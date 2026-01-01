عربي
إيران تعلن إحباط هجوم إلكتروني معقد على البنية التحتية للبلاد
إيران تعلن إحباط هجوم إلكتروني معقد على البنية التحتية للبلاد
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني ستار هاشمي، اليوم الخميس، أن بلاده شهدت أحد أعقد الهجمات الإلكترونية على بنيتها التحتية، التي استهدفت إحدى... 01.01.2026
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات هاشمي جاءت خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة رشت شمالي إيران.وأكد ستار هاشمي أن إيران شهدت، يوم الأحد الماضي، أحد أكثر الهجمات الإلكترونية تعقيدا على البنية التحتية للبلاد، والتي استهدفت إحدى شركات الاتصالات، حيث نُفّذت على مرحلتين، إحداهما داخلية والأخرى خارجية.فيما لم يذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني ستار هاشمي أي تفاصيل أخرى بشأن الإلكتروني الذي تعرضت له بلاده.وأشار هاشمي إلى الإطلاق الناجح للأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة "بايا" و"كوثر" و"ظفر"، مؤكدا "قدرة إيران على احتواء الهجمات الإلكترونية المعقدة وتُمكّن هذه الأقمار الصناعية من التصدي للاختراق".وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن "الأقمار الصناعية الثلاثة المخصصة للقياس، والتي وُضعت في مداراتها، هي ثمرة تعاون شبكة معرفية تضافرت جهودها وقد حققت إنجازا مشرفا لشعب البلاد في العالم".ويشار إلى أن القمر الصناعي الإيراني "ظفر 2" رابع قمر صناعي لإيران بعد "نويد "و"تدبير "و"ظفر 1"، وهو مزود بكاميرات ملونة متعددة الأطياف ونظام تخزين بيانات متطور، ليقدم معلومات عملية للزراعة والمياه وإدارة الأزمات ويعكس نضج القدرات الفضائية الإيرانية.
تابعنا عبر
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني ستار هاشمي، اليوم الخميس، أن بلاده شهدت أحد أعقد الهجمات الإلكترونية على بنيتها التحتية، التي استهدفت إحدى شركات الاتصالات.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات هاشمي جاءت خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة رشت شمالي إيران.
وأكد ستار هاشمي أن إيران شهدت، يوم الأحد الماضي، أحد أكثر الهجمات الإلكترونية تعقيدا على البنية التحتية للبلاد، والتي استهدفت إحدى شركات الاتصالات، حيث نُفّذت على مرحلتين، إحداهما داخلية والأخرى خارجية.
ولفت إلى أن "هذا يدل على أنه بالرغم من العقوبات الظالمة، فإن دورة الإنتاج القائمة على المعرفة، وتطوير الصناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تُواصل بقوة وعزيمة".
فيما لم يذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني ستار هاشمي أي تفاصيل أخرى بشأن الإلكتروني الذي تعرضت له بلاده.
وأشار هاشمي إلى الإطلاق الناجح للأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة "بايا" و"كوثر" و"ظفر"، مؤكدا "قدرة إيران على احتواء الهجمات الإلكترونية المعقدة وتُمكّن هذه الأقمار الصناعية من التصدي للاختراق".
وأضاف أن "هذه الأقمار الصناعية هي نسخ مطورة من أقمار صناعية سابقة طُورت من قبل خبراء وأكاديميين من القطاعين الحكومي والخاص.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن "الأقمار الصناعية الثلاثة المخصصة للقياس، والتي وُضعت في مداراتها، هي ثمرة تعاون شبكة معرفية تضافرت جهودها وقد حققت إنجازا مشرفا لشعب البلاد في العالم".
ويشار إلى أن القمر الصناعي الإيراني "ظفر 2" رابع قمر صناعي لإيران بعد "نويد "و"تدبير "و"ظفر 1"، وهو مزود بكاميرات ملونة متعددة الأطياف ونظام تخزين بيانات متطور، ليقدم معلومات عملية للزراعة والمياه وإدارة الأزمات ويعكس نضج القدرات الفضائية الإيرانية.
