خبير: بوتين يوجه رسالة للعالم بأن السلام لا يتحقق بالتصرفات الأحادية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260115/خبير-بوتين-يوجه-رسالة-للعالم-بأن-السلام-لا-يتحقق-بالتصرفات-الأحادية-1109284035.html
خبير: بوتين يوجه رسالة للعالم بأن السلام لا يتحقق بالتصرفات الأحادية
خبير: بوتين يوجه رسالة للعالم بأن السلام لا يتحقق بالتصرفات الأحادية
سبوتنيك عربي
اعتبر الخبير السوري في العلاقات الروسية، الدكتور سامر عثمان، أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحمل رسالة واضحة مفادها أن الأمن والسلام العالميين لا يمكن... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T19:34+0000
2026-01-15T19:34+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084079853_0:0:2968:1671_1920x0_80_0_0_d5eac276dc637c1876bf6a7757dc02c6.jpg
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى عثمان أن "المحتوى الذي يريد أن يقدمه بوتين، أن العالم لا يمكن أن يدار من قطب واحد، والتصرفات الأحادية التي يتصرفها البعض لن تجدي ولن تصل بشعوب العالم إلى السلام"، معتبرا أن "من لا يملكون القوة يبتعدون دائما عن الجلوس والمفاوضات باعتبار أن ليس لديهم أوراقا أصلا ليفاوضوا أحدا، لهذا فهي رسالة سلام تدل على قوة روسيا بكل المجالات، وبالتالي القوي هو الشخص الذي يستطيع أن يجيد الدبلوماسية الدولية".وحول ما هو مطلوب اليوم من الأطراف الغربية لبناء هذا السلام، قال عثمان: "الدبلوماسية بالجلوس على طاولة المفاوضات الواقعية"، متابعا: "اليوم من غير المعقول أن تكون ضعيفا أو خاسرا أو لا تمتلك أوراقا تفاوضية قوية وتجلس على طاولة المفاوضات وتفرض شروطا خيالية لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع".وشدد الخبير في العلاقات الروسي، أن "أوبك+" هي المنظومة الأهم في إنتاج وتسويق النفط في العالم، مضيفا أن اختيار سان بطرسبورغ لتكون مقرا للاجتماع المقبل، رسالة مهمة من روسيا"، مؤكدا أنه "عندما يكون هناك توافق ما بين أبرز منتجي النفط في العالم هذا سينعكس بشكل إيجابي على أسعار وإستقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية".
https://sarabic.ae/20260115/بث-مباشر-بوتين-يتسلم-أوراق-اعتماد-سفراء-أجانب-في-روسيا-1109262176.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084079853_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_06b1fde791afb1acdc7d879e83f78944.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري

خبير: بوتين يوجه رسالة للعالم بأن السلام لا يتحقق بالتصرفات الأحادية

19:34 GMT 15.01.2026
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
حصري
حصري
اعتبر الخبير السوري في العلاقات الروسية، الدكتور سامر عثمان، أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحمل رسالة واضحة مفادها أن الأمن والسلام العالميين لا يمكن تحقيقهما من خلال سياسات أحادية أو هيمنة قطب واحد، مؤكدا أن التعددية القطبية والدبلوماسية الواقعية هما الطريق إلى الاستقرار.
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى عثمان أن "المحتوى الذي يريد أن يقدمه بوتين، أن العالم لا يمكن أن يدار من قطب واحد، والتصرفات الأحادية التي يتصرفها البعض لن تجدي ولن تصل بشعوب العالم إلى السلام"، معتبرا أن "من لا يملكون القوة يبتعدون دائما عن الجلوس والمفاوضات باعتبار أن ليس لديهم أوراقا أصلا ليفاوضوا أحدا، لهذا فهي رسالة سلام تدل على قوة روسيا بكل المجالات، وبالتالي القوي هو الشخص الذي يستطيع أن يجيد الدبلوماسية الدولية".

وتابع أن "الرئيس بوتين يريد أن يرسل رسالة إلى الدول مفادها أنه لا يمكن أن نصل إلى حياة وأمان بالتصرفات الأحادية، خاصة بعد الذي حدث في فنزويلا.. وما يحدث في إيران، إضافة إلى محاولات الاعتداء على العرق الروسي الموجود في بعض المناطق الأوكرانية"، مؤكد أنه "عندما تكون هناك أقطاب متعددة في العالم يكون هناك مجال للسلام أكثر"، لافتا إلى أن "التفرد بالقرار الدولي لا يصل بشعوب العالم إلى الأمان والاستقرار".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
بوتين: روسيا منفتحة دائما على بناء علاقات متكافئة ومتبادلة المنفعة مع الشركاء الدوليين
13:21 GMT
وحول ما هو مطلوب اليوم من الأطراف الغربية لبناء هذا السلام، قال عثمان: "الدبلوماسية بالجلوس على طاولة المفاوضات الواقعية"، متابعا: "اليوم من غير المعقول أن تكون ضعيفا أو خاسرا أو لا تمتلك أوراقا تفاوضية قوية وتجلس على طاولة المفاوضات وتفرض شروطا خيالية لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع".

ورأى أن "هناك نوعا من الانفتاح بالعلاقات السياسية والخارجية وخصوصا بملف أوكرانيا بين روسيا والولايات المتحدة، كما أن خيار الرئيس بوتين التفاوض مع الجانب الأمريكي بشكل مباشر هو الخيار الصحيح"، لافتا ألى أن "باب الدبلوماسية الروسية مفتوح على مصراعيه والقوي في الدبلوماسية، قوي على الأرض".

وشدد الخبير في العلاقات الروسي، أن "أوبك+" هي المنظومة الأهم في إنتاج وتسويق النفط في العالم، مضيفا أن اختيار سان بطرسبورغ لتكون مقرا للاجتماع المقبل، رسالة مهمة من روسيا"، مؤكدا أنه "عندما يكون هناك توافق ما بين أبرز منتجي النفط في العالم هذا سينعكس بشكل إيجابي على أسعار وإستقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية".
