إيران تعتزم إطلاق القمر الاصطناعي "ناوك" إلى الفضاء قريبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:17 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:33 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة تحقيق تسوية دائمة للأزمة الأوكرانية، وإسرائيل ترفض المقترح الفرنسي للانسحاب من لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:17 GMT
21 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:38 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250216/إيران-تعتزم-إطلاق-القمر-الاصطناعي-ناوك-إلى-الفضاء-قريبا-1097829178.html
إيران تعتزم إطلاق القمر الاصطناعي "ناوك" إلى الفضاء قريبا
إيران تعتزم إطلاق القمر الاصطناعي "ناوك" إلى الفضاء قريبا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، اليوم الأحد، أن إطلاق القمر الاصطناعي "نافوك" سيكون خلال الأيام المقبلة. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T12:43+0000
2025-02-16T12:43+0000
إيران
أخبار إيران
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/04/1050334541_108:0:1393:723_1920x0_80_0_0_82cfe529a25f0ef9a52a5e7ceccf4341.jpg
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن الوزير الإيراني، تأكيده على تسريع تطوير الأنشطة خاصة شبكة اتصالات الجيل الخامس (5G) والقدرات القائمة في توسيع الدبلوماسية التقنية.وأوضحت أن تصريحات ستار هاشمي جاءت خلال اجتماع مساعدي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبحضور النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف.وأكد الوزير الإيراني أن "هذا القمر الاصطناعي الصغير الذي يبلغ وزنه 40 كلغ هو نتيجة لجهود معهد أبحاث الفضاء الإيراني ويتم إطلاقه إلى الفضاء عبر حامل الأقمار الصناعية صاروخ "سيمرغ " المطور بهدف تعزيز الاتصالات السلكية واللاسلكية الإيرانية، وهو خطوة أساسية للوصول إلى المدار الجغرافي".وأشار ستار هاشمي إلى ضرورة "تحقيق حصة 10% للاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي استنادا الى خطة التنمية السابعة، وزيادة حجم الاقتصاد الرقمي"، منوها إلى "أولوية الذكاء في وزارة الاتصالات، والحكومة تحاول تحديد حزمة محددة ونظرة مشتركة للعمليات والأنظمة المتعلقة بالتنظيم الإداري والتوظيف حول الحكومة الإلكترونية".وأكد أن "الوزارة تسعى إلى إنشاء هيئة تنظيمية وطنية قوية تعتمد على الخبراء للاستفادة من القدرات المتنوعة للقطاع الخاص لتنمية الاقتصاد الرقمي وحل مشاكل الشركات الرقمية التي أوجدها النهج القطاعي في المنافسة مع القطاع الخاص".يشار إلى أن إيران نجحت في إطلاق قمرها الصناعي "شمران - 1"، في الرابع عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو مخصص لأهداف البحث العلمي، وتم إطلاقه بواسطة حامل الأقمار الصناعية "قائم - 100" وتم وضعه بنجاح على مدار الأرض بمسافة 550 كم.ونقلت وكالة "إرنا"، أن نجاح إطلاق القمر الصناعي البحثي جاء بفضل تعاون المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية "ساريان" بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي وشركات قائمة على المعرفة الخاصة، بتصميم وبناء القمر الصناعي البحثي "شمران -1".يشار إلى أن القمر الصناعي "شمران -1" يزن نحو 60 كيلوغراما، ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع.
https://sarabic.ae/20241005/إيران-تعتزم-إطلاق-القمر-الاصطناعي-الاستشعاري-كوثر-إلى-الفضاء-قريبا-1093466300.html
https://sarabic.ae/20240615/رئيس-منظمة-الفضاء-الإيرانية-سنطلق-قمرين-صناعيين-جديدين-خلال-الشهر-المقبل-1089885205.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/04/1050334541_268:0:1232:723_1920x0_80_0_0_b923ca911d7a1e4d3255d89b79fd18b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الأخبار

إيران تعتزم إطلاق القمر الاصطناعي "ناوك" إلى الفضاء قريبا

12:43 GMT 16.02.2025
© Photo / JAXAقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Photo / JAXA
تابعنا عبر
أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، اليوم الأحد، أن إطلاق القمر الاصطناعي "نافوك" سيكون خلال الأيام المقبلة.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن الوزير الإيراني، تأكيده على تسريع تطوير الأنشطة خاصة شبكة اتصالات الجيل الخامس (5G) والقدرات القائمة في توسيع الدبلوماسية التقنية.
قمر صناعي مشتعل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
مجتمع
إيران تعتزم إطلاق القمر الاصطناعي الاستشعاري "كوثر" إلى الفضاء قريبا
5 أكتوبر 2024, 16:37 GMT
وأوضحت أن تصريحات ستار هاشمي جاءت خلال اجتماع مساعدي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبحضور النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف.
وأكد الوزير الإيراني أن "هذا القمر الاصطناعي الصغير الذي يبلغ وزنه 40 كلغ هو نتيجة لجهود معهد أبحاث الفضاء الإيراني ويتم إطلاقه إلى الفضاء عبر حامل الأقمار الصناعية صاروخ "سيمرغ " المطور بهدف تعزيز الاتصالات السلكية واللاسلكية الإيرانية، وهو خطوة أساسية للوصول إلى المدار الجغرافي".
وأشار ستار هاشمي إلى ضرورة "تحقيق حصة 10% للاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي استنادا الى خطة التنمية السابعة، وزيادة حجم الاقتصاد الرقمي"، منوها إلى "أولوية الذكاء في وزارة الاتصالات، والحكومة تحاول تحديد حزمة محددة ونظرة مشتركة للعمليات والأنظمة المتعلقة بالتنظيم الإداري والتوظيف حول الحكومة الإلكترونية".
وأكد أن "الوزارة تسعى إلى إنشاء هيئة تنظيمية وطنية قوية تعتمد على الخبراء للاستفادة من القدرات المتنوعة للقطاع الخاص لتنمية الاقتصاد الرقمي وحل مشاكل الشركات الرقمية التي أوجدها النهج القطاعي في المنافسة مع القطاع الخاص".
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: سنطلق قمرين صناعيين جديدين خلال الشهر المقبل
15 يونيو 2024, 08:54 GMT
يشار إلى أن إيران نجحت في إطلاق قمرها الصناعي "شمران - 1"، في الرابع عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو مخصص لأهداف البحث العلمي، وتم إطلاقه بواسطة حامل الأقمار الصناعية "قائم - 100" وتم وضعه بنجاح على مدار الأرض بمسافة 550 كم.
ونقلت وكالة "إرنا"، أن نجاح إطلاق القمر الصناعي البحثي جاء بفضل تعاون المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية "ساريان" بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي وشركات قائمة على المعرفة الخاصة، بتصميم وبناء القمر الصناعي البحثي "شمران -1".
يشار إلى أن القمر الصناعي "شمران -1" يزن نحو 60 كيلوغراما، ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала