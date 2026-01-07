https://sarabic.ae/20260107/طهران-تدين-التصريحات-التدخلية-والاستفزازية-لمسؤولين-أمريكيين-بشأن-التطورات-الداخلية-في-إيران-1109002436.html
طهران تدين التصريحات "التدخلية والاستفزازية" لمسؤولين أمريكيين بشأن التطورات الداخلية في إيران
طهران تدين التصريحات "التدخلية والاستفزازية" لمسؤولين أمريكيين بشأن التطورات الداخلية في إيران
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، التصريحات "التدخلية والاستفزازية" لمسؤولين أمريكيين بشأن التطورات الداخلية في إيران. 07.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-07T20:51+0000
2026-01-07T20:51+0000
2026-01-07T20:51+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وأفادت الخارجية الإيرانية، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، بأنها تدين بشدة التصريحات "التدخلية والاستفزازية" لمسؤولين أمريكيين بشأن التطورات الداخلية في بلادها، والتي تعتبرها استمرارًا "للنهج العدائي" للولايات المتحدة تجاه إيران.وأوضحت أن "المواقف الأمريكية تأتي في إطار سياسة الضغط الأقصى والتهديد والتدخل في شؤوننا الداخلية بهدف التحريض على العنف والإرهاب وإثارة الفوضى".وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد دعا أمس الثلاثاء، أجهزة إنفاذ القانون إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، مؤكدًا على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا" إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني، احتجاجًا على تردّي الأوضاع المعيشية.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).
https://sarabic.ae/20260107/الرئيس-الإيراني-يدعو-أجهزة-إنفاذ-القانون-إلى-عدم-التعرض-للمتظاهرين-1108984044.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
طهران تدين التصريحات "التدخلية والاستفزازية" لمسؤولين أمريكيين بشأن التطورات الداخلية في إيران
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، التصريحات "التدخلية والاستفزازية" لمسؤولين أمريكيين بشأن التطورات الداخلية في إيران.
وأفادت الخارجية الإيرانية، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، بأنها تدين بشدة التصريحات "التدخلية والاستفزازية" لمسؤولين أمريكيين بشأن التطورات الداخلية في بلادها، والتي تعتبرها استمرارًا "للنهج العدائي" للولايات المتحدة تجاه إيران.
وأوضحت أن "المواقف الأمريكية تأتي في إطار سياسة الضغط الأقصى والتهديد والتدخل في شؤوننا الداخلية بهدف التحريض على العنف والإرهاب وإثارة الفوضى".
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد دعا أمس الثلاثاء، أجهزة إنفاذ القانون إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، مؤكدًا على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.
جاء ذلك خلال تصريحات رسمية على هامش اجتماع الحكومة، وسط استمرار الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية
على خلفية قضايا اجتماعية وسياسية، وأضاف بزشكيان أن "الحكومة تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وتسعى لضمان السلامة العامة وحق التعبير"، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد يفاقم الوضع الراهن.
وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا" إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني، احتجاجًا على تردّي الأوضاع المعيشية.
وقال ترامب
للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".
وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).