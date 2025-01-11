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https://sarabic.ae/20250111/إيران-تكشف-موعد-إزاحة-الستار-عن-القمر-الصناعي-بارس-2-1096695723.html
إيران تكشف موعد إزاحة الستار عن القمر الصناعي "بارس 2"
إيران تكشف موعد إزاحة الستار عن القمر الصناعي "بارس 2"
سبوتنيك عربي
كشف رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه، اليوم السبت، عن موعد إزاحة الستار عن القمر الصناعي "بارس 2". 11.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأجرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، مقابلة مع حسن سالاريه، أوضح من خلالها أن القمر الصناعي "بارس 2"، سيزاح عنه الستار خلال أيام قليلة، في ذكرى انتصار الثورة الإيرانية الـ46.وأكد المسؤول الإيراني أن القمر الصناعي "بارس 3" قيد الإنشاء، وأن "بارس 2" يتمتع بقدرة تصوير بالأبيض والأسود، بدقة أفضل من 4 أمتار، وهو من تصنيع شركة "صا إيران".وقال حسن سالاريه: "سيتم الكشف عن هذا القمر الصناعي، وهو الجيل الأكثر تقدمًا من القمر الصناعي "بارس 1"، ويتمتع بقدرات أكثر اتساعًا".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في سبتمبر/ أيلول من العام 2023، "إطلاق القمر الصناعي "نور 3" بنجاح في مدار الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية التابعة له.وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية، حسين دليريان، قال إنه "تم وضع القمر الصناعي "نور 3" بنجاح في مدار الأرض بفاصلة 450 كيلومترًا عن الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني"، مهنأ جميع المتخصصين في صناعة الفضاء على هذا النجاح.يذكر أن القمر الصناعي الإيراني "طلوع 3"، يتمتع بدقة تصوير تصل إلى 5 أمتار أحادية الطيف و10 أمتار ملونة، ويبلغ وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، وقد تم تصميمه وصنعه من قبل خبراء إيرانيين بالاعتماد على الخبرات المحلية.ومن المميزات التي يتمتع بها القمر الصناعي أيضا، والذي سيتم وضعه في مدار "ليو"، إمكانية إرسال الصور المطلوبة لمختلف الاستخدامات في مجالات الزراعة والموارد المائية وإدارة المخاطر الطبيعية وغيرها إلى منظمة الفضاء الإيرانية.
https://sarabic.ae/20241231/إیران-تعلن-إطلاق-قمري-ناهيد-1-وناهيد-2-قريبا-1096372953.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

إيران تكشف موعد إزاحة الستار عن القمر الصناعي "بارس 2"

19:00 GMT 11.01.2025
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Photo / CCO
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كشف رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه، اليوم السبت، عن موعد إزاحة الستار عن القمر الصناعي "بارس 2".
وأجرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، مقابلة مع حسن سالاريه، أوضح من خلالها أن القمر الصناعي "بارس 2"، سيزاح عنه الستار خلال أيام قليلة، في ذكرى انتصار الثورة الإيرانية الـ46.
وأكد المسؤول الإيراني أن القمر الصناعي "بارس 3" قيد الإنشاء، وأن "بارس 2" يتمتع بقدرة تصوير بالأبيض والأسود، بدقة أفضل من 4 أمتار، وهو من تصنيع شركة "صا إيران".
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وقال حسن سالاريه: "سيتم الكشف عن هذا القمر الصناعي، وهو الجيل الأكثر تقدمًا من القمر الصناعي "بارس 1"، ويتمتع بقدرات أكثر اتساعًا".
ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه يمكن استخدام القمر الصناعي "بارس 2" كأحد المنصات المهمة لأقمار الاستشعار الإيرانية، وهي الأقمار التي تشكل مجتمعة نظام أقمار صناعية استشعارية لإعداد وإرسال صور عالية الجودة من النقاط المطلوبة في الوقت المناسب.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في سبتمبر/ أيلول من العام 2023، "إطلاق القمر الصناعي "نور 3" بنجاح في مدار الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية التابعة له.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية، حسين دليريان، قال إنه "تم وضع القمر الصناعي "نور 3" بنجاح في مدار الأرض بفاصلة 450 كيلومترًا عن الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني"، مهنأ جميع المتخصصين في صناعة الفضاء على هذا النجاح.
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يذكر أن القمر الصناعي الإيراني "طلوع 3"، يتمتع بدقة تصوير تصل إلى 5 أمتار أحادية الطيف و10 أمتار ملونة، ويبلغ وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، وقد تم تصميمه وصنعه من قبل خبراء إيرانيين بالاعتماد على الخبرات المحلية.
ومن المميزات التي يتمتع بها القمر الصناعي أيضا، والذي سيتم وضعه في مدار "ليو"، إمكانية إرسال الصور المطلوبة لمختلف الاستخدامات في مجالات الزراعة والموارد المائية وإدارة المخاطر الطبيعية وغيرها إلى منظمة الفضاء الإيرانية.
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