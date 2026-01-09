https://sarabic.ae/20260109/إيران-تتهم-أمريكا-وإسرائيل-بتنظيم-أعمال-شغب-في-البلاد-1109053275.html

إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بتنظيم أعمال شغب في البلاد

إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بتنظيم أعمال شغب في البلاد

اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشكل مباشر، بتنظيم وتدبير الاضطرابات والأعمال الشغب التي شهدتها... 09.01.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيان صادر عن المجلس قوله: "بدأت أحداث الأيام الأخيرة كاحتجاجات، إلا أنها تحت سيطرة وتخطيط العدو الصهيوني تصاعدت إلى تقويض الأمن".وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد شدد في وقت سابق من اليوم الجمعة، على أن بلاده لن تتراجع عن مبادئها، داعيا الشعب الإيراني إلى الحفاظ على وحدته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، عن خامنئي في خطاب بشأن الاحتجاجات أن "يد الولايات المتحدة ملطخة بدم آلاف الإيرانيين خلال حرب الـ12 يوما".وشدد المرشد الأعلى الإيراني على أن "واشنطن تتحمل مسئولية مقتل أكثر من 1000 إيراني من القادة والأبرياء".ووجّه المرشد الأعلى الإيراني رسالة إلى الشعب الإيراني، قائلا: "احتفظوا بوحدتكم لتحقيق النصر على جميع الأعداء" مشددا على أن الشعب الإيراني يرفض العمالة والعملاء.وحذر علي خامنئي، "المرتزقة الذين يعلمون لصالح الخارج"، حيث وصف "مثيري الشغب" بأنهم "يريدون إرضاء ترامب".وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد دعا، في وقت سابق، أجهزة إنفاذ القانون إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، مؤكدًا على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.جاء ذلك خلال تصريحات رسمية على هامش اجتماع الحكومة، وسط استمرار الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية على خلفية قضايا اجتماعية وسياسية، وأضاف بزشكيان أن "الحكومة تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وتسعى لضمان السلامة العامة وحق التعبير"، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد يفاقم الوضع الراهن.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيا جديدا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).

