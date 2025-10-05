https://sarabic.ae/20251005/إيران-تستعد-لإطلاق-أول-قمر-صناعي-مزدوج-المهام-1105633433.html

إيران تستعد لإطلاق أول قمر صناعي مزدوج المهام

إيران تستعد لإطلاق أول قمر صناعي مزدوج المهام

سبوتنيك عربي

أعلنت إيران، اليوم الأحد، اكتمال الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المطوّر "دونماي 1"، وهو أول قمر صناعي مزدوج المهام، يجمع بين مهام الاستشعار عن بعد... 05.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-05T07:38+0000

2025-10-05T07:38+0000

2025-10-05T07:38+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105633277_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_83760210e7c7c61d1601751d4d34e606.jpg

وأوضح المدير التنفيذي لشركة "أميد فضا" المعرفية في إيران، حسين شهرابي، أن القمرين السابقين "کوثر" و"هدهد"، اللذين أُطلقا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حققا نجاحات كبيرة في الاختبارات، إذ وصل "کوثر" إلى نحو 90% من أهدافه، بينما حقق "هدهد" قرابة 70%، مع الإقرار بعدم النجاح الكامل في بعض الجوانب.وأشار إلى أن "کوثر" لم يتمكن من إنتاج صور بسبب خلل في الربط بين نظام التحكم في الوضعية ونظام الطاقة الشمسية، رغم نجاحه في استقبال الإشارات من المدار، ما أدى إلى الحاجة لتطوير نسخة هجينة جديدة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما تم تحسين دقة التصوير للقمر الجديد في نطاق الأشعة القريبة من تحت الحمراء والنطاق اللوني لتصبح نحو 3.5 متر، مع تقارب كبير بين الدقة الفعلية والاختبارات الأرضية بفضل تحسين العدسات وتهيئة ظروف التشغيل.وأكد حسين شهرابي أن هناك جهودا لتطوير التطبيقات الأرضية للأقمار الصناعية وإبرام اتفاقية تعاون دولية في هذا المجال قبل الإطلاق، لتعظيم الاستفادة العلمية والتقنية من المشروع.وختم المدير التنفيذي لشركة "أميد فضا" تصريحاته بالإعلان أن القمر الصناعي "دونماي 1"، سيُطلق في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2025، باستخدام الصاروخ الحامل ذاته الذي أطلق "کوثر" و"هدهد"، على أن يتم تسليمه لجهة الإطلاق خلال أقل من شهر.

https://sarabic.ae/20250216/إيران-تعتزم-إطلاق-القمر-الاصطناعي-ناوك-إلى-الفضاء-قريبا-1097829178.html

https://sarabic.ae/20250111/إيران-تكشف-موعد-إزاحة-الستار-عن-القمر-الصناعي-بارس-2-1096695723.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار