
أرسلت ألمانيا 13 فرداً عسكرياً إلى الدنمارك، والذين سيسافرون، إلى جانب ممثلين عن دول أخرى، من هناك برحلة جوية منتظمة إلى الجزيرة.
أما الدول المتبقية في حلف الناتو التي انضمت إلى المبادرة، فترسل أعدادًا متواضعة نسبيًا من القوات.
وتعتزم وزارتا الدفاع النرويجية والفنلندية إرسال ضابطين لكل منهما، بينما تعتزم كل من المملكة المتحدة وهولندا إرسال ضابط واحد.
وقد قررت السويد أيضًا دعم جارتها الإسكندنافية. وأعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، يوم الأربعاء، أن الضباط قد وصلوا بالفعل إلى الجزيرة بناءً على طلب الدنمارك، لكنه لم يحدد عددهم.
مع ذلك، ليست كل الدول الأوروبية مستعدة للمشاركة في الدعم. لم تستبعد وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز الانضمام إلى المهمة، لكنها حثت على "عدم التسرع في استخلاص النتائج".
في غضون ذلك، رفض رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بالفعل إرسال قوات إلى الجزيرة الدنماركية.
خطط ترامب للسيطرة على الجزيرة
ومنذ بداية ولايته الثانية، صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بضرورة ضمّ جزيرة غرينلاند إلى الولايات المتحدة، ورفض الالتزام بعدم استخدام القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف، أو تقديم إجابة قاطعة على سؤال ما هو الأهم بالنسبة له: غرينلاند أم الحفاظ على حلف الناتو.
وفي ديسمبر/كانون الأول، عيّن الرئيس الأمريكي حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا له إلى غرينلاند، بدوره، أكّد لاندري نية واشنطن ضمّ الإقليم.
بعد العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا مطلع يناير/كانون الثاني، بدأ ترامب يتحدث بشكل متزايد عن خططه بشأن غرينلاند.
وفي هذا السياق، نشرت زوجة نائب رئيس أركان البيت الأبيض، ستيفن ميلر، صورة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تُظهر خريطة للجزيرة بألوان العلم الأمريكي، مع تعليق "قريبًا".