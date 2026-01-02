https://sarabic.ae/20260102/وزير-الخارجية-الإيراني-تصريحات-ترامب-خطيرة-وغير-مسؤولة-1108842704.html

وزير الخارجية الإيراني: تصريحات ترامب خطيرة وغير مسؤولة

وزير الخارجية الإيراني: تصريحات ترامب خطيرة وغير مسؤولة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة ومستعدة لاستهداف أي تهديد للسيادة الوطنية، ردا على تصريحات الرئيس... 02.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-02T19:09+0000

2026-01-02T19:09+0000

2026-01-02T19:09+0000

إيران

أخبار إيران

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:35:1346:792_1920x0_80_0_0_3a46448f76614ad370a21c70a059a410.jpg

وأشار عراقجي عبر منصة "إكس" إلى أن الاحتجاجات السلمية الناتجة عن تقلبات سعر الصرف حق مشروع للمواطنين، لكنه أضاف أن بعض الأحداث تحولت إلى أعمال شغب عنيفة، شملت هجمات على مراكز الشرطة وإلقاء زجاجات حارقة على رجال الأمن.ووصف وزير الخارجية الإيراني رسالة الرئيس الأمريكي حول التدخل في الشؤون الإيرانية بأنها "غير مسؤولة وخطيرة"، مؤكدا أن الشعب الإيراني سيرفض أي تدخل خارجي كما فعل في السابق، وأن القوات المسلحة في حالة تأهب دائم للتصدي لأي انتهاك للسيادة الإيرانية.يأتي هذا بعد أن هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، بـ"تدخل عسكري محتمل إذا أقدمت السلطات الإيرانية على قمع المتظاهرين بالعنف"، على حد قوله.يذكر أن الريال الإيراني سجل مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).

https://sarabic.ae/20260102/رئيس-البرلمان-الإيراني-القواعد-الأمريكية-أهداف-مشروعة-في-حال-أي-مغامرة-من-واشنطن-1108834389.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن