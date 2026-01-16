https://sarabic.ae/20260116/بعد-اتصاله-بنتنياهو-بوتين-يهاتف-بيزشكيان-ويواصل-جهود-خفض-التصعيد---عاجل--1109301307.html
بعد اتصاله بنتنياهو... بوتين يهاتف بيزشكيان ويواصل جهود خفض التصعيد
بعد اتصاله بنتنياهو... بوتين يهاتف بيزشكيان ويواصل جهود خفض التصعيد
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وذلك بعد وقت قصير من اتصال أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T10:22+0000
2026-01-16T10:22+0000
2026-01-16T10:50+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102756/34/1027563460_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_442dc46e98e22af57f0931de2e17d98d.jpg
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "سنبلغكم أيضاً بنتائج المكالمة الهاتفية مع الرئيس الإيراني، في المستقبل القريب جداً". وكان بوتين قد بحث، في وقت سابق من اليوم، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوضع في الشرق الأوسط وإيران.وبحسب الكرملين، فقد أوضح بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.وجاء في البيان: "أوضح فلاديمير بوتين رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة. وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة جهود الوساطة المناسبة وتيسير الحوار البنّاء بمشاركة جميع الدول المعنية".كما اتفق الطرفان على استمرار التواصل على مختلف المستويات.
https://sarabic.ae/20260116/بوتين-يبحث-مع-نتنياهو-الوضع-في-الشرق-الأوسط-وإيران-1109300268.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102756/34/1027563460_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6eec0399252830989998cab896ff796c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بعد اتصاله بنتنياهو... بوتين يهاتف بيزشكيان ويواصل جهود خفض التصعيد
10:22 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 10:50 GMT 16.01.2026)
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وذلك بعد وقت قصير من اتصال أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "سنبلغكم أيضاً بنتائج المكالمة الهاتفية مع الرئيس الإيراني، في المستقبل القريب جداً".
وأضاف بيسكوف، موضحًا أن الوضع في المنطقة متوتر للغاية، مشيرا إلى أن الزعيم الروسي يواصل جهوده لخفض التصعيد.
وكان بوتين قد بحث، في وقت سابق من اليوم، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، الوضع في الشرق الأوسط وإيران.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث الوضع في الشرق الأوسط وإيران".
وبحسب الكرملين، فقد أوضح بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.
وجاء في البيان: "أوضح فلاديمير بوتين رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار
والأمن في المنطقة. وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة جهود الوساطة المناسبة وتيسير الحوار البنّاء بمشاركة جميع الدول المعنية".
كما اتفق الطرفان على استمرار التواصل على مختلف المستويات.