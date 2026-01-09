https://sarabic.ae/20260109/إيران-تتهم-أمريكا-وإسرائيل-بتنظيم-أعمال-شغب-في-البلاد-1109053275.html
إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بتنظيم أعمال شغب في البلاد
إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بتنظيم أعمال شغب في البلاد
سبوتنيك عربي
اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشكل مباشر، بتنظيم وتدبير الاضطرابات والأعمال الشغب التي شهدتها... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T11:45+0000
2026-01-09T11:45+0000
2026-01-09T11:45+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيان صادر عن المجلس قوله: "بدأت أحداث الأيام الأخيرة كاحتجاجات، إلا أنها تحت سيطرة وتخطيط العدو الصهيوني تصاعدت إلى تقويض الأمن".وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد شدد في وقت سابق من اليوم الجمعة، على أن بلاده لن تتراجع عن مبادئها، داعيا الشعب الإيراني إلى الحفاظ على وحدته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، عن خامنئي في خطاب بشأن الاحتجاجات أن "يد الولايات المتحدة ملطخة بدم آلاف الإيرانيين خلال حرب الـ12 يوما".وشدد المرشد الأعلى الإيراني على أن "واشنطن تتحمل مسئولية مقتل أكثر من 1000 إيراني من القادة والأبرياء".ووجّه المرشد الأعلى الإيراني رسالة إلى الشعب الإيراني، قائلا: "احتفظوا بوحدتكم لتحقيق النصر على جميع الأعداء" مشددا على أن الشعب الإيراني يرفض العمالة والعملاء.وحذر علي خامنئي، "المرتزقة الذين يعلمون لصالح الخارج"، حيث وصف "مثيري الشغب" بأنهم "يريدون إرضاء ترامب".وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد دعا، في وقت سابق، أجهزة إنفاذ القانون إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، مؤكدًا على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.جاء ذلك خلال تصريحات رسمية على هامش اجتماع الحكومة، وسط استمرار الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية على خلفية قضايا اجتماعية وسياسية، وأضاف بزشكيان أن "الحكومة تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وتسعى لضمان السلامة العامة وحق التعبير"، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد يفاقم الوضع الراهن.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيا جديدا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).
https://sarabic.ae/20260107/طهران-تدين-التصريحات-التدخلية-والاستفزازية-لمسؤولين-أمريكيين-بشأن-التطورات-الداخلية-في-إيران-1109002436.html
https://sarabic.ae/20251227/الرئيس-الإيراني-طهران-تواجه-حربا-شاملة-تشنها-أمريكا-وأوروبا-وإسرائيل-1108643160.html
https://sarabic.ae/20260109/الخطوط-الجوية-التركية-تلغي-رحلاتها-إلى-إيران-1109048610.html
https://sarabic.ae/20260108/باحث-في-الشأن-الإيراني-احتمال-اندلاع-جولة-جديدة-من-المواجهة-بين-إسرائيل-وإيران-1109016808.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_109:0:1849:1305_1920x0_80_0_0_40fbfe80b652dbc227e86e44c6e5cee8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بتنظيم أعمال شغب في البلاد
اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشكل مباشر، بتنظيم وتدبير الاضطرابات والأعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيان صادر عن المجلس قوله: "بدأت أحداث الأيام الأخيرة كاحتجاجات
، إلا أنها تحت سيطرة وتخطيط العدو الصهيوني تصاعدت إلى تقويض الأمن".
وأضاف البيان: "كما تشير تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة، إلى التخطيط المشترك من قبل هذين النظامين لتقويض أمن حياة الأمة الإيرانية".
وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد شدد في وقت سابق من اليوم الجمعة، على أن بلاده
لن تتراجع عن مبادئها، داعيا الشعب الإيراني إلى الحفاظ على وحدته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
27 ديسمبر 2025, 16:20 GMT
ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، عن خامنئي في خطاب بشأن الاحتجاجات أن "يد الولايات المتحدة
ملطخة بدم آلاف الإيرانيين خلال حرب الـ12 يوما".
وشدد المرشد الأعلى الإيراني على أن "واشنطن
تتحمل مسئولية مقتل أكثر من 1000 إيراني من القادة والأبرياء".
وطالب علي خامنئي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتركيز على أزمات بلاده الداخلية بدلا من التدخل في شؤون إيران، معتبرا أن "بعض مثيري الشغب في الداخل يسعون إلى إرضاء ترامب عبر إتلاف الممتلكات العامة".
ووجّه المرشد الأعلى الإيراني رسالة إلى الشعب الإيراني، قائلا: "احتفظوا بوحدتكم لتحقيق النصر على جميع الأعداء" مشددا على أن الشعب الإيراني يرفض العمالة والعملاء.
وحذر علي خامنئي، "المرتزقة الذين يعلمون لصالح الخارج"، حيث وصف "مثيري الشغب" بأنهم "يريدون إرضاء ترامب".
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
، قد دعا، في وقت سابق، أجهزة إنفاذ القانون إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، مؤكدًا على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.
جاء ذلك خلال تصريحات رسمية على هامش اجتماع الحكومة، وسط استمرار الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية
على خلفية قضايا اجتماعية وسياسية، وأضاف بزشكيان أن "الحكومة تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وتسعى لضمان السلامة العامة وحق التعبير"، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد يفاقم الوضع الراهن.
وحذر الرئيس ترامب، في وقت سابق، إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا" إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات على تردّي الأوضاع المعيشية.
وقال ترامب
للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".
وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيا جديدا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).