إيران تستعد لإطلاق أول قمر صناعي مزدوج المهام

عربي
بوتين: تزويد نظام كييف بصواريخ "توماهوك" يقوض الاتجاهات الإيجابية في العلاقات الروسية الأمريكية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251005/إيران-تستعد-لإطلاق-أول-قمر-صناعي-مزدوج-المهام-1105633433.html
إيران تستعد لإطلاق أول قمر صناعي مزدوج المهام
إيران تستعد لإطلاق أول قمر صناعي مزدوج المهام
سبوتنيك عربي
أعلنت إيران، اليوم الأحد، اكتمال الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المطوّر "دونماي 1"، وهو أول قمر صناعي مزدوج المهام، يجمع بين مهام الاستشعار عن بعد... 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T07:38+0000
2025-10-05T07:38+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105633277_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_83760210e7c7c61d1601751d4d34e606.jpg
وأوضح المدير التنفيذي لشركة "أميد فضا" المعرفية في إيران، حسين شهرابي، أن القمرين السابقين "کوثر" و"هدهد"، اللذين أُطلقا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حققا نجاحات كبيرة في الاختبارات، إذ وصل "کوثر" إلى نحو 90% من أهدافه، بينما حقق "هدهد" قرابة 70%، مع الإقرار بعدم النجاح الكامل في بعض الجوانب.وأشار إلى أن "کوثر" لم يتمكن من إنتاج صور بسبب خلل في الربط بين نظام التحكم في الوضعية ونظام الطاقة الشمسية، رغم نجاحه في استقبال الإشارات من المدار، ما أدى إلى الحاجة لتطوير نسخة هجينة جديدة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما تم تحسين دقة التصوير للقمر الجديد في نطاق الأشعة القريبة من تحت الحمراء والنطاق اللوني لتصبح نحو 3.5 متر، مع تقارب كبير بين الدقة الفعلية والاختبارات الأرضية بفضل تحسين العدسات وتهيئة ظروف التشغيل.وأكد حسين شهرابي أن هناك جهودا لتطوير التطبيقات الأرضية للأقمار الصناعية وإبرام اتفاقية تعاون دولية في هذا المجال قبل الإطلاق، لتعظيم الاستفادة العلمية والتقنية من المشروع.وختم المدير التنفيذي لشركة "أميد فضا" تصريحاته بالإعلان أن القمر الصناعي "دونماي 1"، سيُطلق في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2025، باستخدام الصاروخ الحامل ذاته الذي أطلق "کوثر" و"هدهد"، على أن يتم تسليمه لجهة الإطلاق خلال أقل من شهر.
https://sarabic.ae/20250216/إيران-تعتزم-إطلاق-القمر-الاصطناعي-ناوك-إلى-الفضاء-قريبا-1097829178.html
https://sarabic.ae/20250111/إيران-تكشف-موعد-إزاحة-الستار-عن-القمر-الصناعي-بارس-2-1096695723.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105633277_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_9b61173332ec48725482a6ecdaef94b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران تستعد لإطلاق أول قمر صناعي مزدوج المهام

07:38 GMT 05.10.2025
© Photo / Unsplash/ SpaceX قمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
© Photo / Unsplash/ SpaceX
تابعنا عبر
أعلنت إيران، اليوم الأحد، اكتمال الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المطوّر "دونماي 1"، وهو أول قمر صناعي مزدوج المهام، يجمع بين مهام الاستشعار عن بعد والاتصالات.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة "أميد فضا" المعرفية في إيران، حسين شهرابي، أن القمرين السابقين "کوثر" و"هدهد"، اللذين أُطلقا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حققا نجاحات كبيرة في الاختبارات، إذ وصل "کوثر" إلى نحو 90% من أهدافه، بينما حقق "هدهد" قرابة 70%، مع الإقرار بعدم النجاح الكامل في بعض الجوانب.
وأشار إلى أن "کوثر" لم يتمكن من إنتاج صور بسبب خلل في الربط بين نظام التحكم في الوضعية ونظام الطاقة الشمسية، رغم نجاحه في استقبال الإشارات من المدار، ما أدى إلى الحاجة لتطوير نسخة هجينة جديدة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
إيران تعتزم إطلاق القمر الاصطناعي "ناوك" إلى الفضاء قريبا
16 فبراير, 12:43 GMT

و"تم تصميم المشروع الجديد "دونماي 1" على أساس دمج مهام قمري "کوثر" و"هدهد"، وحل مشاكل الاتصال بين نظام التحكم والطاقة الشمسية، وزيادة عدد الخلايا الشمسية وتحسين أنظمة الاتصال، مع إضافة وصلة "إس – براند" للتحكم الكامل من الأرض"، بحسب شهرابي.

كما تم تحسين دقة التصوير للقمر الجديد في نطاق الأشعة القريبة من تحت الحمراء والنطاق اللوني لتصبح نحو 3.5 متر، مع تقارب كبير بين الدقة الفعلية والاختبارات الأرضية بفضل تحسين العدسات وتهيئة ظروف التشغيل.
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
إيران تكشف موعد إزاحة الستار عن القمر الصناعي "بارس 2"
11 يناير, 19:00 GMT
وأكد حسين شهرابي أن هناك جهودا لتطوير التطبيقات الأرضية للأقمار الصناعية وإبرام اتفاقية تعاون دولية في هذا المجال قبل الإطلاق، لتعظيم الاستفادة العلمية والتقنية من المشروع.
وختم المدير التنفيذي لشركة "أميد فضا" تصريحاته بالإعلان أن القمر الصناعي "دونماي 1"، سيُطلق في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2025، باستخدام الصاروخ الحامل ذاته الذي أطلق "کوثر" و"هدهد"، على أن يتم تسليمه لجهة الإطلاق خلال أقل من شهر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала