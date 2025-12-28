عربي
طهران تخطط لإطلاق أول قمر صناعي من قاعدة "جابهار" الفضائية الإيرانية
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات حسن سالاريه، جاءت خلال برنامج الإطلاق المتزامن لثلاثة أقمار صناعية إيرانية إلى الفضاء، مؤكدا أن طهران تخطط لإطلاق أول قمر صناعي من هذه القاعدة في المستقبل القريب.قال حسن سالاريه: "شهد هذا العام العديد من عمليات الإطلاق، وفي مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية، تم التخطيط لثلاث عمليات إطلاق؛ اثنتان منها دوليتان، ومن المتوقع إطلاق باقي الأقمار بحلول نهاية العام".وأضاف "من أهم الإجراءات الحالية تجهيز صاروخ الإطلاق لقاعدة جابهار الفضائية، والذي تم إنجاز معظمه، ولم يتبق سوى عدد محدود من الأجزاء وهناك عمليات إطلاق أخرى مُخطط لها خلال الشهر القادم، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب. قاعدة سلماس جاهزة تماما، وهي حاليا في مرحلة الاختبار التجريبي، وننتظر افتتاحها الرسمي".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن إیران تستعد لإطلاق القمر الصناعي "ظفر 2" من قاعدة "فستوتشي" الروسية باستخدام صاروخ الإطلاق الفضائي "سايوز" إلى جانب القمرين الصناعيين "كوثر" و"طلوع 3" أو "بايا".وذكرت وكالة "إرنا"، أن إطلاق القمر الصناعي الإيراني يأتي في إطار خطة لتكثيف حضورها في مجال الاتصالات الفضائية، موضحة أن القمر "ظفر 2" يعد أحد الأقمار الصناعية الإيرانية المخصصة للقياس والاستشعار عن بعد، وقد صمم بناء على طلب منظمة الفضاء الإيرانية في جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا، وسيتم وضعه في مدار أرضي منخفض.ويعود الهدف من بناء "ظفر 2" هو تطوير القدرات المحلية في تصميم وتكامل الأنظمة الفضائية والقياسات التصويرية، حيث يُصنف "ظفر 2" ضمن فئة الأقمار الصناعية التي يتراوح وزنها بين 100 و135 كيلوغراما، ويستخدم هيكلا خفيف الوزن من الألومنيوم مع تحليل الإجهاد والاهتزاز.وصمم الهيكل بطريقة تُمكنه من تحمل الأحمال الميكانيكية للإطلاق (الزلازل والصدمات والاهتزازات، فيما يستخدم القمر ألواحا شمسية ثابتة وبطاريات ليثيوم أيون فضائية لتشغيل أنظمته الفرعية.ويهدف القمر إلى تقديم بيانات عملية في مجالات الزراعة والموارد المائية وإدارة الأزمات والتخطيط العمراني، ليصبح خطوة مهمة في تعزيز قدرات إيران الفضائية واستخدامها في تطوير قطاعات حيوية.ويعتبر القمر الصناعي الإيراني "ظفر 2" رابع قمر صناعي لإيران بعد "نويد "و"تدبير "و"ظفر 1"، وهو مزود بكاميرات ملونة متعددة الأطياف ونظام تخزين بيانات متطور، ليقدم معلومات عملية للزراعة والمياه وإدارة الأزمات ويعكس نضج القدرات الفضائية الإيرانية.
طهران تخطط لإطلاق أول قمر صناعي من قاعدة "جابهار" الفضائية الإيرانية

21:35 GMT 28.12.2025
صرح رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه، اليوم الأحد، بأن من أهم الإجراءات الحالية للمنظمة تجهيز صاروخ الإطلاق لقاعدة جابهار الفضائية الإيرانية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات حسن سالاريه، جاءت خلال برنامج الإطلاق المتزامن لثلاثة أقمار صناعية إيرانية إلى الفضاء، مؤكدا أن طهران تخطط لإطلاق أول قمر صناعي من هذه القاعدة في المستقبل القريب.
قال حسن سالاريه: "شهد هذا العام العديد من عمليات الإطلاق، وفي مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية، تم التخطيط لثلاث عمليات إطلاق؛ اثنتان منها دوليتان، ومن المتوقع إطلاق باقي الأقمار بحلول نهاية العام".
وأضاف "من أهم الإجراءات الحالية تجهيز صاروخ الإطلاق لقاعدة جابهار الفضائية، والذي تم إنجاز معظمه، ولم يتبق سوى عدد محدود من الأجزاء وهناك عمليات إطلاق أخرى مُخطط لها خلال الشهر القادم، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب. قاعدة سلماس جاهزة تماما، وهي حاليا في مرحلة الاختبار التجريبي، وننتظر افتتاحها الرسمي".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن إیران تستعد لإطلاق القمر الصناعي "ظفر 2" من قاعدة "فستوتشي" الروسية باستخدام صاروخ الإطلاق الفضائي "سايوز" إلى جانب القمرين الصناعيين "كوثر" و"طلوع 3" أو "بايا".
وذكرت وكالة "إرنا"، أن إطلاق القمر الصناعي الإيراني يأتي في إطار خطة لتكثيف حضورها في مجال الاتصالات الفضائية، موضحة أن القمر "ظفر 2" يعد أحد الأقمار الصناعية الإيرانية المخصصة للقياس والاستشعار عن بعد، وقد صمم بناء على طلب منظمة الفضاء الإيرانية في جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا، وسيتم وضعه في مدار أرضي منخفض.
ويعود الهدف من بناء "ظفر 2" هو تطوير القدرات المحلية في تصميم وتكامل الأنظمة الفضائية والقياسات التصويرية، حيث يُصنف "ظفر 2" ضمن فئة الأقمار الصناعية التي يتراوح وزنها بين 100 و135 كيلوغراما، ويستخدم هيكلا خفيف الوزن من الألومنيوم مع تحليل الإجهاد والاهتزاز.
وصمم الهيكل بطريقة تُمكنه من تحمل الأحمال الميكانيكية للإطلاق (الزلازل والصدمات والاهتزازات، فيما يستخدم القمر ألواحا شمسية ثابتة وبطاريات ليثيوم أيون فضائية لتشغيل أنظمته الفرعية.
ويهدف القمر إلى تقديم بيانات عملية في مجالات الزراعة والموارد المائية وإدارة الأزمات والتخطيط العمراني، ليصبح خطوة مهمة في تعزيز قدرات إيران الفضائية واستخدامها في تطوير قطاعات حيوية.
ويعتبر القمر الصناعي الإيراني "ظفر 2" رابع قمر صناعي لإيران بعد "نويد "و"تدبير "و"ظفر 1"، وهو مزود بكاميرات ملونة متعددة الأطياف ونظام تخزين بيانات متطور، ليقدم معلومات عملية للزراعة والمياه وإدارة الأزمات ويعكس نضج القدرات الفضائية الإيرانية.
