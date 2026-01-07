https://sarabic.ae/20260107/طهران-تدين-التصريحات-التدخلية-والاستفزازية-لمسؤولين-أمريكيين-بشأن-التطورات-الداخلية-في-إيران-1109002436.html

طهران تدين التصريحات "التدخلية والاستفزازية" لمسؤولين أمريكيين بشأن التطورات الداخلية في إيران

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، التصريحات "التدخلية والاستفزازية" لمسؤولين أمريكيين بشأن التطورات الداخلية في إيران. 07.01.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت الخارجية الإيرانية، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، بأنها تدين بشدة التصريحات "التدخلية والاستفزازية" لمسؤولين أمريكيين بشأن التطورات الداخلية في بلادها، والتي تعتبرها استمرارًا "للنهج العدائي" للولايات المتحدة تجاه إيران.وأوضحت أن "المواقف الأمريكية تأتي في إطار سياسة الضغط الأقصى والتهديد والتدخل في شؤوننا الداخلية بهدف التحريض على العنف والإرهاب وإثارة الفوضى".وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد دعا أمس الثلاثاء، أجهزة إنفاذ القانون إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، مؤكدًا على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا" إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني، احتجاجًا على تردّي الأوضاع المعيشية.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).

