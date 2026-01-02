https://sarabic.ae/20260102/إيران-ردا-على-تهديدات-ترامب-تدخل-أمريكا-في-شؤوننا-الداخلية-سيؤدي-إلى-زعزعة-استقرار-المنطقة-بأكملها-1108829563.html

إيران ردا على تهديدات ترامب: تدخل أمريكا في شؤوننا الداخلية سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها

إيران ردا على تهديدات ترامب: تدخل أمريكا في شؤوننا الداخلية سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها

سبوتنيك عربي

حذّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن "أي تدخل أمريكي في الشؤون الداخلية الإيرانية... 02.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-02T11:55+0000

2026-01-02T11:55+0000

2026-01-02T11:55+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103694826_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_17bbc3a1c56708de361527312a3b03b0.jpg

وكتب لاريجاني عبر منصة "إكس": "نميّز بين موقف التجار المحتجّين وأعمال العناصر المُخرِّبة، وعلى ترامب أن يدرك أن تدخّل الولايات المتحدة في هذا الشأن الداخلي سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها وتدمير المصالح الأمريكية".يشار إلى أن رد لاريجاني، جاء بعد ساعات قليلة من منشور لترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، حيث هدد الرئيس الأمريكي بـ"تدخل عسكري محتمل إذا أقدمت السلطات الإيرانية على قمع المتظاهرين بالعنف"، على حد قوله.وقال ترامب في المنشور: "إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف، كما جرت عادتها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل لنجدتهم. نحن على أهبة الاستعداد.. نحن جاهزون ومحملون ومستعدون للانطلاق. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر! .. الرئيس دونالد جيه. ترامب".وأغلق أصحاب محلات في طهران متاجرهم، يوم الاثنين الماضي، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.وأفادت وكالة أنباء "إيلنا"، عن تنظيم تظاهرات حول أسواق عدة تقع وسط العاصمة طهران.وأضافت الوكالة القريبة من أوساط التجار أن المحتجين: "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).

https://sarabic.ae/20260101/إيران-تعلن-إحباط-هجوم-إلكتروني-معقد-على-البنية-التحتية-للبلاد-1108802010.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم