إيران ردا على تهديدات ترامب: تدخل أمريكا في شؤوننا الداخلية سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حذّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن "أي تدخل أمريكي في الشؤون الداخلية الإيرانية سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها وتدمير المصالح الأمريكية"، في رد حاد على تهديدات ترامب بالتدخل لـ"إنقاذ المتظاهرين" خلال الاحتجاجات الاقتصادية الجارية في إيران، بحسب وصف الرئيس الأمريكي.
وكتب لاريجاني عبر منصة "إكس": "نميّز بين موقف التجار المحتجّين وأعمال العناصر المُخرِّبة، وعلى ترامب أن يدرك أن تدخّل الولايات المتحدة في هذا الشأن الداخلي سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها وتدمير المصالح الأمريكية".
وأضاف محذرًا: "يجب على الشعب الأمريكي أن يعلم أن ترامب هو من بدأ المغامرة، وعليهم الحرص على سلامة جنودهم".
يشار إلى أن رد لاريجاني، جاء بعد ساعات قليلة من منشور لترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، حيث هدد الرئيس الأمريكي بـ"تدخل عسكري محتمل إذا أقدمت السلطات الإيرانية على قمع المتظاهرين بالعنف"، على حد قوله.
With the statements by Israeli officials and @realDonaldTrump, what has been going on behind the scenes is now clear. We distinguish between the stance of the protesting shopkeepers and the actions of disruptive actors, and Trump should know that U.S. interference in this… pic.twitter.com/uu9R20KFFv— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) January 2, 2026
وقال ترامب في المنشور: "إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف، كما جرت عادتها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل لنجدتهم. نحن على أهبة الاستعداد.. نحن جاهزون ومحملون ومستعدون للانطلاق. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر! .. الرئيس دونالد جيه. ترامب".
وأغلق أصحاب محلات في طهران متاجرهم، يوم الاثنين الماضي، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.
وأفادت وكالة أنباء "إيلنا"، عن تنظيم تظاهرات حول أسواق عدة تقع وسط العاصمة طهران.
وأضافت الوكالة القريبة من أوساط التجار أن المحتجين: "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".
وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).