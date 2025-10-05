https://sarabic.ae/20251005/إيران-تستعد-لإطلاق-أول-قمر-صناعي-مزدوج-المهام-1105633433.html
إيران تستعد لإطلاق أول قمر صناعي مزدوج المهام
إيران تستعد لإطلاق أول قمر صناعي مزدوج المهام
سبوتنيك عربي
أعلنت إيران، اليوم الأحد، اكتمال الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المطوّر "دونماي 1"، وهو أول قمر صناعي مزدوج المهام، يجمع بين مهام الاستشعار عن بعد... 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T07:38+0000
2025-10-05T07:38+0000
2025-10-05T07:38+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105633277_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_83760210e7c7c61d1601751d4d34e606.jpg
وأوضح المدير التنفيذي لشركة "أميد فضا" المعرفية في إيران، حسين شهرابي، أن القمرين السابقين "کوثر" و"هدهد"، اللذين أُطلقا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حققا نجاحات كبيرة في الاختبارات، إذ وصل "کوثر" إلى نحو 90% من أهدافه، بينما حقق "هدهد" قرابة 70%، مع الإقرار بعدم النجاح الكامل في بعض الجوانب.وأشار إلى أن "کوثر" لم يتمكن من إنتاج صور بسبب خلل في الربط بين نظام التحكم في الوضعية ونظام الطاقة الشمسية، رغم نجاحه في استقبال الإشارات من المدار، ما أدى إلى الحاجة لتطوير نسخة هجينة جديدة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما تم تحسين دقة التصوير للقمر الجديد في نطاق الأشعة القريبة من تحت الحمراء والنطاق اللوني لتصبح نحو 3.5 متر، مع تقارب كبير بين الدقة الفعلية والاختبارات الأرضية بفضل تحسين العدسات وتهيئة ظروف التشغيل.وأكد حسين شهرابي أن هناك جهودا لتطوير التطبيقات الأرضية للأقمار الصناعية وإبرام اتفاقية تعاون دولية في هذا المجال قبل الإطلاق، لتعظيم الاستفادة العلمية والتقنية من المشروع.وختم المدير التنفيذي لشركة "أميد فضا" تصريحاته بالإعلان أن القمر الصناعي "دونماي 1"، سيُطلق في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2025، باستخدام الصاروخ الحامل ذاته الذي أطلق "کوثر" و"هدهد"، على أن يتم تسليمه لجهة الإطلاق خلال أقل من شهر.
https://sarabic.ae/20250216/إيران-تعتزم-إطلاق-القمر-الاصطناعي-ناوك-إلى-الفضاء-قريبا-1097829178.html
https://sarabic.ae/20250111/إيران-تكشف-موعد-إزاحة-الستار-عن-القمر-الصناعي-بارس-2-1096695723.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105633277_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_9b61173332ec48725482a6ecdaef94b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تستعد لإطلاق أول قمر صناعي مزدوج المهام
أعلنت إيران، اليوم الأحد، اكتمال الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المطوّر "دونماي 1"، وهو أول قمر صناعي مزدوج المهام، يجمع بين مهام الاستشعار عن بعد والاتصالات.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة "أميد فضا" المعرفية في إيران، حسين شهرابي، أن القمرين السابقين "کوثر" و"هدهد"، اللذين أُطلقا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حققا نجاحات كبيرة في الاختبارات، إذ وصل "کوثر" إلى نحو 90% من أهدافه، بينما حقق "هدهد" قرابة 70%، مع الإقرار بعدم النجاح الكامل في بعض الجوانب.
وأشار إلى أن "کوثر" لم يتمكن من إنتاج صور بسبب خلل في الربط بين نظام التحكم في الوضعية ونظام الطاقة الشمسية، رغم نجاحه في استقبال الإشارات من المدار، ما أدى إلى الحاجة لتطوير نسخة هجينة جديدة، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
و"تم تصميم المشروع الجديد "دونماي 1" على أساس دمج مهام قمري "کوثر" و"هدهد"، وحل مشاكل الاتصال بين نظام التحكم والطاقة الشمسية، وزيادة عدد الخلايا الشمسية وتحسين أنظمة الاتصال، مع إضافة وصلة "إس – براند" للتحكم الكامل من الأرض"، بحسب شهرابي.
كما تم تحسين دقة التصوير للقمر الجديد في نطاق الأشعة القريبة من تحت الحمراء والنطاق اللوني لتصبح نحو 3.5 متر، مع تقارب كبير بين الدقة الفعلية والاختبارات الأرضية بفضل تحسين العدسات وتهيئة ظروف التشغيل.
وأكد حسين شهرابي أن هناك جهودا لتطوير التطبيقات الأرضية للأقمار الصناعية وإبرام اتفاقية تعاون دولية في هذا المجال قبل الإطلاق، لتعظيم الاستفادة العلمية والتقنية من المشروع.
وختم المدير التنفيذي لشركة "أميد فضا" تصريحاته بالإعلان أن القمر الصناعي "دونماي 1"، سيُطلق في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2025، باستخدام الصاروخ الحامل ذاته الذي أطلق "کوثر" و"هدهد"، على أن يتم تسليمه لجهة الإطلاق خلال أقل من شهر.