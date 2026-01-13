محلل سياسي: الخلاف حول غرينلاند يشير إلى "مرض عميق داخل التحالف عبر الأطلسي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260113/محلل-سياسي-الخلاف-حول-غرينلاند-يشير-إلى-مرض-عميق-داخل-التحالف-عبر-الأطلسي-1109198356.html
محلل سياسي: الخلاف حول غرينلاند يشير إلى "مرض عميق داخل التحالف عبر الأطلسي"
محلل سياسي: الخلاف حول غرينلاند يشير إلى "مرض عميق داخل التحالف عبر الأطلسي"
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير بأن التهديدات الأمريكية بالاستيلاء على جزيرة غرينلاند دفعت بعض الدول الأوروبية، بقيادة ألمانيا وبريطانيا، إلى التفكير في نشر قوات هناك، ظاهريا... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T13:50+0000
2026-01-13T13:50+0000
أخبار الدنمارك
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
العالم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_efff73c97e46bca39513b32317314bed.jpg
وتعليقا على هذا التطور، قال المحلل الجيوسياسي، ماركو مارسيلي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الخطط الأوروبية لنشر القوات في غرينلاند تشير إلى محاولة مدبرة من قبل القوى الأوروبية الكبرى لفرض نفوذها وكسب تأييد واشنطن، في وقت تشهد فيه السياسة الأمريكية تراجعا في بعض المجالات".وأضاف أن التبرير الرسمي المتمثل في مواجهة التهديدات البحرية "مغالطة استراتيجية ومسرحية عبثية"، موضحا أن الهدف الحقيقي هو السعي نحو السيادة عبر 3 محاور:وأضاف أن "هذا يعكس تحولات في النظام الدولي بعد الحرب الباردة، إذ بدأت القوى الأوروبية الكبرى تمارس لعبتها الخاصة على رقعة الشطرنج الجيوسياسية، وبدأت واجهة الوحدة الأطلسية تتلاشى كاشفة عن الحسابات الاستراتيجية التي كانت كامنة تحتها دائما".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح مرارا بـ"ضرورة" انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مستشهدا بـ"أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي وحماية العالم الحر"، وفق تعبيره.وردّ رئيس وزراء غرينلاند السابق، موتي إيغيدي، بأن "الجزيرة ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدًا". ومع ذلك، رفض الرئيس الأمريكي التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند.يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009، بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.
https://sarabic.ae/20260112/رئيسة-وزراء-الدنمارك-تحذر-من-أن-غرينلاند-أمام-لحظة-حاسمة-1109144178.html
أخبار الدنمارك
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_55b3f137bda47335dbe52cd5e2c1ed62.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الدنمارك, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, العالم, حصري
أخبار الدنمارك, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, العالم, حصري

محلل سياسي: الخلاف حول غرينلاند يشير إلى "مرض عميق داخل التحالف عبر الأطلسي"

13:50 GMT 13.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaغرينلاند
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
حصري
أفادت تقارير بأن التهديدات الأمريكية بالاستيلاء على جزيرة غرينلاند دفعت بعض الدول الأوروبية، بقيادة ألمانيا وبريطانيا، إلى التفكير في نشر قوات هناك، ظاهريا "لضمان أمن القطب الشمالي في مواجهة التهديدات الخارجية".
وتعليقا على هذا التطور، قال المحلل الجيوسياسي، ماركو مارسيلي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الخطط الأوروبية لنشر القوات في غرينلاند تشير إلى محاولة مدبرة من قبل القوى الأوروبية الكبرى لفرض نفوذها وكسب تأييد واشنطن، في وقت تشهد فيه السياسة الأمريكية تراجعا في بعض المجالات".
وأضاف أن التبرير الرسمي المتمثل في مواجهة التهديدات البحرية "مغالطة استراتيجية ومسرحية عبثية"، موضحا أن الهدف الحقيقي هو السعي نحو السيادة عبر 3 محاور:
1.
فرض واقع على أمريكا من خلال نشر قوات برية، لترسيخ حق مادي لا جدال فيه في إدارة الأمن في القطب الشمالي، خصوصًا مع ذوبان الجليد وظهور طرق بحرية جديدة وفرص لاستخراج الموارد.
2.
تعزيز النفوذ الأوروبي في عالم ما بعد الأزمة الأوكرانية، إذ يتوقع مارسيلي أن يؤدي الصراع على الموارد في أقصى الشمال إلى صراعات محمومة.
3.
التحوط ضد عدم القدرة على التنبؤ بالتصرفات الأمريكية، وإظهار قدرة أوروبا على العمل بشكل مستقل وتهيئة الظروف لسيناريو لا يعود فيه الأمن الأوروبي مضمونا بالاعتماد على أمريكا فقط.

ورأى مارسيلي أن "أمريكا لن تُرهب بالقوة الأوروبية"، مشيرا إلى أن "نشر القوات في حد ذاته لن يقلق واشنطن، لكنه قد يُنظر إليه على أنه تحد متعمد واستفزازي للهيمنة الأمريكية، مما يفاقم الضغط على الأوروبيين المستفيدين، ويعقّد هياكل قيادة "الناتو"، ويكشف عن "مرض عميق داخل التحالف عبر الأطلسي".

وأضاف أن "هذا يعكس تحولات في النظام الدولي بعد الحرب الباردة، إذ بدأت القوى الأوروبية الكبرى تمارس لعبتها الخاصة على رقعة الشطرنج الجيوسياسية، وبدأت واجهة الوحدة الأطلسية تتلاشى كاشفة عن الحسابات الاستراتيجية التي كانت كامنة تحتها دائما".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح مرارا بـ"ضرورة" انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مستشهدا بـ"أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي وحماية العالم الحر"، وفق تعبيره.
رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من أن غرينلاند أمام "لحظة حاسمة"
أمس, 06:45 GMT
وردّ رئيس وزراء غرينلاند السابق، موتي إيغيدي، بأن "الجزيرة ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدًا". ومع ذلك، رفض الرئيس الأمريكي التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند.
يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009، بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала