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إیران تعلن إطلاق قمري "ناهيد 1" و"ناهيد 2" قريبا
إیران تعلن إطلاق قمري "ناهيد 1" و"ناهيد 2" قريبا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه، اليوم الثلاثاء، إطلاق قمري "ناهيد 1" و"ناهيد 2" قريبا. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، أن "القمر الصناعي "بارس 2" يتمتع بدقة تصوير تصل إلى مترين، وسيتم إزاحة الستار عنه قريبا.وأكد أن معهد أبحاث الفضاء الإيراني يعمل على تطوير القمر الصناعي "بارس 3"، والذي يتميز بدقة تصوير تبلغ مترين أيضا، مضيفا أن القمر الصناعي "مهدا"، الذي ما زال يتلقى إشاراته، يشتمل على منصات لتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT).وأفاد حسن سالاريه بأن قمري "ناهيد 1" و"ناهيد 2"، اللذان تم الكشف عن النماذج التجريبية لهما العام الماضي، سيتم إطلاق نماذجهما التجريبية قريبا، مشيرا إلى أن هذه الأقمار تعمل بتقنية النطاق العريض (Q Band).ولفت رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه، إلى أن القمر الصناعي "ناهيد 3" قيد الإنشاء حاليا، ولديه الإمكانية لتطوير منظومات فضائية متكاملة.وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، "إطلاق القمر الصناعي "نور 3" بنجاح في مدار الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية التابعة له.وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية، حسين دليريان، قال إنه "تم وضع القمر الصناعي “نور 3” بنجاح في مدار الأرض بفاصلة 450 كيلومترًا عن الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني الصناعي قبل لحظات"، مهنأ جميع المتخصصين في صناعة الفضاء على هذا النجاح.يذكر أن "القمر الصناعي الإيراني "طلوع 3"، يتمتع بدقة تصوير تصل إلى 5 أمتار أحادية الطيف و10 أمتار ملونة، ويبلغ وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، وقد تم تصميمه وصنعه من قبل خبراء إيران بالاعتماد على الطاقات الداخلية".ومن المميزات التي يتمتع بها القمر الصناعي أيضا، والذي سيتم وضعه في مدار ليو، إمكانية إرسال الصور المطلوبة لمختلف الاستخدامات فى مجالات الزراعة والموارد المائية وإدارة المخاطر الطبيعية وغيرها إلى منظمة الفضاء الإيرانية.
https://sarabic.ae/20241102/كوثر-وهدهد-إيران-تكشف-عن-قمرين-صناعيين-سيتم-إطلاقهما-من-روسيا-1094418992.html
https://sarabic.ae/20241115/إيران-تعتزم-إطلاق-القمر-الصناعي-نور-4-1094817832.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إیران تعلن إطلاق قمري "ناهيد 1" و"ناهيد 2" قريبا

21:45 GMT 31.12.2024
© Photo / JAXAقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© Photo / JAXA
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أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه، اليوم الثلاثاء، إطلاق قمري "ناهيد 1" و"ناهيد 2" قريبا.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، أن "القمر الصناعي "بارس 2" يتمتع بدقة تصوير تصل إلى مترين، وسيتم إزاحة الستار عنه قريبا.
اطلاق صاروخ حامل سويوز-2.1أ، مركبة فضائية بروغريس ام- اس-16، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
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2 نوفمبر, 12:07 GMT
وأكد أن معهد أبحاث الفضاء الإيراني يعمل على تطوير القمر الصناعي "بارس 3"، والذي يتميز بدقة تصوير تبلغ مترين أيضا، مضيفا أن القمر الصناعي "مهدا"، الذي ما زال يتلقى إشاراته، يشتمل على منصات لتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT).
وأفاد حسن سالاريه بأن قمري "ناهيد 1" و"ناهيد 2"، اللذان تم الكشف عن النماذج التجريبية لهما العام الماضي، سيتم إطلاق نماذجهما التجريبية قريبا، مشيرا إلى أن هذه الأقمار تعمل بتقنية النطاق العريض (Q Band).
ولفت رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه، إلى أن القمر الصناعي "ناهيد 3" قيد الإنشاء حاليا، ولديه الإمكانية لتطوير منظومات فضائية متكاملة.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، "إطلاق القمر الصناعي "نور 3" بنجاح في مدار الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية التابعة له.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية، حسين دليريان، قال إنه "تم وضع القمر الصناعي “نور 3” بنجاح في مدار الأرض بفاصلة 450 كيلومترًا عن الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني الصناعي قبل لحظات"، مهنأ جميع المتخصصين في صناعة الفضاء على هذا النجاح.
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
إيران تعتزم إطلاق القمر الصناعي "نور 4"
15 نوفمبر, 06:47 GMT
يذكر أن "القمر الصناعي الإيراني "طلوع 3"، يتمتع بدقة تصوير تصل إلى 5 أمتار أحادية الطيف و10 أمتار ملونة، ويبلغ وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، وقد تم تصميمه وصنعه من قبل خبراء إيران بالاعتماد على الطاقات الداخلية".
ومن المميزات التي يتمتع بها القمر الصناعي أيضا، والذي سيتم وضعه في مدار ليو، إمكانية إرسال الصور المطلوبة لمختلف الاستخدامات فى مجالات الزراعة والموارد المائية وإدارة المخاطر الطبيعية وغيرها إلى منظمة الفضاء الإيرانية.
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