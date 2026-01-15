https://sarabic.ae/20260115/واشنطن-نشر-القوات-الأوروبية-في-غرينلاند-لا-يؤثر-على-عملية-صنع-القرار-الأمريكية-1109283874.html

واشنطن: نشر القوات الأوروبية في غرينلاند لا يؤثر على عملية صنع القرار الأمريكية

واشنطن: نشر القوات الأوروبية في غرينلاند لا يؤثر على عملية صنع القرار الأمريكية

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الخميس، أن نشر قوات من قبل عدة دول أوروبية في جزيرة غرينلاند، في خضم مساعي أمريكا للاستحواذ عليها، لا... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-15T19:28+0000

2026-01-15T19:28+0000

2026-01-15T19:28+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الدنمارك

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109283714_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5bf7b2c158e2918468bc7cb712c2b4a9.jpg

وقالت ليفيت للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أن وجود قوات من أوروبا يؤثر على عملية اتخاذ الرئيس لقراره، ولا يؤثر إطلاقا على هدفه المتمثل في الاستحواذ على غرينلاند".في سياق متصل، وصف البيت الأبيض، اليوم الخميس، الاجتماع الأخير مع وزيري خارجية الدنمارك وغرينلاند بأنه "مثمر"، معلنا عن تشكيل فرق عمل لمواصلة "المحادثات الفنية بشأن ضم جزيرة غرينلاند".وأضافت ليفيت أن هذه المناقشات ستُعقد كل أسبوعين إلى 3 أسابيع.وأفاد مصدر عسكري فرنسي لوسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، بأن "الجيش الفرنسي سيرسل جنودا إلى غرينلاند، وقد وصلت الدفعة الأولى بالفعل".ووفقا للمصدر، فإن "المجموعة الأولى لقوات الجيش الفرنسي وصلت إلى غرينلاند، وستشمل مهامها جمع المعلومات الاستخبارية".وأضاف: "سينضم إلى هؤلاء الجنود، المكلفين بمهام الاستطلاع، جنود آخرون خلال الأيام المقبلة، وسيشاركون في مناورات ينظمها الجيش الدنماركي، والتي قد تشمل أيضا قوات أوروبية أخرى".فيما أعلن نائب رئيس وزراء غرينلاند ميوتي إيغيدي، أمس الأربعاء، وصول المزيد من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) "في الأيّام المقبلة"، وذلك عقب اجتماع في البيت الأبيض بين مسؤولين دنماركيين وغرينلانديين وأمريكيين.وقال إيغيدي خلال مؤتمر صحفي إن "جنود الناتو سيصبحون أكثر انتشارا في غرينلاند، ابتداء من اليوم وفي الأيّام المقبلة. ويتوقّع ارتفاع عدد الرحلات والسفن العسكرية"، مع الإشارة إلى عقد "مناورات عسكرية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الأربعاء، بأنه "في حال لم تحصل الولايات المتحدة على غرينلاند، فإنها قد تؤول إلى روسيا أو الصين"، على حد زعمه.وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953. وما تزال الجزيرة جزءا من المملكة الدنماركية، لكنها حصلت في عام 2009، على حكم ذاتي يتيح لها إدارة شؤونها الداخلية بشكل مستقل.

https://sarabic.ae/20260113/محلل-سياسي-الخلاف-حول-غرينلاند-يشير-إلى-مرض-عميق-داخل-التحالف-عبر-الأطلسي-1109198356.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الدنمارك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الدنمارك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار