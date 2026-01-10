https://sarabic.ae/20260110/عراقجي-واشنطن-سعت-لتكرار-سيناريو-فنزويلا-في-إيران-1109084489.html

عراقجي: واشنطن سعت لتكرار سيناريو فنزويلا في إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن "الولايات المتحدة كانت تعتزم تنفيذ ذات المخطط الذي شهدته فنزويلا في إيران، إلا أنها لم تحقق مآربها". 10.01.2026, سبوتنيك عربي

ووفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أوضح عراقجي، خلال مقابلة تليفزيوينة، أن "الأوضاع العامة في إيران جيدة، رغم وجود بعض التحديات الناجمة عن العقوبات ونقاط الضعف الاقتصادية".وفي معرض إشارته إلى “حرب الـ12 يوماً” التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران، قال عراقجي: “لقد خططوا لتكرار تجربة فنزويلا في إيران، وتوهموا بقدرتهم على إرغام طهران على الاستسلام في غضون ثلاثة أيام، لكنهم فشلوا في ذلك”.وأكد عراقجي: "نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق عادل ومشرف يقوم على الاحترام المتبادل، لكننا لا نملك اليقين بشأن صدق نوايا الأمريكيين في هذا التوجه".واختتم وزير الخارجية الإيراني تصريحاته بالإشارة إلى تصرفات رئيس وزراء الإسرائيلي، قائلاً: “بنيامين نتنياهو تحدث عن حلم (إسرائيل الكبرى) وهدد كافة دول المنطقة، لكنه واجه مقاومة صلبة في لبنان وإيران”.واتهم الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على أعمال شغب في إيران، وأدان السلوك الأمريكي غير القانوني وغير المسؤول.وقال الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منها، إن الولايات المتحدة تحرض على أعمال الشغب في البلاد، وأدان "السلوك غير المسؤول وغير القانوني" لواشنطن.وجاء في رسالة الدبلوماسي الإيراني: "السلوك المنسق للولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي واضح. من خلال تصريحات تحريضية، وإشارات سياسية، وتهديدات علنية، شجعوا العنف، ودعموا الجماعات الإرهابية، وأثاروا زعزعة الاستقرار في المجتمع، وسعوا إلى تحويل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال شغب عنيفة تحت ذريعة 'الدعم'، أو 'الإنقاذ'، أو 'حماية الشعب الإيراني".وشدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق من أمس الجمعة، على أن بلاده لن تتراجع عن مبادئها، داعيا الشعب الإيراني إلى الحفاظ على وحدته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.وشدد المرشد الأعلى الإيراني على أن "واشنطن تتحمل مسئولية مقتل أكثر من 1000 إيراني من القادة والأبرياء".وطالب علي خامنئي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتركيز على أزمات بلاده الداخلية بدلا من التدخل في شؤون إيران، معتبرا أن "بعض مثيري الشغب في الداخل يسعون إلى إرضاء ترامب عبر إتلاف الممتلكات العامة".ووجّه المرشد الأعلى الإيراني رسالة إلى الشعب الإيراني، قائلا: "احتفظوا بوحدتكم لتحقيق النصر على جميع الأعداء" مشددا على أن الشعب الإيراني يرفض العمالة والعملاء.وحذر الرئيس ترامب، في وقت سابق، إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا" إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات على تردّي الأوضاع المعيشية.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيا جديدا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).

