https://sarabic.ae/20260113/محلل-سياسي-الخلاف-حول-غرينلاند-يشير-إلى-مرض-عميق-داخل-التحالف-عبر-الأطلسي-1109198356.html

محلل سياسي: الخلاف حول غرينلاند يشير إلى "مرض عميق داخل التحالف عبر الأطلسي"

محلل سياسي: الخلاف حول غرينلاند يشير إلى "مرض عميق داخل التحالف عبر الأطلسي"

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير بأن التهديدات الأمريكية بالاستيلاء على جزيرة غرينلاند دفعت بعض الدول الأوروبية، بقيادة ألمانيا وبريطانيا، إلى التفكير في نشر قوات هناك، ظاهريا... 13.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-13T13:50+0000

2026-01-13T13:50+0000

2026-01-13T13:50+0000

أخبار الدنمارك

الولايات المتحدة الأمريكية

الناتو

العالم

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_efff73c97e46bca39513b32317314bed.jpg

وتعليقا على هذا التطور، قال المحلل الجيوسياسي، ماركو مارسيلي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الخطط الأوروبية لنشر القوات في غرينلاند تشير إلى محاولة مدبرة من قبل القوى الأوروبية الكبرى لفرض نفوذها وكسب تأييد واشنطن، في وقت تشهد فيه السياسة الأمريكية تراجعا في بعض المجالات".وأضاف أن التبرير الرسمي المتمثل في مواجهة التهديدات البحرية "مغالطة استراتيجية ومسرحية عبثية"، موضحا أن الهدف الحقيقي هو السعي نحو السيادة عبر 3 محاور:وأضاف أن "هذا يعكس تحولات في النظام الدولي بعد الحرب الباردة، إذ بدأت القوى الأوروبية الكبرى تمارس لعبتها الخاصة على رقعة الشطرنج الجيوسياسية، وبدأت واجهة الوحدة الأطلسية تتلاشى كاشفة عن الحسابات الاستراتيجية التي كانت كامنة تحتها دائما".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح مرارا بـ"ضرورة" انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مستشهدا بـ"أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي وحماية العالم الحر"، وفق تعبيره.وردّ رئيس وزراء غرينلاند السابق، موتي إيغيدي، بأن "الجزيرة ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدًا". ومع ذلك، رفض الرئيس الأمريكي التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند.يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009، بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.

https://sarabic.ae/20260112/رئيسة-وزراء-الدنمارك-تحذر-من-أن-غرينلاند-أمام-لحظة-حاسمة-1109144178.html

أخبار الدنمارك

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الدنمارك, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, العالم, حصري