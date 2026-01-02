https://sarabic.ae/20260102/وزير-الخارجية-الإيراني-تصريحات-ترامب-خطيرة-وغير-مسؤولة-1108842704.html
وزير الخارجية الإيراني: تصريحات ترامب خطيرة وغير مسؤولة
وزير الخارجية الإيراني: تصريحات ترامب خطيرة وغير مسؤولة
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة ومستعدة لاستهداف أي تهديد للسيادة الوطنية، ردا على تصريحات الرئيس... 02.01.2026
وأشار عراقجي عبر منصة "إكس" إلى أن الاحتجاجات السلمية الناتجة عن تقلبات سعر الصرف حق مشروع للمواطنين، لكنه أضاف أن بعض الأحداث تحولت إلى أعمال شغب عنيفة، شملت هجمات على مراكز الشرطة وإلقاء زجاجات حارقة على رجال الأمن.ووصف وزير الخارجية الإيراني رسالة الرئيس الأمريكي حول التدخل في الشؤون الإيرانية بأنها "غير مسؤولة وخطيرة"، مؤكدا أن الشعب الإيراني سيرفض أي تدخل خارجي كما فعل في السابق، وأن القوات المسلحة في حالة تأهب دائم للتصدي لأي انتهاك للسيادة الإيرانية.يأتي هذا بعد أن هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، بـ"تدخل عسكري محتمل إذا أقدمت السلطات الإيرانية على قمع المتظاهرين بالعنف"، على حد قوله.يذكر أن الريال الإيراني سجل مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).
وزير الخارجية الإيراني: تصريحات ترامب خطيرة وغير مسؤولة
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة ومستعدة لاستهداف أي تهديد للسيادة الوطنية، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول التدخل في الاحتجاجات الجارية في إيران.
وأشار عراقجي عبر منصة "إكس" إلى أن الاحتجاجات السلمية الناتجة عن تقلبات سعر الصرف حق مشروع للمواطنين، لكنه أضاف أن بعض الأحداث تحولت إلى أعمال شغب عنيفة، شملت هجمات على مراكز الشرطة وإلقاء زجاجات حارقة على رجال الأمن.
ووصف وزير الخارجية الإيراني رسالة الرئيس الأمريكي حول التدخل في الشؤون الإيرانية بأنها "غير مسؤولة وخطيرة"، مؤكدا أن الشعب الإيراني سيرفض أي تدخل خارجي كما فعل في السابق، وأن القوات المسلحة في حالة تأهب دائم للتصدي لأي انتهاك للسيادة الإيرانية.
يأتي هذا بعد أن هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، عبر منصته "تروث سوشيال"، بـ"تدخل عسكري محتمل إذا أقدمت السلطات الإيرانية على قمع المتظاهرين بالعنف"، على حد قوله.
يذكر أن الريال الإيراني سجل مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).