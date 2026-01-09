https://sarabic.ae/20260109/الخطوط-الجوية-التركية-تلغي-رحلاتها-إلى-إيران-1109048610.html

الخطوط الجوية التركية تلغي رحلاتها إلى إيران

الخطوط الجوية التركية تلغي رحلاتها إلى إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، عن إلغاء رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية، طهران. 09.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-09T08:33+0000

2026-01-09T08:33+0000

2026-01-09T08:33+0000

أخبار تركيا اليوم

إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101937/61/1019376154_0:28:1199:702_1920x0_80_0_0_4d98380d732f5380c2b61a687463d105.jpg

ونقلت وسائل إعلامية غربية، صباح اليوم الجمعة، عن بيان للخطوط الجوية التركية قرارها إلغاء جميع الرحلات المتجهة من اسطنبول إلى طهران.وأكدت أن الخطوط التركية ألغت رحلاتها الخمس المتجهة من إسطنبول إلى العاصمة طهران، التي تشهد احتجاجات واسعة النطاق ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك وفقا لتطبيق مطار إسطنبول.كما أُلغيت خمس رحلات أخرى تابعة لشركات طيران إيرانية، بحسب تطبيق مطار إسطنبول، بينما لا تزال سبع رحلات أخرى مقررة، دون ورود أنباء عن أسباب ذلك، فيما لم تُصدر السلطات التركية أي تعليق.جاء ذلك خلال تصريحات رسمية على هامش اجتماع الحكومة، وسط استمرار الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية على خلفية قضايا اجتماعية وسياسية، وأضاف بزشكيان أن "الحكومة تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وتسعى لضمان السلامة العامة وحق التعبير"، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد يفاقم الوضع الراهن.وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا" إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني، احتجاجًا على تردّي الأوضاع المعيشية.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).

https://sarabic.ae/20260107/طهران-تدين-التصريحات-التدخلية-والاستفزازية-لمسؤولين-أمريكيين-بشأن-التطورات-الداخلية-في-إيران-1109002436.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, إيران, العالم, الأخبار