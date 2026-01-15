https://sarabic.ae/20260115/خبير-بوتين-يوجه-رسالة-للعالم-بأن-السلام-لا-يتحقق-بالتصرفات-الأحادية-1109284035.html

خبير: بوتين يوجه رسالة للعالم بأن السلام لا يتحقق بالتصرفات الأحادية

اعتبر الخبير السوري في العلاقات الروسية، الدكتور سامر عثمان، أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحمل رسالة واضحة مفادها أن الأمن والسلام العالميين لا يمكن... 15.01.2026

2026-01-15T19:34+0000

2026-01-15T19:34+0000

2026-01-15T19:34+0000

وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى عثمان أن "المحتوى الذي يريد أن يقدمه بوتين، أن العالم لا يمكن أن يدار من قطب واحد، والتصرفات الأحادية التي يتصرفها البعض لن تجدي ولن تصل بشعوب العالم إلى السلام"، معتبرا أن "من لا يملكون القوة يبتعدون دائما عن الجلوس والمفاوضات باعتبار أن ليس لديهم أوراقا أصلا ليفاوضوا أحدا، لهذا فهي رسالة سلام تدل على قوة روسيا بكل المجالات، وبالتالي القوي هو الشخص الذي يستطيع أن يجيد الدبلوماسية الدولية".وحول ما هو مطلوب اليوم من الأطراف الغربية لبناء هذا السلام، قال عثمان: "الدبلوماسية بالجلوس على طاولة المفاوضات الواقعية"، متابعا: "اليوم من غير المعقول أن تكون ضعيفا أو خاسرا أو لا تمتلك أوراقا تفاوضية قوية وتجلس على طاولة المفاوضات وتفرض شروطا خيالية لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع".وشدد الخبير في العلاقات الروسي، أن "أوبك+" هي المنظومة الأهم في إنتاج وتسويق النفط في العالم، مضيفا أن اختيار سان بطرسبورغ لتكون مقرا للاجتماع المقبل، رسالة مهمة من روسيا"، مؤكدا أنه "عندما يكون هناك توافق ما بين أبرز منتجي النفط في العالم هذا سينعكس بشكل إيجابي على أسعار وإستقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية".الكرملين يؤكد انفتاح بوتين على التوصل للتسوية ويتفق مع ترامب حول قيام زيلينكسي بعرقلتها

