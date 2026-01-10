المجلس الأعلى للأمن القومي في ايران: الأمن والقضاء لن يتهاونا مع المخربين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260110/المجلس-الأعلى-للأمن-القومي-في-ايران-الأمن-والقضاء-لن-يتهاونا-مع-المخربين-1109080977.html
المجلس الأعلى للأمن القومي في ايران: الأمن والقضاء لن يتهاونا مع المخربين
المجلس الأعلى للأمن القومي في ايران: الأمن والقضاء لن يتهاونا مع المخربين
سبوتنيك عربي
أفادت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية ستتعامل بحزم كامل مع من وصفتهم بـ"المخربين"، وذلك على خلفية... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T06:26+0000
2026-01-10T06:26+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104359/28/1043592811_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_516973d6974f068b7606bd18366be454.jpg
وجاء في بيان بثه التلفزيون الرسمي، ونقلته وكالة "تسنيم"، أن قوات الأمن الإيرانية ستتصدى لما اعتبرته مخططات تقف خلفها إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة، مؤكدة أن أي محاولات للمساس بأمن البلاد ستُواجه دون تهاون.وشدد البيان على أن القضاء وقوات الأمن لن يظهروا أي تساهل مع الأعمال التخريبية، داعيًا المحتجين على الأوضاع الاقتصادية إلى تجنب أي تصرفات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، ومؤكدًا أن الشعب الإيراني لن يقبل بخلق أجواء من انعدام الأمن داخل البلاد.وأضافت الأمانة العامة أن الأحداث الأخيرة، رغم انطلاقها على خلفية الاعتراض على اضطراب السوق، إلا أنها – بحسب البيان – انحرفت بفعل توجيه وتخطيط من "العدو الصهيوني" نحو زعزعة الاستقرار الداخلي.كما أشار البيان إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الماضية تعكس، وفق تعبيره، وجود تنسيق وإصرار مشترك بين الطرفين على تهديد أمن وحياة الشعب الإيراني.واتهم الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على أعمال شغب في إيران، وأدان السلوك الأمريكي غير القانوني وغير المسؤول.وقال الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، إن الولايات المتحدة تحرض على أعمال الشغب في البلاد، وأدان "السلوك غير المسؤول وغير القانوني" لواشنطن. وجاء في رسالة الدبلوماسي الإيراني: "السلوك المنسق للولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي واضح. من خلال تصريحات تحريضية، وإشارات سياسية، وتهديدات علنية، شجعوا العنف، ودعموا الجماعات الإرهابية، وأثاروا زعزعة الاستقرار في المجتمع، وسعوا إلى تحويل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال شغب عنيفة تحت ذريعة 'الدعم'، أو 'الإنقاذ'، أو 'حماية الشعب الإيراني".وشدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق من أمس الجمعة، على أن بلاده لن تتراجع عن مبادئها، داعيا الشعب الإيراني إلى الحفاظ على وحدته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.وشدد المرشد الأعلى الإيراني على أن "واشنطن تتحمل مسئولية مقتل أكثر من 1000 إيراني من القادة والأبرياء".وطالب علي خامنئي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتركيز على أزمات بلاده الداخلية بدلا من التدخل في شؤون إيران، معتبرا أن "بعض مثيري الشغب في الداخل يسعون إلى إرضاء ترامب عبر إتلاف الممتلكات العامة".ووجّه المرشد الأعلى الإيراني رسالة إلى الشعب الإيراني، قائلا: "احتفظوا بوحدتكم لتحقيق النصر على جميع الأعداء" مشددا على أن الشعب الإيراني يرفض العمالة والعملاء.وحذر الرئيس ترامب، في وقت سابق، إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا" إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات على تردّي الأوضاع المعيشية.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيا جديدا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).
https://sarabic.ae/20260109/عراقجي-يستبعد-احتمال-التدخل-العسكري-ضد-إيران-1109056462.html
https://sarabic.ae/20260109/إيران-تتهم-أمريكا-وإسرائيل-بتنظيم-أعمال-شغب-في-البلاد-1109053275.html
https://sarabic.ae/20260109/الخطوط-الجوية-التركية-تلغي-رحلاتها-إلى-إيران-1109048610.html
https://sarabic.ae/20260107/طهران-تدين-التصريحات-التدخلية-والاستفزازية-لمسؤولين-أمريكيين-بشأن-التطورات-الداخلية-في-إيران-1109002436.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104359/28/1043592811_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_b51ac62442363b8111dba2c2984093b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي

المجلس الأعلى للأمن القومي في ايران: الأمن والقضاء لن يتهاونا مع المخربين

06:26 GMT 10.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemiعلى لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
على لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أفادت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية ستتعامل بحزم كامل مع من وصفتهم بـ"المخربين"، وذلك على خلفية الاحتجاجات الجارية في عدد من مناطق البلاد.
وجاء في بيان بثه التلفزيون الرسمي، ونقلته وكالة "تسنيم"، أن قوات الأمن الإيرانية ستتصدى لما اعتبرته مخططات تقف خلفها إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة، مؤكدة أن أي محاولات للمساس بأمن البلاد ستُواجه دون تهاون.
وشدد البيان على أن القضاء وقوات الأمن لن يظهروا أي تساهل مع الأعمال التخريبية، داعيًا المحتجين على الأوضاع الاقتصادية إلى تجنب أي تصرفات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، ومؤكدًا أن الشعب الإيراني لن يقبل بخلق أجواء من انعدام الأمن داخل البلاد.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
عراقجي يستبعد احتمال التدخل العسكري ضد إيران
أمس, 13:45 GMT
وأضافت الأمانة العامة أن الأحداث الأخيرة، رغم انطلاقها على خلفية الاعتراض على اضطراب السوق، إلا أنها – بحسب البيان – انحرفت بفعل توجيه وتخطيط من "العدو الصهيوني" نحو زعزعة الاستقرار الداخلي.
كما أشار البيان إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الماضية تعكس، وفق تعبيره، وجود تنسيق وإصرار مشترك بين الطرفين على تهديد أمن وحياة الشعب الإيراني.
واتهم الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على أعمال شغب في إيران، وأدان السلوك الأمريكي غير القانوني وغير المسؤول.
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بتنظيم أعمال شغب في البلاد
أمس, 11:45 GMT
وقال الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، إن الولايات المتحدة تحرض على أعمال الشغب في البلاد، وأدان "السلوك غير المسؤول وغير القانوني" لواشنطن.
وجاء في رسالة الدبلوماسي الإيراني: "السلوك المنسق للولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي واضح. من خلال تصريحات تحريضية، وإشارات سياسية، وتهديدات علنية، شجعوا العنف، ودعموا الجماعات الإرهابية، وأثاروا زعزعة الاستقرار في المجتمع، وسعوا إلى تحويل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال شغب عنيفة تحت ذريعة 'الدعم'، أو 'الإنقاذ'، أو 'حماية الشعب الإيراني".
وشدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق من أمس الجمعة، على أن بلاده لن تتراجع عن مبادئها، داعيا الشعب الإيراني إلى الحفاظ على وحدته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
مطار أتاتورك، اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
الخطوط الجوية التركية تلغي رحلاتها إلى إيران
أمس, 08:33 GMT
وشدد المرشد الأعلى الإيراني على أن "واشنطن تتحمل مسئولية مقتل أكثر من 1000 إيراني من القادة والأبرياء".
وطالب علي خامنئي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتركيز على أزمات بلاده الداخلية بدلا من التدخل في شؤون إيران، معتبرا أن "بعض مثيري الشغب في الداخل يسعون إلى إرضاء ترامب عبر إتلاف الممتلكات العامة".
ووجّه المرشد الأعلى الإيراني رسالة إلى الشعب الإيراني، قائلا: "احتفظوا بوحدتكم لتحقيق النصر على جميع الأعداء" مشددا على أن الشعب الإيراني يرفض العمالة والعملاء.
وحذر الرئيس ترامب، في وقت سابق، إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا" إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات على تردّي الأوضاع المعيشية.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
طهران تدين التصريحات "التدخلية والاستفزازية" لمسؤولين أمريكيين بشأن التطورات الداخلية في إيران
7 يناير, 20:51 GMT
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".
وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيا جديدا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала