https://sarabic.ae/20260115/بث-مباشر-بوتين-يتسلم-أوراق-اعتماد-سفراء-أجانب-في-روسيا-1109262176.html

بث مباشر... بوتين يتسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب في روسيا

بث مباشر... بوتين يتسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب في روسيا

سبوتنيك عربي

يتسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد في العاصمة الروسية موسكو. 15.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-15T13:21+0000

2026-01-15T13:21+0000

2026-01-15T13:54+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سفراء

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109262001_0:0:2554:1438_1920x0_80_0_0_c9c5923a58f05ef8899773aadc311f07.jpg

قال بوتين، متحدثا في حفل تقديم أوراق اعتماده في الكرملين: "ينعقد اجتماعنا في بداية عام جديد، ونحن جميعاً نضع خططا للمستقبل، ونأمل بالطبع أن تصبح الصعوبات والمشاق، والخلافات والصراعات المتبادلة، شيئاً من الماضي. أغتنم هذه الفرصة لأتمنى لكم ولعائلاتكم ولشعوب الدول التي تمثلونها من صميم قلبي الازدهار والنجاح في عام 2026".وأكد أن روسيا انتهجت وستواصل انتهاج سياسة خارجية متوازنة وبنّاءة، قائلا: "لطالما انتهجت بلادنا وستواصل انتهاج سياسة خارجية متوازنة وبنّاءة تأخذ في الاعتبار مصالحنا الوطنية والاتجاهات الموضوعية في التنمية العالمية".وأضاف: "الاستقرار والأمن في العالم الحديث يعتمدان بشكل مباشر على قدرة الدول على التعاون".وتابع: "الشراكة المفتوحة والصادقة بين الدول توفر فرصًا لحل حتى أصعب المشاكل".وأضاف: "ليس من قبيل الصدفة أن يقولوا، السلام لا يأتي من تلقاء نفسه، إنه يبنى، يوم بعد يوم. السلام يتطلب جهدا ومسؤولية واختيارا واعيا".وتابع: "عشرات الدول في العالم تعاني حاليًا من الفوضى وانعدام القانون، ولا تملك الموارد اللازمة للدفاع عن نفسها".وأكمل: "روسيا ملتزمة التزاما صادقا بمبادئ النظام العالمي متعدد الأقطاب. روسيا مصممة على الحفاظ على علاقات مفتوحة مع أولئك المستعدين للتعاون".وأضاف: "علينا أن نطالب جميع أعضاء المجتمع الدولي بالامتثال للقانون الدولي، ولا يمكن ضمان أمن بعض الدول على حساب دول أخرى".وشارك في المراسم رؤساء البعثات الدبلوماسية لكل من سلوفاكيا (بيتر بريبوتن)، وسلوفينيا (ألينكا سوهخادولنيك)، وفرنسا (نيكولا لويس ماري أوليفييه دي ريفيير)، والصومال (محمد أبو بكر زبير).وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع السفراء الأجانب الجدد في الكرملين، سيطرح رؤية روسيا بشأن العلاقات مع الدول الأخرى وكذلك تقييماته.وقال بيسكوف للصحفيين: "سيلقي الرئيس كلمة أمام السفراء الوافدين (الجدد)، وسيركز خطابه على مسائل السياسة الخارجية الرئيسية، بما في ذلك رؤيته الأساسية بخصوص العلاقات المتبادلة مع الدول التي سيحضر سفراؤها مراسم الاستقبال، سيكون هذا الخطاب ذا طبيعة سياسية خارجية، حيث يعرض الرئيس رؤيته بخصوص الوضع الحالي ويطرح تقييماته".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

بوتين يتسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب في روسيا سبوتنيك عربي تسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوراق اعتماد السفراء الأجانب الجدد في موسكو. وشارك في المراسم رؤساء البعثات الدبلوماسية لكل من سلوفاكيا (بيتر بريبوتن)، وسلوفينيا (ألينكا سوهخادولنيك)، وفرنسا (نيكولا لويس ماري أوليفييه دي ريفيير)، والصومال (محمد أبو بكر زبير). 2026-01-15T13:21+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, سفراء, видео