الخطوط الجوية التركية تلغي رحلاتها إلى إيران
الخطوط الجوية التركية تلغي رحلاتها إلى إيران
أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، عن إلغاء رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية، طهران. 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T08:33+0000
2026-01-09T08:33+0000
2026-01-09T08:33+0000
ونقلت وسائل إعلامية غربية، صباح اليوم الجمعة، عن بيان للخطوط الجوية التركية قرارها إلغاء جميع الرحلات المتجهة من اسطنبول إلى طهران.وأكدت أن الخطوط التركية ألغت رحلاتها الخمس المتجهة من إسطنبول إلى العاصمة طهران، التي تشهد احتجاجات واسعة النطاق ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك وفقا لتطبيق مطار إسطنبول.كما أُلغيت خمس رحلات أخرى تابعة لشركات طيران إيرانية، بحسب تطبيق مطار إسطنبول، بينما لا تزال سبع رحلات أخرى مقررة، دون ورود أنباء عن أسباب ذلك، فيما لم تُصدر السلطات التركية أي تعليق.جاء ذلك خلال تصريحات رسمية على هامش اجتماع الحكومة، وسط استمرار الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية على خلفية قضايا اجتماعية وسياسية، وأضاف بزشكيان أن "الحكومة تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وتسعى لضمان السلامة العامة وحق التعبير"، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد يفاقم الوضع الراهن.وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا" إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني، احتجاجًا على تردّي الأوضاع المعيشية.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).
