رئيس البرلمان الإيراني: القواعد الأمريكية "أهداف مشروعة" في حال أي مغامرة من واشنطن
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، تعليقا على تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن جميع القواعد والقوات الأمريكية في المنطقة... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T15:03+0000
وكتب قاليباف على منصة "إكس" أن تصريحات ترامب الداعمة لما وصفهم بـ"مثيري الشغب" جاءت بعد فشل محاولات "عملاء ميدانيين مسلحين تابعين لأجهزة استخبارات" في تحويل احتجاجات التجار والنقابات المشروعة إلى مواجهات عنيفة، مؤكداً أن "وعي الشعب الإيراني حال دون ذلك".وأضاف أن "الشعب الإيراني خيّب عبر تاريخه آمال أعداء أكثر خبرة"، مشددا على أن "المحتجين لا يُنظر إليهم كعملاء للخارج، بل كأبناء تحتضنهم الدولة".يأتي هذا بعد أن هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، بـ"تدخل عسكري محتمل إذا أقدمت السلطات الإيرانية على قمع المتظاهرين بالعنف"، على حد قوله.وقال ترامب في المنشور: "إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف، كما جرت عادتها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل لنجدتهم. نحن على أهبة الاستعداد.. نحن جاهزون ومستعدون للانطلاق. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر! .. الرئيس دونالد جيه. ترامب".يذكر أن الريال الإيراني سجل مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، تعليقا على تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن جميع القواعد والقوات الأمريكية في المنطقة ستعد أهدافا مشروعة في حال أقدمت واشنطن على أي "مغامرة" ضد إيران.
وكتب قاليباف على منصة "إكس" أن تصريحات ترامب الداعمة لما وصفهم بـ"مثيري الشغب" جاءت بعد فشل محاولات "عملاء ميدانيين مسلحين تابعين لأجهزة استخبارات" في تحويل احتجاجات التجار والنقابات المشروعة إلى مواجهات عنيفة، مؤكداً أن "وعي الشعب الإيراني حال دون ذلك".
وأضاف أن "الشعب الإيراني خيّب عبر تاريخه آمال أعداء أكثر خبرة"، مشددا على أن "المحتجين لا يُنظر إليهم كعملاء للخارج، بل كأبناء تحتضنهم الدولة".
وأكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن على الرئيس الأمريكي أن "يدرك أن هذا الاعتراف الرسمي يجعل جميع المصالح والقوات الأمريكية في المنطقة عرضة للاستهداف"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين موحدون ومصممون على مواجهة أي تهديد خارجي".
يأتي هذا بعد أن هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، بـ"تدخل عسكري محتمل إذا أقدمت السلطات الإيرانية على قمع المتظاهرين بالعنف"، على حد قوله.
وقال ترامب في المنشور: "إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف، كما جرت عادتها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية
ستتدخل لنجدتهم. نحن على أهبة الاستعداد.. نحن جاهزون ومستعدون للانطلاق. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر! .. الرئيس دونالد جيه. ترامب".
يذكر أن الريال الإيراني سجل مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).